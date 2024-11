過去1年間で、毎秒3人の少女と2人の少年が児童性的暴力を経験

トゥギャザー・フォー・ガールズ (Together for Girls) が記録を破る試みとして「ブレイク・ザ・レコード (Break the Record) 」活動を開始し、児童性的暴力を根絶

ロンドン発, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 児童および青少年に対する暴力を根絶するために活動するグローバルパートナーシップであるトゥギャザー・フォー・ガールズは、児童性的暴力 (CSV) の世界的蔓延状況を明らかにする今年度の広範な調査結果を発表した。この調査結果は、193ヵ国を代表する24億人の若者の経験に関連するデータで構成されている。 過去12ヵ月間で、8,200万人の少女と6,900万人の少年が何らかの性的暴力を経験しており、これは1秒あたり約3人の少女と2人の少年となっている。 このデータは、トゥギャザー・フォー・ガールズが世界保健機関 (WHO)、ジョージア州立大学、中国農業大学、米国疾病予防管理センター (CDC)、エディンバラ大学と共同でまとめたものである。

トゥギャザー・フォー・ガールズは、これまでに類を見ないアプローチで、子どもの性的暴力を測定して理解し、それを根絶するための実践的な枠組みを提供する「ブレイク・ザ・レコード」という本を制作した。 この取り組みは、世界中のインフルエンサーや擁護者によってサポートされている、より広範な「ブレイク・ザ・レコード」キャンペーンの一環であり、これには、子どもの性的暴力を根絶するための被害者主導の世界的な擁護運動であるブレイブ・ムーブメント (Brave Movement) と、トゥギャザー・フォー・ガールズの特別イニシアチブが含まれている。 同キャンペーンは、2024年11月7日〜8日にコロンビアのボゴタで開催される子どもに対する暴力の根絶に関する世界閣僚会議 (Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children) の子どもの暴力サミットに最も多くの国が参加するというギネス世界記録 (GUINNESS WORLD RECORDS™) タイトル獲得にも挑戦する。

「ブレイク・ザ・レコード」の本には、世界初の数字も掲載されている。それは、トゥギャザー・フォー・ガールズと研究パートナーの協力を基にユニセフが初めて発表した世界および地域の推計で、18歳の誕生日を迎える前に少女の5人に1人、少年の7人に1人が何らかの性的暴力を経験することが明らかになったというものである。

トゥギャザー・フォー・ガールズの最高経営責任者 (CEO) でありブレイブ・ムーブメント (Brave Movement) の創設者であるダニエラ・リジェロ博士 (Dr Daniela Ligiero) は以下のように述べている。「子どもに対する性的暴力 (SVAC) は根強く、広範囲に及び、壊滅的ですが、それを防ぐ実証済みの解決策があることはわかっています。 また、SVACは人知れず行われることもわかっています。 SVACが蔓延している主な理由の1つは、世界的な測定の欠如です。 一部の政府や組織は国レベルまたは地域レベルで測定していますが、世界規模での厳格な測定はまだ見られません。 この世界的な測定の欠如は、効果的な世界的な解決策がないことを意味します。 15億人の若者の経験を測定するためのこの世界初の取り組みにより、SVACに対する人々の理解を変え、政府が行動を起こすよう促したいと考えています。

そこで今日、世界初の子どもに対する暴力に関する閣僚会議を前に、私たちは政府と個人に行動を起こすよう呼びかけます。私たち全員が未来のビジョンを共有すれば希望があるということ、つまり、被害者が議論の場に着き、政府、市民社会、民間部門の共同の努力が結集して、すべての子どもが安全に、恐怖や暴力のない状態で育つことが保証される世界です。 誰もが予防、癒し、正義にアクセスできる世界です」。

この本には、アウトオブシャドウ・インデックス (Out of the Shadows Index) (OOSI) や、エディンバラ大学のチャイルドライト:グローバル児童安全研究所 (Childlight: Global Child Safety Institute) のデータも掲載されており、過去12ヵ月間に 18歳未満の子ども3億人以上がオンラインの児童性的搾取および虐待の被害を受けたことが明らかになっている。 イントゥ・ザ・ライト・インデックス (Into the Light Index) によると、世界中の子どもの8人に1人がオンライン勧誘の対象となり、過去12ヵ月間に性的な画像や動画の撮影、共有、および/または露出を経験している。 イントゥ・ザ・ライト・インデックスは、全国調査、研究、実践から得たデータを統合し、オンラインでの児童性的虐待および搾取の蔓延を推定したものである。

接触の有無にかかわらず、これらの形態の小児性暴力は、成人期を含め、子どもや若者に深刻な感情的、健康的、および心理社会的影響を及ぼす。

報道関係者向けの問い合わせ先 レベッカ・ラドバリー (Rebecca Ladbury) rebecca@ladburypr.com +44 (0) 7941 224 975 ダーニャ・アガバビアン (Danya Agababian) danya@ladburypr.com +44 (0) 7779 635 147

