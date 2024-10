Cavli Wireless เป็นที่ยอมรับในฐานะหนึ่งใน Nasscom Emerge 50 Innovator ประจำปี 2024 เป็นผู้นำโซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูงที่ "ผลิตในอินเดีย" เพื่อขับเคลื่อน IoT และการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโล…

Cavli Wireless ได้รับรางวัลหนึ่งในบริษัท Nasscom Emerge 50 แห่ง ยังคงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT และเทคโนโลยีไร้สายที่ "ผลิตในอินเดีย"

บังกาลอร์ อินเดีย, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavli Wireless ผู้บุกเบิกระดับแนวหน้าด้านโซลูชันการเชื่อมต่อ IoT แบบเซลลูลาร์และแบบไร้สาย ได้มีชื่อติดอันดับหนึ่งในผู้ชนะรางวัล Nasscom Emerge 50 Awards ประจำปี 2024 การยอมรับอันทรงเกียรตินี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Cavli ในการบุกเบิกเทคโนโลยีและโซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูงที่ "ผลิตในอินเดีย" ซึ่งทำให้บริษัทมีตำแหน่งเป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัปชั้นนำของอินเดียที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบไร้สายและ IoT รางวัล Nasscom Emerge 50 Awards มอบให้แด่บริษัทสตาร์ทอัปที่มีแนวโน้มดีที่สุดของอินเดียซึ่งกำลังก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และมีส่วนช่วยทั้งการเติบโตในระดับประเทศและการเชื่อมต่อระดับโลก

รางวัล Nasscom Emerge 50 Awards ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สิบสี่แล้ว เป็นหนึ่งในการมอบรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดสำหรับบริษัทสตาร์ทอัปด้านเทคโนโลยีในอินเดีย ในแต่ละปี Nasscom จะคัดเลือกบริษัทสตาร์ทอัปที่มีนวัตกรรมและศักยภาพสูง 50 แห่ง ซึ่งมีแนวโน้มจะสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อภูมิทัศน์ด้านเทคโนโลยีของทั้งอินเดียและทั่วโลก รางวัลนี้มุ่งเน้นที่การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขา เช่น IoT, AI และ SaaS ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการอุปสรรคทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ สำหรับ Cavli Wireless การได้รับเลือกเป็นผู้ชนะในปี 2024 เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็นผู้นำนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีแบบไร้สายและการเชื่อมต่อ การยอมรับนี้ยังเสริมสร้างจุดยืนของ Cavli ในระบบนิเวศเทคโนโลยีขั้นสูงของอินเดีย และชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่ "ผลิตในอินเดีย" ของบริษัทในระดับโลก

ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของอินเดียได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่โดดเด่น ด้วยการลงทุนที่พุ่งขึ้นจาก 1.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 เป็นมากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 ปัจจุบันระบบนิเวศนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทสตาร์ทอัปด้านเทคโนโลยีขั้นสูงมากกว่า 3,000 แห่ง โดยเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์, IoT และวัสดุขั้นสูง โครงการริเริ่มของรัฐบาล เช่น Deep Tech Mission และการจัดตั้งศูนย์รวมนวัตกรรมเทคโนโลยีในเมือง 25 แห่งได้กระตุ้นการขยายตัวนี้ ตามรายงานของ NASSCOM การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ในอินเดียเติบโตขึ้นที่อัตราเฉลี่ยปีละ 45% นับตั้งแต่ปี 2020 โดยเฉพาะในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างสาธารณสุข การผลิต และการเกษตร ซึ่งส่งเสริมให้อินเดียเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก

