Cavliワイヤレス (Cavli Wireless) が2024年ナスコム・イマージ50 (Nasscom Emerge 50) イノベーターに選出され、「Made in…

ナスコム・イマージ50企業の1社に選出されたCavliワイヤレスは、「Made in India」のIoTとワイヤレス技術のイノベーションをリードし続ける

インド・バンガロール発, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- セルラーIoTとワイヤレス接続ソリューションの大手イノベーターである Cavliワイヤレス が、名誉ある2024年の ナスコム・イマージ50アワード (Nasscom Emerge 50 Awards) の受賞者の1社に選出された。 この名誉ある表彰は、Cavliの「Made in India」技術とディープテックソリューションの先駆的開発への取り組みを強調するものであり、同社はワイヤレスおよびIoT分野でイノベーションを推進するインドのトップスタートアップの1社に位置付けられている。 ナスコム・イマージ50アワードは、テクノロジーで大きな進歩を遂げ、国の成長とグローバルな接続性の両方に貢献しているインドで最も有望なスタートアップ企業にスポットライトを当てるものである。

今年で14年目を迎えるナスコム・イマージ50アワードは、インドのテクノロジースタートアップ企業にとって最も権威のある表彰の1つである。 毎年、ナスコムは、インドと世界のテクノロジー業界に大きな影響を与える可能性のある、革新的で将来性の高いスタートアップ企業トップ50社を特定する。 同賞は、重要な社会経済的課題の解決に役立つIoT、AI、SaaSなどの分野でディープテクノロジーのイノベーションを育成および促進することに重点を置いている。 Cavliワイヤレスにとって、2024年の受賞者に選ばれたことは、特にワイヤレスおよび接続テクノロジーにおけるイノベーションをリードするという同社の献身を強調している。 この表彰は、インドのディープテクノロジーエコシステムにおけるCavliの地位を固めるものであり、グローバルな舞台での同社の「Made in India」製品の可能性を強調するものである。

インドのディープテック部門は目覚ましい成長を示しており、投資額は2019年の13億米ドル (約1,991億2,555万円) から2023年には25億米ドル (約3,830億6,837万円) 以上に急増している。 現在、このエコシステムは3,000社を超えるディープテックのスタートアップ企業を擁しており、特に人工知能、IoT、先端材料に集中している。 ディープテックミッションや25都市にわたる技術革新ハブの設立などの政府の取り組みが、この拡大を促進している。 ナスコムのレポートによると、インドでのディープテックの採用は2020年以降45%のCAGRで成長しており、特にヘルスケア、製造、農業などの分野で勢いを増しており、インドは世界的なディープテックの革新ハブとしての地位を確立している。

インドが世界的な通信製造大国として台頭する中、Cavliワイヤレスは、国内でモジュールの研究、設計、製造を完全に行う世界初のセルラーIoT企業として、この変革の旅の瀬戸際に立っている。 この先駆的な立場は、インドがテクノロジーの消費者からイノベーションの創造者へと進化したことを象徴するものであり、Cavliの包括的なセルラーIoTソリューションは現在、世界中のさまざまな業界で導入されている。 LPWAN から5Gまで、あらゆるネットワークタイプを網羅する同社の セルラー接続モジュール への統合アプローチは、インドの通信の自立というビジョンと完全に一致している。 IoTテクノロジーが世界中の業界を変革し続ける中、Cavliの将来性のあるソリューションとアジャイルなシステムアーキテクチャにより、何千もの製品メーカーが自社の製品と顧客体験を強化することが可能となる。

CavliのセルラーIoTへの革新的なアプローチは、従来断片化されていたIoT展開バリューチェーンをシームレスで統合されたソリューションに統合することで、インドのOEMが世界規模で拡大する方法に革命をもたらしている。 同社の CシリーズIoTモジュール は、組み込みのeSIMテクノロジーとプリロードされたグローバル セルラー接続を備えており、国際的なIoT展開に従来伴っていた複雑さを排除することができる。 エンタープライズ グレードのハードウェアと Cavli Hubble接続およびモデム管理プラットフォーム のインテリジェントな分析機能およびライフサイクル管理機能を組み合わせることで、メーカーはあらゆる地域で IoT ソリューションを迅速に展開および拡張できるようになった。 この包括的なアプローチにより、開発時間とコストが大幅に削減されるとともに、モジュラーアーキテクチャにより、電力消費、ネットワーク機能、インターフェイスオプションのさまざまな要件に対応できるため、インドのメーカーはグローバル市場で効果的に競争することができる。

