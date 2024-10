Cavli Wireless 获评 2024 年 Nasscom Emerge 50 创新企业，助力“印度制造”深度科技解决方案，驱动全球物联网与无线连接发展

Cavli Wireless 荣膺 Nasscom Emerge 50 公司之一,持续引领“印度制造”物联网和无线技术创新潮流

印度班加罗尔, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavli Wireless 作为蜂窝物联网 (IoT) 和无线连接解决方案的创新领军企业,被评为享有盛誉的 2024 年 Nasscom Emerge 50 Awards 获奖者之一。 此项殊荣突显了 Cavli 在开拓“印度制造”技术和深度科技解决方案方面的承诺,彰显其作为推动无线和物联网领域创新的印度顶尖创业公司之一的地位。 Nasscom Emerge 50 Awards 表彰了印度最具前景的初创企业,这些企业在技术上取得了重大进展,对国家发展和全球连接均有积极贡献。

Nasscom Emerge 50 Awards 现已进入第十四个年头,是印度面向科技初创公司最负盛名的荣誉之一。 Nasscom 每年都会评选出 50 家最具创新性和发展潜力的初创公司,获选企业将在印度和全球技术领域产生重大影响。 该奖项致力于促进并推广物联网、AI 和 SaaS 等领域的深度科技创新,这些创新在应对关键的社会经济挑战方面具有重要作用。 对 Cavli Wireless 而言,获选 2024 年 Nasscom Emerge 50 奖项进一步印证了其在无线和连接技术创新领域的领先地位。 这一殊荣巩固了 Cavli 在印度深度科技生态系统中的地位,彰显了其“印度制造”产品在全球舞台上的潜力。

印度的深度科技行业取得了显著增长,投资额从 2019 年的 13 亿美元激增至 2023 年的 25 亿美元以上。 这一生态系统现在拥有 3,000 多家深度科技初创企业,主要集中在人工智能、物联网和先进材料等领域。 政府的 Deep Tech Mission 计划和在 25 座城市建立技术创新中心的举措,极大地推动了这一扩张。 根据 NASSCOM 的报告,自 2020 年以来,印度深度科技应用的复合年均增长率达到 45%,特别是在医疗、制造和农业等领域展现出强劲势头,使印度成为全球深度科技创新中心。

随着印度逐渐成为全球电信制造业强国,Cavli Wireless 站上了这一转型历程的最前沿,成为全球首家在印度境内完成蜂窝物联网模块全面研发、设计和制造的企业。 Cavli 的全面蜂窝物联网解决方案现已应用于全球多个行业,这一开创性地位彰显了印度从科技消费者向创新者的转变。 该公司对 蜂窝连接模块 的整合方式涵盖了从 LPWAN 到 5G 的所有网络类型,与印度实现电信自立的愿景完美契合。 随着物联网技术在全球范围内重塑各行各业,Cavli 面向未来的解决方案和灵活的系统架构,使数以千计的产品制造商能够提升其产品质量和客户体验。

Cavli 对蜂窝物联网的创新方式正在颠覆印度原始设备制造商全球扩展的方式,将传统分散的物联网部署价值链整合为无缝一体的解决方案。 该公司推出的 C-Series 物联网模块 内置 eSIM 技术并预装全球蜂窝连接,解决了国际物联网部署的传统复杂性问题。 通过将企业级硬件与 Cavli Hubble 连接和调制解调器管理平台 的智能分析与生命周期管理功能相结合,制造商如今可以在任意地区快速部署并扩展其物联网解决方案。 这种综合化措施显著减少了开发时间和成本,而模块化架构则能够满足功耗、网络能力和接口选项的多样化需求,使印度制造商能够在全球市场上进行有效竞争。

Cavli Wireless 荣获 2024 年 Nasscom Emerge 50 Awards 的认可,是其为印度深度科技生态系统所做贡献的重要里程碑。 Cavli 始终走在开发突破性物联网解决方案的前沿,助力弥合全球连接差距。 通过完全在印度本地进行产品设计和制造,Cavli 不仅突显了印度创新的力量,还确保了在更大程度上对质量和成本效益的控制,以及快速扩展以满足市场需求的能力。

Cavli 的多元产品组合包括 LPWAN、LTE 和 5G 模块,能够在多个工业应用中提供无缝蜂窝连接。 从 具有低功耗 LTE 连接功能的行业领先模块 C16QS ,到 采用 5G RedCap 技术且提供超高速网络带宽的开创性模块 CQM220 ,Cavli 针对每个行业难题提供量身定制的解决方案。 Cavli Hubble 物联网平台为全球设备制造商提供了一体化的连接集成与管理解决方案,为物联网产品的落实带来无与伦比的便利。 凭借强大的硬件、先进的软件集成和灵活的连接管理,Cavli 提供的全面解决方案简化了全球物联网生态系统的部署。

Cavli 的产品支持 多种应用场景 ,涵盖智慧城市基础设施、工业自动化、车队管理、医疗保健等领域。 这些应用正在通过提升效率、降低运营成本和提供可靠的数据驱动型分析洞见,推动各个行业变革。 Cavli 通过这些创新解决方案实现未来的互联互通,在帮助企业拥抱数字化转型方面发挥着重要作用,其尖端的“印度制造”无线技术已对全球市场产生深远影响。

Cavli Wireless 首席营销官 Ajit Thomas 表示:“获评 Nasscom Emerge 50 创新企业对 Cavli Wireless 来说是极大的殊荣。 这一成就是我们致力于开发面向未来的物联网和无线解决方案的有力见证,这些解决方案不仅在印度设计和制造,还在全球范围内产生了重大影响。 我们的‘印度制造’理念驱使我们提供创新、高质量的解决方案,重新定义全球连接标准,并证明印度设计处于深度科技发展的前沿。”

Nasscom 的这一认可进一步为 Cavli Wireless 加速实现其使命 铺平了道路,即在全球范围内扩展物联网和无线连接解决方案的覆盖面和影响力。 Cavli 计划继续推进其智能物联网模块产品组合的发展,着重开发更先进、可扩展的物联网模块,以满足不断变化的行业需求。 展望未来,Cavli 将专注于推动创新,解决全球连接挑战,同时自豪地代表印度在技术和无线基础设施中不断上升的领导地位。

关于 Cavli Wireless

Cavli Wireless 设计并生产工业级蜂窝物联网智能模块以增强设备可靠性并加快应用开发过程。 通过集成的 eSIM 功能,Cavli 的智能蜂窝模块具备全球蜂窝连接能力,能通过专属云端平台 Cavli Hubble 为用户提供实惠的全球数据定价、简化的设备管理以及集中订阅管理服务。

关于 Nasscom Emerge 50

Nasscom Emerge 50 奖项的意义并不仅限在经济影响。 它表彰了那些为印度深度科技添砖加瓦的初创企业——这不仅关乎经济增长,更是一场社会技术转型。 它描绘了一个国家从技术消费者向创造者转型的图景,一个推动尖端研究并重新定义印度全球形象的先锋。

联系信息:

Abhinand Dinesh

企业营销 - 助理

abhinand.dinesh@cavliwireless.com

本公告随附的照片可在以下网址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a96d2f74-a495-442d-921d-4a72aa2bc396

