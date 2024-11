OpenTable et Visa s’unissent pour offrir un accès exclusif à des expériences gastronomiques au Canada

Les titulaires de cartes Visa Infinite Privilegeᴹᴰ admissibles auront désormais accès à des réservations en temps de fort achalandage dans divers restaurants d’un bout à l’autre du Canada, notamment à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary





TORONTO, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, OpenTable, un leader mondial en technologies du domaine de la restauration, et Visa, un chef de file mondial en paiements numériques, ont annoncé une collaboration qui offrira aux titulaires de cartes Visa Infinite Privilege admissibles l’accès à des réservations convoitées et en forte demande à des heures de grande affluence pour des repas et certains événements dans des restaurants de Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary et les régions avoisinantes, en plus de certaines villes aux États-Unis et au Mexique, par l’entremise d’OpenTable.

Les réservations aux moments de fort achalandage dans des restaurants sélectionnés dans chacune de ces villes seront accessibles aux client·e·s d’OpenTable qui réserveront à l’aide d’une carte admissible Visa Infinite Privilege parmi la Collection de restaurants OpenTable et Visa. Ces restaurants comprennent des emplacements étoilés MICHELIN et des établissements favoris des gens locaux dans des destinations réputées pour leur cuisine, et la liste devrait s’allonger pour comprendre plus de 500 restaurants dans 34 villes d’Amérique du Nord1 d’ici 2025. Les cartes Visa Infinite Privilege, émises au Canada, sont admissibles à ce programme dès son lancement.

« Nous sommes déterminés à offrir aux titulaires de nos cartes des avantages uniques et des expériences exceptionnelles qui enrichissent leur vie quotidienne, affirme Dan Iwachiw, vice-président et chef de produit de Visa Canada. En collaboration avec OpenTable, nous espérons inciter les gens à essay de nouvelles expériences et aider les Canadiennes et Canadiens titulaires de cartes Visa Infinite Privilege admissibles à découvrir de nouvelles destinations gastronomiques partout en Amérique du Nord, tout en favorisant la réussite des restaurants locaux en leur amenant de nouveaux client·e·s. »

« Cette année, nous ajoutons à OpenTable certains des restaurants les plus populaires et les plus convoités, déclare Matt Davis, directeur national d’OpenTable Canada. Nous sommes emballés d’annoncer que nous avons conclu un partenariat avec Visa, pour qu’il soit plus simple pour leurs titulaires de cartes Visa Infinite Privilege de découvrir et réserver des expériences gastronomiques exceptionnelles. »

« Nous visons l’excellence dans tout ce que nous faisons – avant, pendant et après l’arrivée de nos invités. OpenTable permet à notre équipe de répondre systématiquement aux attentes de nos invités, et même de les dépasser. C’est grâce aux technologies complètes et en constante évolution, au soutien personnalisé et aux collaborations d’avant-garde comme celle-ci avec Visa que nous sommes en mesure de rehausser la qualité de notre service », explique David Minnicucci, propriétaire des restaurants Giulietta et Osteria Giulia à Toronto.

Les titulaires de cartes Visa Infinite Privilege admissibles peuvent désormais profiter d’un accès à des réservations aux heures de grande affluence en ajoutant leur carte admissible à leur compte OpenTable ou en ouvrant un compte au https://www.opentable.ca/c/en/visadining .

Les restaurants qui participent au programme seront régulièrement mis à jour au fur et à mesure que d’autres restaurants seront soigneusement choisis.

Au Canada, les établissements inauguraux sont les suivants :

Toronto : Alder, Alo Restaurant, Alobar Yorkville, Aloette, ARDO Restaurant, Bar Isabel, Bar Prima, Blue Bovine Steak + Sushi House, Dailo, DaNico, Don Alfonso 1890, Enigma Yorkville, Giulietta, Lucie, Mimi Chinese, Osteria Giulia, Piano Piano - Colborne - Harbord - Mt. Pleasant et Oakville, Quetzal, Richmond Station, Simpl Things, Sunny’s Chinese, Vela Toronto, Yugen Sushi, Yukashi Japanese Cuisine.





