בכל שנייה בשנה האחרונה 3 בנות ו-2 בנים חוו אלימות מינית בילדים

"ביחד למען בנות" (Together for Girls ) משיקים את "לשבור את השיא" (‘Break the Record’ ) בניסיון שובר שיאים לשים קץ לאלימות מינית בילדות

לונדון, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Together for Girls, שותפות גלובלית הפועלת למיגור אלימות נגד ילדים ובני נוער, חושפת השנה את ממצאיו של מאמץ מחקרי נרחב החושף את השכיחות העולמית של אלימות מינית בילדות (CSV) השנה, הכולל נתונים המייצגים 193 מדינות ורלוונטיים לחוויותיהם של 2.4 מיליארד צעירים. ב-12 החודשים האחרונים, 82 מיליון בנות ו-69 מיליון בנים חוו צורה כלשהי של אלימות מינית, כ-3 בנות ו-2 בנים בשנייה. הנתונים נאספו על ידי Together for Girls בשיתוף עם ארגון הבריאות העולמי (WHO), אוניברסיטת מדינת ג'ורג'יה, האוניברסיטה החקלאית של סין, המרכז האמריקני לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) ואוניברסיטת אדינבורו.

בגישה ראשונה מסוגה, Together for Girls יצרו ספר בשם ‘Break the Record’ - "לשבור את השיא" כדי למדוד ולהבין אלימות מינית בילדות ולהציע מסגרת מעשית לסיומה. מאמץ זה הוא חלק מקמפיין רחב יותר של Break the Record הנתמך על ידי משפיענים ותומכים ברחבי העולם, כולל Brave Movement, תנועת הסברה עולמית בהובלת ניצולים לסיום אלימות מינית בילדות ויוזמה מיוחדת של Together for Girls. הקמפיין ינסה גם לזכות בתואר שיא גינס עבור רוב המדינות המיוצגות בפסגת אלימות ילדים בוועידת השרים העולמית לסיום אלימות נגד ילדים שתתקיים בבוגוטה, קולומביה בתאריכים 7-8 בנובמבר 2024.

הספר ‘Break the Record’ כולל נתונים ראשונים נוספים בעולם: האומדנים העולמיים והאזוריים הראשונים של יוניצ"ף, שארגון Together for Girls ושותפי המחקר הזינו כדי לחשוף כי 1 מכל 5 בנות ו-1 מכל 7 בנים יחוו צורה כלשהי של אלימות מינית לפני יום הולדתם ה-18.

מנכ"לית Together for Girls ומייסדת Brave Movement, ד"ר דניאלה ליג'ירו (Dr Daniela Ligiero ) אומרת: "אלימות מינית נגד ילדים (SVAC) היא מתמשכת, נפוצה והרסנית, אך אנו יודעים שיש פתרונות מוכחים למניעתה. אנחנו גם יודעים ש-SVAC קורה בחושך. אחת הסיבות העיקריות להתפשטותו היא היעדר מדידה גלובלית. בעוד שממשלות וארגונים מסוימים מודדים ברמה הלאומית או האזורית, טרם ראינו צעדים קפדניים בקנה מידה עולמי. המשמעות של היעדר מדידה גלובלית היא שאין פתרונות גלובליים יעילים. באמצעות מאמץ ראשון מסוגו בעולם, מדידת חוויותיהם של 1.5 מיליארד צעירים, אנו מקווים לשנות את ההבנה של אנשים לגבי SVAC ולדרבן ממשלות לנקוט פעולה".

"אז היום, לקראת כנס השרים הראשון בעולם בנושא אלימות נגד ילדים, אנחנו קוראים לממשלות וליחידים לפעול, לראות שיש תקווה אם כולנו שותפים לחזון לעתיד – עולם שבו לניצולים יש מקום ליד השולחן, והמאמצים המשותפים של ממשלות, החברה האזרחית והמגזר הפרטי משתלבים כדי להבטיח שכל ילד יגדל בטוח וללא פחד ואלימות. עולם שבו לכולם יש גישה למניעה, ריפוי וצדק".

הספר כולל גם את מדד Out of the Shadows Index (OOSI), כמו גם נתונים מ-Childlight: Global Child Safety Institute באוניברסיטת אדינבורו, שמצא כי יותר מ-300 מיליון ילדים מתחת לגיל 18 הושפעו מניצול והתעללות מינית של ילדים באינטרנט ב-12 החודשים האחרונים. על פי מדד Into the Light, אחד מכל שמונה ילדים ברחבי העולם היה נתון לשידול מקוון ואחד מכל שמונה ילדים התנסה בצילום, שיתוף ו/או חשיפה לתמונות וסרטונים מיניים ב -12 החודשים האחרונים. מדד Into the Light מאחד נתונים מסקרים, מחקרים ופרקטיקה לאומיים כדי להעריך את השכיחות של התעללות וניצול מיני של ילדים באינטרנט.

לצורות אלה של אלימות מינית בילדות, הן במגע והן באי-מגע, יש השפעות רגשיות, בריאותיות ופסיכו-סוציאליות חמורות על ילדים ובני נוער, לרבות בבגרותם.

לקריאת גרסה דיגיטלית של הספר בקרו באתר

www.BreakTheRecord.org

תמונות יח"צ הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59e87526-9bed-47ea-9a9a-32a12e75aaf8

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e083d89-366f-4113-adfa-b276e5d669a5

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0b42061-7b34-4ffb-a637-b88af62c6bf2

למידע נוסף - מדיה Rebecca Ladbury rebecca@ladburypr.com +44 (0) 7941 224 975 Danya Agababian danya@ladburypr.com +44 (0) 7779 635 147

Every second this past year 3 girls experienced child sexual violence Together for Girls Launch ‘Break the Record’ in record-breaking attempt to end childhood sexual violence Every second this past year 2 boys experienced child sexual violence Together for Girls Launch ‘Break the Record’ in record-breaking attempt to end childhood sexual violence Break the Record Together for Girls Launch ‘Break the Record’ in record-breaking attempt to end childhood sexual violence

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.