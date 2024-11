AB Akola group pranešimas apie 2023–2024 finansinių metų metinę informaciją

2024 m. spalio 31 d. visuotinis AB Akola group akcininkų susirinkimas patvirtino AB Akola group finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą bei nepriklausomo auditoriaus išvadą už finansinius metus, pasibaigusius 2024 m. birželio 30 d.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

AB Akola group pavaldžiųjų įmonių (Grupės) 2023–2024 finansinių metų konsoliduotos pajamos viršijo 1 506 mln. Eur ir buvo 25 proc. mažesnės, lyginant su atitinkamu ankstesniųjų metų laikotarpiu. Grupė pardavė 3 025 tūkst. tonų įvairios produkcijos, arba 18 proc. mažiau nei pernai tuo pat metu. Bendrasis pelnas augo 16 proc. iki 151 mln. Eur, o veiklos pelnas – 36 proc. iki 46 mln. Eur. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 73,5 mln. Eur ir buvo 18 proc. didesnis nei ankstesniais metais. Grynasis pelnas išaugo 74 proc. iki 25 mln. Eur.

2022–2023*



2023–2024



Pasikeitimas 2023–2024

lyg. su

2022–2023 Parduota prekių, tonomis 3 708 821 3 025 143 -18 % Konsoliduotos pajamos, tūkst. Eur 1 999 617 1 506 238 -25 % Bendrasis pelnas, tūkst. Eur 130 330 151 116 16 % EBITDA, tūkst. Eur 62 407 73 547 18 % Veiklos pelnas, tūkst. Eur 33 853 46 096 36 % Pelnas prieš mokesčius, tūkst. Eur 18 121 26 991 49 % Grynasis pelnas, tūkst. Eur 14 324 24 913 74 %

*Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į geriausią tarptautinių apskaitos standartų taikymo ir įgyvendinimo praktiką ir siekiant geresnio Grupės finansinių rezultatų palyginamumo su kitomis tarptautinėmis panašaus pobūdžio veikla užsiimančiomis įmonėmis, atlikta retrospektyvinė korekcija. Pokyčiai susiję su 13-ojo TFAS Tikrosios vertės nustatymas (Tarptautiniai Finansinės Atskaitomybės Standartai) taikymu. Šis standartas nustato biologinio turto tikrosios vertės vertinimo principus ir apibūdina duomenis, kurie turi būti naudojami iš rinkos sandorių ir rinkos informacijos. Siekiant tiksliau atspindėti biologinio turto tikrąją vertę, buvo peržiūrėti tinkamiausi stebimi ir nestebimi duomenys tam tikrų biologinio turto vienetų vertinime, kuriems nebuvo likvidžios ir lengvai prieinamos rinkos informacijos. Pakeitimai atlikti retrospektyviai, t.y., buvo koreguojama lyginamoji 2022–2023 finansinių metų metinė finansinė informacija. Koregavimas neturėjo įtakos Grupės pinigų srautams, tačiau 2022–2023 finansinių metų biologinio turto vertė sumažėjo 7,6 mln. eurų, pardavimo savikaina padidėjo 7,6 mln. eurų, grynasis pelnas sumažėjo 6,5 mln. eurų. Detali informacija apie įgyvendintus pokyčius bei jų įtaką atskiriems finansinės būklės bei pelno nuostolių ir bendrųjų pajamų ataskaitų straipsniams pateikiama konsoliduotos ir Bendrovės metinės audituotos finansinės informacijos 2.22 pastaboje.

Atskirų veiklos segmentų rezultatai

2023–2024 finansinių metų pradžioje Bendrovės vadovybė peržiūrėjo Grupės veiklų segmentavimo principą ir supaprastino struktūrą, ją geriau pritaikydama Grupės strateginės vizijos įgyvendinimo įvertinimui, pabrėždama veiklų žiediškumą. Pagrindinis pokytis – ankstesnių segmentų „Grūdai, aliejinės sėklos ir pašarai“ bei „Prekės ir paslaugos žemdirbiams“ sujungimas į vieną segmentą, naujai pavadintą „Partnerystė su ūkininkais“, taip koncentruotai apžvelgiant visos veiklos, susijusios su ūkininkais, tačiau neapimant paties ūkininkavimo, rezultatą. Kiti segmentai, neskaitant neženkliai pasikeitusių pavadinimų, išliko nepakitę.

tūkst. Eur 2022–2023 2023–2024 Pajamos Veiklos pelnas Pajamos Veiklos pelnas Partnerystė su ūkininkais

(buv. „Grūdai, aliejinės sėklos ir pašarai“ bei „Prekės ir paslaugos žemdirbiams“) 1 661 833 33 325 1 137 745 19 595 Maisto gamyba

(buv. „Maisto produktai“) 417 977 7 293 398 686 20 450 Ūkininkavimas

(buv. „Žemės ūkio produktų gamyba“) 50 190 4 907 43 621 6 049 Kiti produktai ir paslaugos

(buv. „Kitos veiklos“) 20 035 -11 672 19 245 2



Grupės pajamos iš paslaugų bei prekių žemdirbiams tiekimo, grūdų prekybos ir pašarų verslų traukėsi beveik 32 proc., o veiklos pelnas mažėjo 41 proc.

Maisto produktų segmento, kuris apima paukštininkystės ir miltų produktų verslus, pajamos per ataskaitinį laikotarpį mažėjo beveik 5 proc., o veiklos pelnas augo 180 proc.

Grupės žemės ūkio bendrovių pajamos per ataskaitinį laikotarpį traukėsi 13 proc., tačiau veiklos pelnas augo 23 proc.

Kitos Grupės veiklos apima kenkėjų kontrolės ir higienos prekių bei paslaugų teikimą, naminių gyvūnų ėdalo gamybą ir prekybą, didmeninę bei mažmeninę prekybą veterinarijos prekėmis bei kitas kitiems segmentams nepriskirtas veiklas. Šio segmento bendros pajamos susitraukė 4 proc., uždirbta 2 tūkst. Eur veiklos pelno, lyginant su pernykščiu beveik 12 mln. Eur nuostoliu.

AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba beveik 5 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams.

Papildomą informaciją suteiks:

AB Akola group Finansų direktorius Mažvydas Šileika

Mob. +370 619 19 403

E. p. m.sileika@akolagroup.lt

