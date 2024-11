Bombardier Défense livre fièrement un huitième avion Global au programme Battlefield Airborne Communications Node (BACN) des Forces aériennes des États-Unis

Image de l’avion BACN 8

Bombardier Défense a livré le huitième avion Bombardier Global aux Forces aériennes des États-Unis pour le programme Battlefield Airborne Communications Node (BACN) au centre de service de l’entreprise à Hartford (Connecticut)

L’entente pluriannuelle de Bombardier avec les Forces aériennes des États-Unis vient appuyer une plateforme de transmission aéroportée unique et fiable, essentielle aux missions critiques menées dans les airs, dans l’espace, sur terre et sur mer

En raison de leur fiabilité éprouvée, de leur endurance, des leurs coûts de maintenance réduite et de leur efficacité énergétique, les avions d’affaires Global sont devenus des plateformes de premier choix pour les missions spécialisées dans le monde entier



MONTRÉAL, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense a annoncé aujourd’hui la livraison du huitième avion Bombardier Global au programme BACN des Forces aériennes des États-Unis, dans le cadre d’un contrat pluriannuel annoncé précédemment entre Bombardier et les Forces aériennes. La valeur totale potentielle de cette entente avoisine près de 465 millions $ US. À ce jour, Bombardier Défense a livré sept avions Global au programme BACN en vertu d’autres ententes, et la livraison d’un neuvième avion est prévue en 2025.

« Nous sommes fiers que les avions Bombardier Global, des avions phares de leur catégorie, continuent d’être une plateforme de choix pour les Forces aériennes des États-Unis, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif des Ventes d’avions et de Bombardier Défense. La vitesse, l’agilité et les faibles coûts d’exploitation de nos avions Global les rendent idéaux pour des missions spécialisées visant à renforcer les initiatives de sécurité nationale et internationale, comme le programme crucial BACN. Avec la livraison de cet avion, Bombardier Défense continue d’approfondir sa relation avec les Forces aériennes des États-Unis et se démarque comme fournisseur de choix de plateformes de missions spécialisées. »

L’avion BACN, appelé E-11A, est une plateforme de communications spécialisée qui permet une meilleure conscience situationnelle et une meilleure interopérabilité. Surnommé « Wi-Fi in the sky » par les Forces aériennes des États-Unis, les avions Global équipés dans le cadre du programme BACN servent de passerelles de communications en haute altitude qui peuvent être utilisées dans le monde entier, assurant le relais ou le pontage voix et données tactiques des forces aériennes et terrestres, et surmontant des obstacles comme les montagnes, le terrain accidenté ou la distance. Grâce à leur combinaison inégalée de vitesse, de rayon d’action et d’endurance, les avions Bombardier Global demeurent la plateforme de choix pour plus d’une dizaine de types de missions différents dans le monde.

Bombardier Défense dispose d’équipes techniques et de soutien internes dédiées capables d’intégrer des modifications demandées par les clients et de fournir des solutions d’intégration globale avec des capacités de certification complète pour tout le spectre des opérations civiles, militaires et hybrides. Reconnue partout sur la planète pour son portefeuille de plateformes d’avions spécialisés éprouvés et polyvalents, Bombardier offre des dizaines d’années d’expérience de travail avec des centaines d’exploitants de missions spéciales et d’intégrateurs de systèmes de mission réputés.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Pour information

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias

Stephanie Faraggi

+1-514-513-7830

stephanie.faraggi@aero.bombardier.com

Bombardier et Global sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5e2ded4-6b00-402c-8153-d252bfb1f158/fr

Image de l’avion BACN 8 Image de l’avion BACN 8

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.