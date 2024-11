Avance Clinical 行政總裁及亞洲區總監於 2024 年 KoNECT 會議期間與韓國主要臨床試驗單位簽署諒解備忘錄

威克森林,北卡羅來納州及阿德萊德,澳洲, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical 是一家全球頂尖的全方位服務受託研究機構(CRO),以提供優質靈活的臨床研究服務而聞名。該公司欣然宣佈於 2024 年 KoNECT 會議期間,與韓國主要臨床試驗單位簽署了三份重要的諒解備忘錄(MOU)。

Avance Clinical 行政總裁 Yvonne Lungershausen 及亞洲區總監 Jessica Han 出席了 KoNECT 會議,並與三家臨床試驗單位簽署了合作協議,標誌着公司在亞太地區策略擴張的重要里程碑。

Avance Clinical 是一家中型規模的受託研究機構,在迅速推進優質臨床生物科技項目方面具有良好的記錄。它在美國生物科技公司中享有很高的聲譽,而這些公司佔其客戶數目八成以上。

Lungershausen 表示:「新簽署的諒解備忘錄進一步鞏固了我們為國際生物科技客戶提供一流服務的使命。隨着 Avance Clinical 全球版圖持續擴張,與備受推崇的機構建立合作關係將進一步增強我們在亞太地區提供靈活、高效率、優質臨床試驗服務的能力。」

駐在首爾的 Jessica Han 表示:「韓國擁有高度完善的醫療保健基礎設施和監管架構,為臨床試驗提供了理想的環境。這些諒解備忘錄的簽訂,不僅鞏固了我們與主要機構的合作關係,而且還為我們的客戶提供了無縫接觸該地區優質臨床試驗單位和病患人群的機會。我們期待在亞洲建立更深入的聯繫並推動增長。」

簽署諒解備忘錄的機構包括:

CHA 大學盆唐醫療中心(CHA University Bundang Medical Center)是一間擁有 1,000 張病床的先進醫院,專注於病患者護理、研究及教育。該院被指定為研究主導型醫院,致力於提供穩定的研究環境和基礎設施,以支援最新的研究和最先進的醫療技術。與 Avance Clinical 的合作將進一步擴大該醫院在全球醫療保健發展方面的覆蓋範圍和影響力。

簽署於 2024 年 10 月 28 日

CHA 全球臨床試驗中心(CHA 大學盆唐醫療中心)主管 Young-Sang Kim 分享了他對這次合作所感受到的熱誠,他表示:「與 Avance Clinical 合作,為擴展我們的臨床試驗專業知識,尤其是在早期研究方面,提供了寶貴的機會。我們相信,這次合作不僅能加強我們的能力,並且讓我們能夠提供最尖端的治療解決方案,從而對全球病患者帶來影響。」

高麗大學醫學院(首爾),是一家頂尖的學術和醫療機構,其強大的臨床試驗能力備受認可。此次合作旨在加速臨床研究機會,利用高麗大學醫學院的專業知識,推動創新療法的發展。

簽署於 2024 年 10 月 29 日

高麗大學醫學院醫學研究與商業基金會主席 Hak Jun Kim 對此次合作表示樂觀,說道:「我們期待與全球受託研究機構 Avance Clinical 合作,而這份諒解備忘錄是標誌着進一步加強我們獨特優勢的重要起點。我們希望保持緊密的合作關係,在臨床試驗領域發揮領導作用。」

東亞大學醫院臨床試驗中心(釜山)以其完善的臨床試驗基礎設施和經驗豐富的研究團隊而聞名。與東亞大學的合作旨在深化研究合作,特別是在早期臨床試驗方面,為尋求在多個治療領域開拓突破性療法的客戶提供更多的機會。

簽署於 2024 年 10 月 30 日

東亞大學醫院臨床試驗中心主管 Sung Yong Oh 對於新建立的合作關係充滿信心,並表示:「這次與 Avance Clinical 合作對我們來說是一個關鍵時刻。透過合作,我們可以進一步加強研究基礎設施,並為全球醫療保健創新作出重大貢獻。我們深信,這次合作將加速先進醫療技術和治療方法的發展。」

諒解備忘錄的簽署以及 Avance Clinical 參與 KoNECT 反映出該公司對於擴張全球版圖的持續努力。2024 年 KoNECT 由韓國國家臨床試驗企業(KoNECT)和韓國保健福祉部(MOHW)聯合主辦,是思維領袖與業界專才討論亞太地區臨床試驗創新的盛會。

關於 Avance Clinical

Avance Clinical 是一家頂尖的受託研究機構(CRO),為生物科技公司提供更快捷、更靈活、更優質的臨床試驗服務。Avance Clinical 是最具規模、提供優質全方位服務的受託研究機構,總部位於澳洲,為國際生物科技公司提供在澳洲、紐西蘭、亞洲、北美和歐洲的優質臨床試驗及全球認可的數據。Avance Clinical 擁有 30 年的經驗,為客戶提供全面的臨床研究服務,專注於早期至晚期臨床試驗。憑藉對 250 多種適應症的經驗,該受託研究機構可為美國食物及藥物監督管理局(FDA)和歐洲藥品管理局(EMA)的審核提供世界一流的結果及國際認可的優質數據。

過去五年來,公司榮獲 Frost & Sullivan 全球及亞太區受託研究機構市場領導力和客戶價值領導力獎。Avance Clinical 提供從臨床前到中後期臨床試驗服務,包括運用澳洲 43.5% 的政府激勵優惠和快速啟動監管流程。

Avance Clinical 利用 Medidata、Oracle 和 Medrio 等尖端技術,確保為客戶提供最有效的試驗流程,為 FDA 和 EMA 審核提供優質數據。

欲了解更多資訊,請瀏覽 Avance Clinical。

了解更多:

探索 Avance Clinical 在亞洲的優勢

使用 Avance Clinical 的 ClinicReady 服務加速進入臨床階段

了解 Avance Clinical 的 GlobalReady 模型

與我們的臨床試驗專家討論您即將開展的研究