เมื่ออินเดียเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางการผลิตโทรคมนาคมระดับโลก Cavli Wireless จึงอยู่ในระดับแนวหน้าบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ในฐานะบริษัท IoT เซลลูลาร์แห่งแรกของโลกที่ศึกษาวิจัย ออกแบบ และผลิตโมดูลอย่างครอบคลุมภายในประเทศ ตำแหน่งที่บุกเบิกนี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของอินเดียจากผู้บริโภคเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรม โดยโซลูชัน IoT เซลลูลาร์ที่ครบวงจรของ Cavli ในปัจจุบันได้นำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก แนวทางแบบบูรณาการของบริษัทสู่ โมดูลการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ ที่ครอบคลุมทุกประเภทเครือข่ายตั้งแต่ LPWAN ไปจนถึง 5G สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับวิสัยทัศน์ของอินเดียในการพึ่งพาตนเองด้านโทรคมนาคม ขณะที่เทคโนโลยี IoT ยังคงเปลี่ยนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก โซลูชันที่พร้อมรองรับอนาคตและสถาปัตยกรรมระบบที่คล่องตัวของ Cavli ช่วยให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หลายพันรายสามารถยกระดับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ของลูกค้า

แนวทางนวัตกรรมของ Cavli ต่อ IoT เซลลูลาร์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้ผลิต OEM ของอินเดียขยายตลาดทั่วโลก โดยผสานรวมห่วงโซ่มูลค่าการใช้งาน IoT ซึ่งปกติแล้วเป็นแบบแยกส่วน ให้เป็นโซลูชันที่ครบวงจรและราบรื่น โมดูล IoT ซีรีส์ C ของบริษัทซึ่งมีเทคโนโลยี eSIM ในตัวและการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ทั่วโลกที่ติดตั้งล่วงหน้า ช่วยลดความซับซ้อนที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับใช้งาน IoT ระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม เมื่อรวมฮาร์ดแวร์ระดับองค์กรเข้ากับการวิเคราะห์อัจฉริยะของ แพลตฟอร์มการจัดการการเชื่อมต่อและโมเด็ม Cavli Hubble และขีดความสามารถในการจัดการวงจรชีวิต ผู้ผลิตสามารถปรับใช้และปรับขนาดโซลูชัน IoT ของตนได้อย่างรวดเร็วทั่วทุกพื้นที่ แนวทางที่ครบวงจรนี้จะลดระยะเวลาและต้นทุนการพัฒนาได้อย่างมาก ขณะที่สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์รองรับความต้องการที่หลากหลายด้านการใช้พลังงาน ความสามารถของเครือข่าย และตัวเลือกอินเตอร์เฟซ ซึ่งทำให้ผู้ผลิตในอินเดียแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดโลก

การเป็นที่ยอมรับของ Cavli Wireless จากการได้รับรางวัล Nasscom Emerge 50 Awards ประจำปี 2024 นั้นพิสูจน์ถึงการมีส่วนช่วยของบริษัทในระบบนิเวศเทคโนโลยีขั้นสูง Cavli มุ่งมั่นอยู่ในระดับแนวหน้าของการพัฒนาโซลูชัน IoT ที่ช่วยลดช่องว่างของการเชื่อมต่อทั่วโลกอยู่เสมอ Cavli ไม่ได้เน้นย้ำเพียงความแข็งแกร่งของนวัตกรรมของอินเดีย แต่ยังเพิ่มการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพต้นทุน และความสามารถในการปรับขนาดอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผ่านการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในอินเดีย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ Cavli ประกอบด้วยโมดูล LPWAN, LTE และ 5G ซึ่งมอบการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ที่ราบรื่นสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ โมดูล C16QS ซึ่งมีการเชื่อมต่อ LTE ที่ใช้พลังงานต่ำ ที่เป็นผู้นำในกลุ่มตลาด ไปจนถึง CQM220 ที่รองรับเทคโนโลยี 5G RedCap แบบแปลกใหม่ ซึ่งมอบแบนด์วิดธ์เครือข่ายที่รวดเร็วเป็นพิเศษ Cavli จึงมีโซลูชันที่ตอบโจทย์ความท้าทายของทุกอุตสาหกรรม ด้วยการขับเคลื่อนจากแพลตฟอร์ม Cavli Hubble IoT จึงมั่นใจได้ว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ทั่วโลกสามารถผสานรวมและจัดการการเชื่อมต่ออย่างราบรื่นด้วยโซลูชันเดียว ซึ่งมอบความสะดวกในการใช้งานที่เหนือชั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ IoT อีกทั้งฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่ง การบูรณาการซอฟต์แวร์ขั้นสูง และการจัดการการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นได้ Cavli จึงสามารถมอบโซลูชันครบวงจรที่ช่วยลดความซับซ้อนในการใช้งานระบบ IoT ทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ของ Cavli ขับเคลื่อน การใช้งานในหลายกรณี เช่น โครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม การจัดการกลุ่มยานพาหนะ การดูแลสุขภาพ และอื่น ๆ การประยุกต์ใช้เหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งเชื่อถือได้ Cavli มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โดยสร้างอนาคตที่เชื่อมต่อได้กับโซลูชันนวัตกรรมเหล่านี้ ผ่านเทคโนโลยีไร้สายที่ "ผลิตในอินเดีย" อันล้ำสมัย ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อตลาดทั่วโลกแล้ว

