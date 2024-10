Cavli Wireless diiktiraf sebagai Nasscom Emerge 50 Innovator untuk 2024, Memenangi Penyelesaian Teknologi Dalam 'Buatan India' untuk Memacu Ketersambungan IoT Global dan Wayarless

Dianugerahkan sebagai salah Satu daripada Syarikat Nasscom 50 Emerge, Cavli Wireless Terus Menerajui Usaha dalam Inovasi Teknologi IoT dan Wayarles 'Buatan India'

BANGALORE, India, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavli Wireless , sebuah inovator terkemuka dalam penyelesaian IoT selular dan ketersambungan wayarles, telah dinamakan sebagai salah satu pemenang Nasscom Emerge 50 Awards yang dihormati untuk 2024. Pengiktirafan berprestij ini menyerlahkan komitmen Cavli untuk merintis teknologi "Buatan India" dan penyelesaian teknologi mendalam, meletakkan syarikat itu dalam kalangan syarikat pemula terkemuka India yang memacu inovasi dalam ruang wayarles dan IoT. Nasscom Emerge 50 Awards menonjolkan syarikat pemula yang paling menjanjikan di India yang sedang mencapai kemajuan ketara dalam teknologi, menyumbang kepada kedua-dua pertumbuhan negara dan ketersambungan global.

Nasscom Emerge 50 Awards yang kini dalam tahun keempat belas mereka, merupakan salah satu pengiktirafan paling berprestij untuk syarikat permulaan teknologi di India. Setiap tahun, Nasscom mengenal pasti 50 syarikat permulaan inovatif dan berpotensi tinggi teratas yang ditetapkan untuk memberi kesan yang ketara pada landskap teknologi India dan global. Anugerah tersebut memberi tumpuan kepada memupuk dan mempromosikan inovasi teknologi mendalam dalam bidang seperti IoT, AI dan SaaS yang memainkan peranan penting dalam menangani cabaran sosio-ekonomi yang kritikal. Bagi Cavli Wireless, dipilih sebagai pemenang pada tahun 2024 menggariskan dedikasi syarikat untuk menerajui inovasi, khususnya dalam teknologi wayarles dan ketersambungan. Pengiktirafan ini mengukuhkan kedudukan Cavli dalam ekosistem teknologi mendalam India dan menyerlahkan potensi produk "Buatan India" di pentas global.

Sektor teknologi mendalam India telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, dengan pelaburan melonjak daripada $1.3 bilion pada tahun 2019 kepada lebih $2.5 bilion pada tahun 2023. Ekosistem tersebut kini menjadi tuan rumah kepada lebih daripada 3,000 syarikat permulaan teknologi mendalam, terutamanya tertumpu kepada kecerdasan buatan, IoT dan bahan termaju. Inisiatif kerajaan seperti Misi Teknologi Mandalam dan penubuhan Hab Inovasi Teknologi merentasi 25 buah bandar telah memangkinkan pengembangan ini. Menurut laporan NASSCOM, penggunaan teknologi mendalam di India telah berkembang pada CAGR sebanyak 45% sejak 2020, dengan momentum tertentu dalam sektor seperti penjagaan kesihatan, pembuatan dan pertanian meletakkan India sebagai hab inovasi teknologi mendalam global.

Memandangkan India muncul sebagai kuasa pembuatan telekomunikasi global, Cavli Wireless berdiri di puncak perjalanan transformatif ini sebagai syarikat IoT selular pertama di dunia yang menyelidik, mereka bentuk dan mengeluarkan modul sepenuhnya dalam negara. Kedudukan perintis ini menunjukkan evolusi India daripada pengguna teknologi kepada pencipta inovasi, dengan penyelesaian IoT selular komprehensif Cavli kini digunakan merentasi pelbagai industri di seluruh dunia. Pendekatan bersepadu syarikat terhadap modul sambungan selular , merangkumi setiap jenis rangkaian daripada LPWAN hingga 5G, sejajar dengan visi India untuk kemandirian telekom. Memandangkan teknologi IoT terus membentuk semula industri di seluruh dunia, penyelesaian kalis masa hadapan Cavli dan seni bina sistem tangkas membolehkan beribu-ribu pembuat produk meningkatkan tawaran dan pengalaman pelanggan mereka.

Pendekatan inovatif Cavli terhadap IoT selular sedang merevolusikan bagaimana OEM India berskala secara global dengan menyatukan rantaian nilai penggunaan IoT yang berpecah secara tradisi menjadi penyelesaian bersepadu yang lancar. Modul IoT C-Series syarikat, yang menampilkan teknologi eSIM terbina dalam dan ketersambungan selular global pra-muat, menghapuskan kerumitan yang secara tradisinya dikaitkan dengan penggunaan IoT antarabangsa. Dengan menggabungkan perkakasan gred perusahaan dengan analitik pintar dan keupayaan pengurusan kitaran hayat Ketersambungan Cavli Hubble & platform pengurusan modem , pengeluar kini boleh menggunakan dan menskalakan penyelesaian IoT mereka dengan pantas merentasi mana-mana geografi. Pendekatan komprehensif ini mengurangkan masa dan kos pembangunan dengan ketara, manakala seni bina modular menampung keperluan yang pelbagai dalam penggunaan kuasa, keupayaan rangkaian dan pilihan antara muka, membolehkan pengeluar India bersaing dengan berkesan dalam pasaran global.

