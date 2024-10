SHANGHAI, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pudong a dernièrement organisé l’édition 2024 du Pudong Urban Life Photography and Video Contest (« Concours de photographie et de vidéo sur la vie urbaine à Pudong ») intitulé « In Pudong, United in Excellence ». De nombreuses œuvres remarquables y ont été présentées, autant d’archives précieuses et de clichés vivants qui capturent la vie au cœur du district.

Une coupure de presse annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

L’objectif de l’appareil photo est une véritable fenêtre sur le monde de la poésie, et chaque image vient capturer toute la beauté de l’existence. De la cité financière de Lujiazui aux rues anciennes des villes historiques, en passant par la Cité des sciences de Zhangjiang, le Musée d’art de Pudong, les parcs et leurs pavillons et ponts aux scènes quotidiennes animées, le mode de vie diversifié et multiforme de la nouvelle zone de Pudong à Shanghai s’épanouit sous le flash de milliers d’appareils photo.

Source : "In Pudong, United in Excellence" Pudong Urban Life Photography and Video Contest Organizing Committee 2024





Interlocutrice : Mme Wong, tél. : 86-10-63074558