"การได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งใน Nasscom Emerge 50 Innovator ถือเป็นเกียรติสำหรับ Cavli Wireless" Ajit Thomas ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของ Cavli Wireless กล่าว "ความสำเร็จนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาโซลูชัน IoT และเทคโนโลยีไร้สายที่พร้อมสำหรับอนาคต ซึ่งไม่เพียงได้รับการออกแบบและผลิตในอินเดียเท่านั้น แต่ยังสร้างผลกระทบสำคัญในระดับโลก หลักที่ว่า 'ผลิตในอินเดีย' ของเราผลักดันให้เราสร้างสรรค์โซลูชันนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง ซึ่งนิยามมาตรฐานการเชื่อมต่อทั่วโลกขึ้นใหม่ โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าวิศวกรรมของอินเดียอยู่ระดับแนวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง"

การยอมรับจาก Nasscom นี้ยังช่วยปูทางให้ Cavli Wireless เร่งมือทำภารกิจ ขยายขอบเขตและผลกระทบของการทำให้โซลูชัน IoT และการเชื่อมต่อไร้สายสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นทั่วโลก Cavli วางแผนที่จะสานต่อการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์โมดูล IoT อัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาโมดูล IoT ที่มีความซับซ้อนและปรับขนาดได้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมองถึงอนาคต Cavli มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อในระดับโลก ขณะเดียวกันก็เป็นตัวแทนการเติบโตของอินเดียในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานไร้สายอย่างภาคภูมิ

เกี่ยวกับ Cavli Wireless

Cavli Wireless ออกแบบและผลิตโมดูล IoT เซลลูลาร์อัจฉริยะในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และเร่งกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน โมดูลเซลลูลาร์อัจฉริยะของ Cavli มาพร้อมการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ทั่วโลกผ่านฟังก์ชัน eSIM แบบบูรณาการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลระดับโลกในราคาที่เอื้อมถึง การจัดการอุปกรณ์ที่ง่ายขึ้น และการจัดการการสมัครใช้งานแบบรวมศูนย์ผ่านแพลตฟอร์ม Cavli Hubble บนระบบคลาวด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์

เกี่ยวกับ Nasscom Emerge 50

รางวัล Nasscom Emerge 50 มีความหมายมากกว่าแค่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ รางวัลที่ให้การยอมรับบริษัทสตาร์ทอัปที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์เทคโนโลยีขั้นสูงของอินเดีย เรื่องราวที่ไม่เพียงเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเทคโนโลยีอีกด้วย โดยสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเป็นผู้บริโภคเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ผู้บุกเบิกที่ขับเคลื่อนการวิจัยล้ำสมัยและปรับโฉมภาพลักษณ์ของอินเดียในระดับโลก