Pengiktirafan Cavli Wireless oleh Nasscom Emerge 50 Awards 2024 merupakan pencapaian penting yang mengesahkan sumbangan syarikat kepada ekosistem teknologi mendalam India. Cavli sentiasa berada di barisan hadapan dalam membangunkan penyelesaian IoT terobosan yang membantu merapatkan jurang ketersambungan secara global. Dengan mereka bentuk dan mengeluarkan produknya sepenuhnya di India, Cavli bukan sahaja menyerlahkan kekuatan inovasi India tetapi juga memastikan kawalan yang lebih besar ke atas kualiti, keberkesanan kos dan keupayaan untuk berkembang secara pantas untuk memenuhi permintaan pasaran.

Portfolio Cavli yang pelbagai termasuk modul LPWAN, LTE dan 5G yang menyediakan sambungan selular yang lancar merentasi pelbagai aplikasi industri. Daripada modul C16QS yang menerajui segmen dengan sambungan LTE berkuasa rendah kepada CQM220 yang menerobos dengan teknologi 5G RedCap yang menawarkan lebar jalur rangkaian yang sangat pantas, Cavli menawarkan penyelesaian yang disesuaikan dengan setiap cabaran industri. Dikuasakan oleh platform IoT Cavli Hubble, memastikan pembuat peranti di seluruh dunia boleh menyepadukan dan mengurus ketersambungan dengan lancar melalui satu penyelesaian—membawa kemudahan pelaksanaan yang tiada tandingan untuk produk IoT. Dengan perkakasan yang teguh, integrasi perisian termaju dan pengurusan ketersambungan yang fleksibel, Cavli menyampaikan penyelesaian komprehensif yang memudahkan penggunaan ekosistem IoT di seluruh dunia.

Produk Cavli menguasai pelbagai kes penggunaan yang merangkumi infrastruktur bandar pintar, automasi industri, pengurusan armada, penjagaan kesihatan dan banyak lagi. Aplikasi ini mengubah industri dengan meningkatkan kecekapan, mengurangkan kos operasi dan menyediakan cerapan dipacu data yang boleh dipercayai. Dengan membolehkan masa depan tersambung dengan penyelesaian inovatif ini, Cavli memainkan peranan penting dalam memperkasakan perniagaan untuk menerima transformasi digital melalui teknologi wayarles "Buatan India" tercanggihnya yang sudah memberi kesan kepada pasaran global.

"Diiktiraf sebagai Inovator Nasscom Emerge 50 merupakan penghormatan yang luar biasa untuk Cavli Wireless," kata Ajit Thomas, CMO Cavli Wireless. "Pencapaian ini adalah bukti komitmen kami untuk membangunkan penyelesaian IoT dan wayarles kalis masa depan yang bukan sahaja direka dan dikilangkan di India tetapi juga memberi impak yang ketara di peringkat global. Etos 'Buatan India' kami mendorong kami untuk menyampaikan inovatif, tinggi- penyelesaian berkualiti yang mentakrifkan semula standard ketersambungan global dan membuktikan bahawa kejuruteraan India berada di barisan hadapan dalam pembangunan teknologi mendalam."

Pengiktirafan oleh Nasscom ini seterusnya membuka jalan untuk Cavli Wireless untuk mempercepatkan misinya dalam mengembangkan jangkauan dan kesan pendemokrasian penyelesaian IoT dan ketersambungan wayarles di seluruh dunia. Cavli merancang untuk terus memajukan portfolio produk modul IoT pintarnya, dengan tumpuan kepada membangunkan modul IoT yang lebih canggih dan berskala untuk memenuhi permintaan industri yang berkembang. Memandang ke hadapan, Cavli berdedikasi untuk memupuk inovasi yang menangani cabaran ketersambungan global, sambil dengan bangganya mewakili kepimpinan India yang semakin berkembang dalam teknologi dan infrastruktur tanpa wayar.

Perihal Cavli Wireless

Cavli Wireless mereka bentuk dan mengeluarkan modul pintar IoT selular gred industri yang meningkatkan kebolehpercayaan peralatan dan mempercepatkan proses pembangunan aplikasi. Modul selular pintar Cavli dilengkapi dengan ketersambungan selular global melalui fungsi eSIM bersepadu yang menyediakan harga data antarabangsa yang berpatutan untuk pengguna, pengurusan peranti yang dipermudahkan dan pengurusan langganan berpusat melalui platform berasaskan awan proprietari Cavli Hubble.

Perihal Nasscom Emerge 50

Nasscom Emerge 50 Award melangkaui kesan ekonomi semata-mata. Ia mengiktiraf syarikat permulaan yang mengukuhkan kisah Teknologi Mendalam India - cerita bukan sahaja tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang anjakan sosio-teknologi. Ia menggambarkan sebuah negara yang beralih daripada menjadi pengguna teknologi kepada pencipta - perintis yang memacu penyelidikan canggih dan membentuk semula naratif global India.

