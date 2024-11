AB Akola group gavo leidimą įsigyti Latvijos grūdų eksportuotoją

AB Akola group netiesiogiai valdoma įmonė SIA „Linas Agro“ gavo Latvijos Konkurencijos tarybos pritarimą įsigyti Latvijos įmonę SIA „Elagro Trade“.

SIA „Elagro Trade“ yra viena iš pirmaujančių Latvijos grūdų, sėklų, augalų apsaugos produktų ir trąšų verslo įmonių, veikianti nuo 2010 metų ir užimanti daugiau kaip 15 % visos Latvijos grūdų rinkos. Įmonės grūdų priėmimo vietos ir regioniniai biurai yra visuose Latvijos regionuose.

„Pasitvirtino optimistinis prognozės variantas – Latvijos Konkurencijos tarybos sprendimo tikėjomės spalio pabaigoje. Yra didelė tikimybė užbaigti įsigijimo sandorį dar šiais kalendoriniais metais,“– sako AB Akola group finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Pastaruosius dvejus metus Akola group pavaldžiosios įmonės siekia sustiprinti savo pozicijas Latvijoje, kurioje grupė veikia nuo 2003 metų. Sėklų gamybos įmonė SIA „Dotnuva Seeds“ sparčiai stato sėklų fabriką Iecavoje, Latvijoje – jis turėtų pradėti veikti 2025 metų viduryje.





Apie AB Akola group

AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba 4,9 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams. Grupės finansiniai metai prasideda liepos mėnesį, jos pastarųjų finansinių metų konsoliduotos pajamos viršijo 1,5 mlrd. eurų.



Daugiau informacijos:



Mažvydas Šileika, AB Akola group Finansų direktorius

Mob. 0 619 19 403

E. p. m.sileika@akolagroup.lt

