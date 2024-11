El gobernador Newsom anuncia reglas locales de transparencia y responsabilidad para la nueva ronda de financiación para personas sin hogar

Invertir en soluciones impactantes para abordar la falta de vivienda California ha realizado inversiones sin precedentes para abordar las crisis de vivienda y de personas sin hogar, con $40 mil millones invertidos para ayudar a las comunidades a crear más viviendas y $27 mil millones proporcionados a las comunidades para ayudar a prevenir y terminar con la falta de vivienda.



Las nuevas subvenciones otorgadas hoy son parte del programa de subvenciones de Vivienda, Asistencia y Prevención para Personas sin Hogar (HHAP, por sus siglas en inglés) del estado , que proporciona fondos de subvención flexibles para ayudar a las comunidades a apoyar a las personas sin hogar mediante la creación de viviendas permanentes, asistencia para el alquiler y la mudanza, servicios de gestión de casos y subsidios para el alquiler, entre otros usos elegibles.



El Gobernador hizo el anuncio desde el centro de Los Ángeles, acompañado por funcionarios de la ciudad y el condado.



“La única manera de tener éxito en la solución del problema de las personas sin hogar es unir fuerzas e implementar un enfoque integral que muestre resultados”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. “El programa de Vivienda, Asistencia y Prevención para Personas sin Hogar es fundamental para nuestro éxito aquí en Los Ángeles y ha ayudado a reducir el problema de las personas sin hogar, por primera vez, en años. Quiero agradecer al gobernador Newsom y a nuestros socios electos estatales por trabajar juntos para ayudar a las personas y llevarlas a una vivienda con la urgencia que requiere esta crisis”.

Mayor responsabilidad Como condición para recibir el financiamiento, los beneficiarios deben aceptar mayores medidas de rendir de cuentas, transparencia y cumplimiento. Estas nuevas medidas ayudarán a mejorar la capacidad de estas inversiones estatales para generar resultados reales y cuantificables que ayuden a mejorar el seguimiento de los datos y los desempeño. Esto garantiza que los beneficiarios de las subvenciones sigan siendo responsables y protege el uso de los fondos estatales.

Enfoque regional Los beneficiarios deben trabajar a nivel regional en estas solicitudes. Las ciudades, los condados y Programas de Atención Continua deben comprometerse explícitamente a coordinar entre sí, indicando claramente quién es responsable de qué partes de sus esfuerzos regionales conjuntos para las personas sin hogar, como condición para recibir fondos. Esto impulsa la coordinación y garantiza que la falta de vivienda se resuelva a nivel regional,y que no se trate como un problema que se detiene en los límites de la ciudad.

Mayor transparencia Los beneficiarios informarán mensualmente sobre el progreso fiscal, que estará disponible en vivo en el sitio web de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) a través del panel fiscal de HHAP . Los beneficiarios también subirán los resultados del programa HHAP al Sistema de Integración de Datos sobre Personas sin Hogar de California trimestralmente.

Más ayuda Esta ronda de financiamiento del HHAP adopta un proceso inclusivo: ayuda a las regiones de California a evaluar y desarrollar su capacidad existente para abordar sus desafíos particulares en materia de falta de vivienda; hace la transición de las personas y familias sin hogar a una vivienda permanente asequible; y, apoya a esas personas y familias para que mantengan una vivienda permanente estable. La financiación requiere que los beneficiarios se comprometan a abordar las desigualdades raciales en materia de falta de vivienda, priorizar la vivienda permanente en lugar de los refugios temporales, e incluir a personas con experiencia de vida en la falta de vivienda, en el diseño del programa.



“Las subvenciones de la quinta ronda del HHAP demuestran cómo el Estado puede apoyar y ampliar las estrategias y la coordinación regionales para ayudar a nuestros residentes más vulnerables a mudarse a una vivienda segura y estable”, dijo Tomiquia Moss, Secretaria de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda. “La rendición de cuentas en esta ronda de financiación garantiza que estamos empoderando a los socios locales para diseñar soluciones locales para prevenir y terminar con la falta de vivienda, y producir resultados mensurables. Al trabajar juntos para abordar las necesidades únicas de sus comunidades, nos acercamos mucho más a reducir la falta de vivienda en todo el estado”.



Los fondos HHAP se basan en inversiones estatales en curso y están destinados a combinarse estratégicamente con otros fondos estatales, locales y federales, incluidos otros programas de HCD como Homekey+ .

Cuidado, compasión, colaboración. El anuncio de hoy es resultado de la orden ejecutiva del Gobernador que insta a los gobiernos locales a adoptar políticas y planes consistentes con la política de campamentos existentes del Departamento de Transporte de California (Caltrans).



Caltrans prioriza los campamentos que representan una amenaza para la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, avisa con anticipación sobre la evacuación y trabaja con los proveedores de servicios locales para apoyar a quienes se encuentran sin hogar en el campamento, y almacena los bienes personales recolectados en el lugar durante al menos 60 días. A principios de este mes, el gobernador Newsom también proporcionó a las comunidades locales $131 millones, como parte de los mil millones de dólares del Estado en Fondos de Resolución de Campamentos para abordar la falta de vivienda, para ayudar a los gobiernos locales a abordar los campamentos de personas sin hogar y brindar refugio, atención y apoyo.



Tal como lo exige la orden ejecutiva del gobernador, el Consejo Interinstitucional de California sobre Personas sin Hogar publica hoy una nueva guía para ayudar a las comunidades locales a abordar los campamentos. La guía proporciona a las comunidades locales las mejores prácticas para resolver los campamentos y conectar a las personas que viven en ellos con servicios y vivienda.



California también está transformando la atención de la salud conductual al mejorar el acceso, la rendición de cuentas, la transparencia y la capacidad. Esto incluye a través del Tribunal de Asistencia, Recuperación y Empoderamiento Comunitario (CARE), un enfoque pionero en el país para crear responsabilidad para conectar a las personas con psicosis no tratadas con el tratamiento y la vivienda que necesitan. También incluye la Propuesta 1, que está ampliando el continuo de la salud conductual utilizando los fondos existentes y brindando atención a las personas que padecen afecciones de salud mental y trastornos por consumo de sustancias, con un enfoque particular en las personas que están más gravemente enfermas y que son más vulnerables y corren el riesgo de quedarse sin hogar.

Financiación del HHAP proporcionada por región Las comunidades y organizaciones locales deben coordinarse y aplicar conjuntamente planes de acción para personas sin hogar coordinados a nivel regional. Las 37 regiones de California que recibieron fondos del HHAP hoy aprobaron planes que demostraron un compromiso con las prioridades de crear soluciones de vivienda permanente y mantener las viviendas provisionales existentes. Para ver la lista de regiones que recibieron el premio, haga clic aquí.