Alder, Alo Restaurant, Alobar Yorkville, Aloette, ARDO Restaurant, Bar Isabel, Bar Prima, Blue Bovine Steak + Sushi House, Dailo, DaNico, Don Alfonso 1890, Enigma Yorkville, Giulietta, Lucie, Mimi Chinese, Osteria Giulia, Piano Piano - Colborne - Harbord - Mt. Pleasant et Oakville, Quetzal, Richmond Station, Simpl Things, Sunny’s Chinese, Vela Toronto, Yugen Sushi, Yukashi Japanese Cuisine. Vancouver : Acquafarina, AMA, Autostrada - Vancouver House, Barbara Restaurant - Vancouver, Bravo, Botanist, Capo & The Spritz, Dovetail, Fiorino - Italian Street. Food, Hawksworth Restaurant, Le Crocodile, Mott 32 - Vancouver, Lobby, Nammos Estiatorio, Nightingale, Per Se Social Corner, Selene Aegean Bistro, Song (By Kin Kao), The Acorn.





Acquafarina, AMA, Autostrada - Vancouver House, Barbara Restaurant - Vancouver, Bravo, Botanist, Capo & The Spritz, Dovetail, Fiorino - Italian Street. Food, Hawksworth Restaurant, Le Crocodile, Mott 32 - Vancouver, Lobby, Nammos Estiatorio, Nightingale, Per Se Social Corner, Selene Aegean Bistro, Song (By Kin Kao), The Acorn. Calgary et sud de l’Alberta : änkôr (Canmore), Bar Chouette, Donna Mac, DOPO, Fortuna’s Row, LUPO Italian Ristorante & Patio (Banff), Orchard, Proof, River Café, Rodney’s Oyster House - Calgary.





änkôr (Canmore), Bar Chouette, Donna Mac, DOPO, Fortuna’s Row, LUPO Italian Ristorante & Patio (Banff), Orchard, Proof, River Café, Rodney’s Oyster House - Calgary. Montréal : Alma, Anémone, Bar St-Denis, Damas Restaurant, Garde Manger, Hoogan & Beaufort, Île Flottante, Joe Beef, Kitano Shokudo, Le 9e - Restaurant Ile de France, Le Vin Papillon, Les Mômes, Liverpool House, Park Restaurant, Salle Climatisée, Tinc Set.



À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques et simplifie les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Nous avons pour mission de mettre les gens du monde entier en contact les uns avec les autres grâce au réseau de paiements le plus novateur, pratique, fiable et sécurisé, qui permet aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde, où qu’il soit, font grandir les gens partout dans le monde, et nous voyons l’accès comme un fondement de l’avenir du déplacement des fonds. Apprenez-en plus au Visa.com .

À propos d’OpenTable

OpenTable , un chef de file mondial en technologies du domaine de la restauration, qui fait partie de Booking Holdings, Inc. (NASDAQ : BKNG), aide plus de 60 000 restaurants à travers le monde à combler 1,7 milliard de couverts par année. Les technologies de calibre mondial d’OpenTable permettent aux restaurants de se concentrer sur ce qui compte le plus – leur équipe, leur clientè, et leur chiffre d’affaires – tout en offrant aux c client·e·s la possibilité de découvrir et de réserver le restaurant idéal pour chaque occasion.

1 Il est prévu que la Collection des rencontres à table Visa soit offerte dans les villes ci-dessous d’ici 2025 : États-Unis : Atlanta, Austin, Charleston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Honolulu, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, Nouvelle-Orléans, New York City, Philadelphie, Phoenix, Portland, San Antonio, San Diego, San Francisco, Seattle et Washington, D.C.; Canada : Banff, Calgary, Montréal, Toronto et Vancouver; Mexique : Cancún, Los Cabos, Mexico et Monterrey.

Coordonnées pour les médias :

Tracy Truong, trtruong@visa.com , Visa

opentable@mediaprofile.com, OpenTable

