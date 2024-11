eGain annuncia importanti aggiornamenti alla sua piattaforma di conoscenza IA a Solve 24

L'AI Agent™ di eGain offre un'innovativa esperienza di auto assistenza con ragionamento guidato attraverso Knowledge Base, sito web e contenuti aziendali

CHICAGO, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), la piattaforma di conoscenza IA per l'assistenza clienti ha annunciato importanti aggiornamenti del prodotto alla conferenza Solve 24 di Chicago.

Secondo Gartner, entro il 2025, il 100% dell'assistenza clienti virtuale basata sull'IA generativa e i progetti di assistenti virtuali che non riusciranno a integrarsi con i moderni sistemi di gestione della conoscenza non staranno al passo con l'esperienza del cliente e gli obiettivi di riduzione dei costi operativi.

eGain AI Agent™ coinvolge i clienti in modo conversazionale, chiarisce le loro esigenze, li guida verso una risposta personalizzata e illustra il proprio approccio, infondendo fiducia e favorendo l'acquisizione da parte dei clienti. Combina modelli linguistici e ragionamenti basati su casi concreti che attingono a contenuti affidabili all'interno dell'eGain Knowledge Hub. eGain Knowledge Transformers™, una raccolta di trasformatori di micro attività, consente agli esperti di conoscenza di creare contenuti affidabili in tempi 10 volte più rapidi. I contenuti sono creati e gestiti direttamente dall'IA e da esperti, recuperati da siti web, repository SharePoint, archivi PDF e sistemi CRM.

Al prezzo di 25 centesimi per ogni conversazione con il cliente, l'IA Agent sarà disponibile a partire da gennaio 2025. L'azienda sta proponendo prove in versione beta.

Informazioni su eGain

L'eGain Knowledge Hub aiuta a migliorare l'esperienza e a ridurre i costi fornendo risposte affidabili al servizio clienti. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.eGain.com.

Contatto per i media

Press@egain.com

408 636 4514

eGain, il logo eGain e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan eGain sono marchi commerciali o marchi registrati di eGain Corp. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti citati in questo comunicato possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle rispettive società.

