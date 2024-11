El KFSHRC lidera la innovación y la transformación sanitaria en Arabia Saudí

RIAD, Arabia Saudí, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que Arabia Saudí avanza en su proceso de transformación de la atención sanitaria, el King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) está renovando la atención al paciente, posicionando al reino como un centro mundial de atención sanitaria. Con un legado de casi cinco décadas en oncología, trasplante de órganos y medicina genética, el KFSHRC ha elevado los estándares sanitarios y ha reducido la necesidad de que los pacientes busquen tratamientos en el extranjero.

En la Global Health Exhibition 2024, que concluyó la semana pasada en Riad, el KFSHRC demostró su creciente liderazgo en innovación sanitaria, destacando su contribución al futuro sanitario de Arabia Saudí y ampliando las colaboraciones internacionales.

El KFSHRC mejora el valor de la atención sanitaria sirviéndose de las soluciones de IA y el análisis de datos para optimizar las operaciones, mejorar los resultados de los pacientes y ofrecer una atención económica adaptada con las tendencias mundiales de la atención sanitaria basada en el valor. El Centre for Healthcare Intelligence (CHI) del KFSHRC ha desarrollado más de 20 aplicaciones de IA, estableciendo nuevos puntos de referencia en diversos casos prácticos, incluidos el diagnóstico y la gestión de los recursos. Los avances en cirugías robóticas, incluidos los primeros trasplantes de hígado y corazón totalmente robotizados del mundo, consolidan el liderazgo del KFSHRC en cirugías mínimamente invasivas. Avances como la secuenciación del genoma completo (WGS) permiten a los médicos predecir los riesgos de enfermedad y adaptar los tratamientos. Mientras tanto, las células T CAR de producción local hacen más accesibles los tratamientos avanzados contra el cáncer.

Con la previsión de que el gasto sanitario de Arabia Saudí aumente hasta los 77 000 millones de dólares en 2027, el KFSHRC impulsa este crecimiento creando un ecosistema sanitario sostenible que reduce la necesidad de viajes médicos al extranjero. Aparte de retener el gasto sanitario, el KFSHRC es un centro clave en el creciente sector del turismo médico de Arabia Saudí, que se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 22,72 % entre 2024 y 2032.

Gracias a sus logros, el KFSHRC está impulsando el Programa de Transformación del Sector Sanitario de la Visión Saudí 2030 al promover la innovación médica y la prestación de una atención especializada de categoría mundial.

Cabe destacar que el KFSHRC ha sido clasificado en primer lugar en Oriente Próximo y África y en el vigésimo lugar a nivel mundial, en la lista de los 250 mejores centros médicos académicos del mundo por segundo año consecutivo, y reconocido como la marca sanitaria más valiosa del Reino y de Oriente Próximo, según la clasificación 2024 de Brand Finance. Además, ese mismo año la revista «Newsweek» lo incluyó entre los 250 mejores hospitales del mundo y en la lista de los mejores hospitales inteligentes del mundo para 2025. Para obtener más información, visite www.kfshrc.edu.sa o póngase en contacto con nuestro gabinete de prensa escribiendo a mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

Contacto de los medios de comunicación:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

La foto que acompaña esta publicación está disponible en

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0c85a35-7b7f-4e76-a9c3-67cba6dd29ea

