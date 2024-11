Avance Clinical 的首席执行官和亚洲总监在 2024 年 KoNECT 大会期间与韩国重要临床试验机构签署多项谅解备忘录

北卡罗来纳州威克森林和澳大利亚阿德莱德, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的全方位服务合同研究组织 (CRO) Avance Clinical 以其高质量且灵活的临床研究服务而闻名。在 2024 年 KoNECT 大会期间,Avance Clinical 欣然宣布与韩国重要临床试验机构签署了三项重要的谅解备忘录 (MOU)。

Avance Clinical 首席执行官 Yvonne Lungershausen 和亚洲区域总监 Jessica Han 出席了 KoNECT 大会,并与三家临床试验机构签署了合作协议。这一举措标志着该公司在亚太地区战略扩展中达到一个重要里程碑。

Avance Clinical 是一家中等规模的合同研究组织,在快速推进高质量临床生物技术项目方面拥有骄人往绩。这家合同研究组织在美国生物技术公司中享有盛誉,这些公司目前占其客户总数的 80% 以上。

Lungershausen 表示:“这些新签署的谅解备忘录进一步巩固了我们为国际生物技术客户提供世界一流服务的使命担当。随着 Avance Clinical 全球业务的不断拓展,与知名机构建立合作关系将进一步提升我们在亚太地区提供灵活、高效和优质临床试验服务的能力。”

常驻首尔的 Jessica Han 表示:“韩国凭借其精湛的医疗基础设施和完善的监管体系,为临床试验营造了理想的环境。这些谅解备忘录的签署不仅将巩固我们与重要机构的合作关系,还将为客户提供便利,让他们能够轻松接触到该地区的高质量临床试验场所和患者群体。我们期待在亚洲建立更深厚的联系,携手推动业务的蓬勃发展。”

谅解备忘录各签署方如下:

车医科大学盆唐车医院 (CHA University Bundang Medical Center),一家拥有 1,000 张病床的先进医院,专注于患者护理、研究和教育。该医院被认定为一家研究导向型医院,致力于提供稳定的研究环境和基础设施,以支持最新研究成果和尖端医疗技术。通过此次与 Avance Clinical 合作,该医院将进一步拓展其在全球医疗发展中的影响力和覆盖范围。

签署日期为 2024 年 10 月 28 日

车医科大学全球临床试验中心(车医科大学盆唐车医院)主任 Young-Sang Kim 对此次合作表达了热切的期待,他表示:“通过与 Avance Clinical 合作,我们迎来一次宝贵的机会,能够进一步拓展临床试验领域的专业知识,尤其是在早期研究方面。我们坚信,此次合作不仅有助于提升我们的业务实力,更将使我们能够提供尖端治疗方案,进而惠及全球患者。”

高丽大学医学院(首尔),一所全球领先的学术与医疗机构,以其卓越的临床试验能力而备受推崇。此次合作旨在加速临床研究进程,充分发挥高丽大学医学院的专业优势,以推动创新疗法的发展。

签署日期为 2024 年 10 月 29 日

高丽大学医学院医学研究与商业基金会主席 Hak Jun Kim 对这项合作的前景表示看好,他表示:“我们期待与全球合同研究组织 Avance Clinical 展开合作,这份谅解备忘录标志着一个重要的起点,旨在进一步增强我们的独特优势。我们期待保持紧密的关系,以便在临床试验领域发挥引领作用。”

东亚大学附属医院临床试验中心(釜山),该机构以其完善的临床试验基础设施和经验丰富的研究团队而享有盛誉。此次与东亚大学合作旨在加深研究联系,尤其聚焦于早期临床试验,为希望在多个治疗领域开发突破性疗法的客户开辟更多机遇。

签署日期为 2024 年 10 月 30 日

东亚大学附属医院临床试验中心主任 Sung Yong Oh 对新建立的合作关系充满信心,并表示:“此次与 Avance Clinical 合作标志着我们迈出了重要的一步。” 通过紧密合作,我们将进一步升级研究基础设施,并为全球医疗创新作出重要贡献。我们坚信,此次合作将加速先进医疗技术和治疗方案的开发。”

谅解备忘录的签署以及 Avance Clinical 参加 KoNECT 大会,充分彰显了该公司在全球业务拓展方面的坚定承诺。2024 年 KoNECT 大会是一场由韩国国家临床试验企业 (KoNECT) 与保健福利部 (MOHW) 联合主办的高端会议,旨在为行业思想领袖和专业人员提供一个交流平台,共同探讨亚太地区临床试验的创新发展。

关于 Avance Clinical

Avance Clinical 是一家全球领先的合同研究组织,致力于为生物技术公司提供更加快捷、灵活和优质的临床试验服务。Avance Clinical 总部位于澳大利亚,是全球最大的提供优质全方位服务的合同研究组织,在澳大利亚、新西兰、亚洲、北美和欧洲为国际生物技术公司提供高质量临床试验及全球认可的数据。Avance Clinical 拥有 30 年的丰富经验,致力于为客户提供全方位临床研究服务,特别专注于早期至晚期临床试验。凭借覆盖超过 250 种适应症的丰富经验,Avance Clinical 能够提供世界一流的研究结果以及国际认可的高质量数据,同时符合 FDA 和 EMA 审查标准。

该公司在过去五年中连续荣获 Frost & Sullivan 全球及亚太地区合同研究组织市场领导力奖和客户价值领导力奖。Avance Clinical 提供从临床前到中后期临床试验服务,包括澳大利亚高达 43.5% 的政府激励福利和快速启动的监管流程。

Avance Clinical 充分利用 Medidata、Oracle 和 Medrio 等尖端技术,确保为客户提供最有效的临床试验流程,从而为 FDA 和 EMA 的审查提供优质数据。

如需了解更多信息,请访问 Avance Clinical。

了解更多信息:

了解 Avance Clinical 的亚洲优势

借助 Avance Clinical 的 ClinicReady 服务,更加快捷地进入临床阶段

了解 Avance Clinical 的 GlobalReady 模型

欢迎与我们的临床试验专家展开交流,共同探讨您即将开展的研究项目

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfa483a0-4ec4-4a47-8390-433d09842bb0

媒体联系方式: Avance Clinical media@avancecro.com Kate Thompson

