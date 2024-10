Pudong Urban Life Photography and Video Contest edición 2024 «In Pudong, United in Excellence» se llevó a cabo en Pudong, invitando a descubrir una vida preciosa en cualquier momento y lugar de esta ciudad

SHANGHAI, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recientemente, Pudong acogió el Pudong Urban Life Photography and Video Contest (concurso de fotografía y vídeo sobre la vida urbana de Pudong) edición 2024 «In Pudong, United in Excellence». Se presentaron muchas obras brillantes, las cuales constituyen valiosos registros e imágenes vívidas del distrito.

Se puede acceder a las imágenes que acompañan a este comunicado haciendo clic en este enlace.

El objetivo es una ventana a la poesía y cada fotograma capta la belleza. Desde la Ciudad Financiera de Lujiazui hasta las antiguas calles de las ciudades históricas, desde la Ciudad de la Ciencia de Zhangjiang hasta el Museo de Arte de Pudong, desde los parques con pabellones y puentes hasta las vibrantes escenas de la vida cotidiana: el estilo de vida diverso y polifacético de la Nueva Zona de Pudong en Shanghái florece bajo miles de cámaras.

Fuente: "In Pudong, United in Excellence" 2024 Pudong Urban Life Photography and Video Contest Organizing Committee

Persona de contacto: Sra. Wong; tel.: 86-10-63074558