Cavliワイヤレスが2024年ナスコム・イマージ50アワードに選出されたことは、インドのディープテックエコシステムへの同社の貢献を裏付ける重要なマイルストーンである。 Cavliは、世界的な接続ギャップを埋める画期的なIoTソリューションの開発で常に最前線に立ってきた。 製品の設計と製造をすべてインドで行うことで、Cavliはインドのイノベーションの強みを強調するだけでなく、品質、コスト効率、市場の需要に合わせて迅速に拡張する能力に対する優れた制御も保証している。

Cavliの多様なポートフォリオには、複数の産業用アプリケーションにわたってシームレスなセルラー接続を提供する LPWAN、LTE、5Gモジュールが含まれている。 セグメントをリードする 低電力LTE接続を備えたC16QSモジュール から、超高速ネットワーク帯域幅を提供する、画期的な 5G RedCapテクノロジーを備えたCQM220 まで、Cavliはあらゆる業界の課題に合わせたソリューションを提供している。 Cavli Hubble IoTプラットフォームを搭載しているため、世界中のデバイスメーカーが1つのソリューションを通じてシームレスに接続を統合および管理でき、IoT製品の実装がこれまでにないほど容易なものになる。 堅牢なハードウェア、高度なソフトウェア統合、柔軟な接続管理を備えたCavliは、世界中でIoTエコシステムの展開を簡素化する包括的なソリューションを提供している。

Cavliの製品は、スマートシティインフラストラクチャ、産業オートメーション、車両管理、ヘルスケアなど、 さまざまなユースケース で活用されている。 これらのアプリケーションは、効率性の向上、運用コストの削減、信頼性の高いデータに基づくインサイトの提供によって、業界を変革している。 これらの革新的なソリューションでつながる未来を実現することで、Cavliは、すでに世界市場に影響を与えている最先端の「Made in India」ワイヤレステクノロジーを通じて、企業がデジタル変革を受け入れられるよう支援する上で重要な役割を果たしている。

Cavliワイヤレスの最高マーケティング責任者 (CMO) であるアジット・トーマス (Ajit Thomas) は以下のように述べている。「ナスコム50イノベーターとして認められたことは、Cavliワイヤレスにとって非常に名誉なことです」。 「この成果は、インドで設計・製造されているだけでなく、世界的に大きな影響を与えている、将来性のあるIoTおよびワイヤレスソリューションの開発に対する当社の取り組みの証です。 当社の「Made in India」の精神は、グローバルな接続標準を再定義し、インドのエンジニアリングがディープテクノロジー開発の最前線にあることを証明する、革新的で高品質のソリューションを提供する原動力となっています」。

ナスコムによるこの認定は、IoTおよびワイヤレス接続ソリューションを世界中で民主化する範囲と影響を拡大するという Cavliワイヤレスの使命をさらに加速させる 道を開くものである。 Cavliは、進化する業界の需要を満たすために、さらに洗練されスケーラブルなIoTモジュールの開発に重点を置き、スマートIoTモジュール製品ポートフォリオの進化を続ける予定である。 今後も、Cavliは、テクノロジーとワイヤレスインフラストラクチャにおけるインドの成長し続けるリーダーシップを誇りを持って代表しながら、グローバルな接続の課題に対処するイノベーションの促進に尽力していく。

Cavliワイヤレスについて

Cavliワイヤレス は、機器の信頼性を向上させ、アプリケーション開発プロセスを迅速化する産業グレードのセルラーIoTスマートモジュールを設計、製造している。 Cavliのスマート・セルラー・モジュールには、統合されたeSIM機能によるグローバル・セルラー接続が装備されており、独自のクラウドベース・プラットフォームCavli Hubbleを介して、手頃なグローバルデータ料金設定、簡素化されたデバイス管理、および一元的なサブスクリプション管理をユーザーに提供する。

ナスコム・イマージ50について

ナスコム・イマージ50アワードは、単なる経済的影響にとどまるものではない。 インドのディープテックストーリーを確固たるものにするスタートアップを表彰する。これは、経済成長だけでなく、社会技術の転換に関するストーリーである。 同賞は、技術の消費者から創造者へと移行する国、つまり最先端の研究を推進し、インドのグローバルな物語を再構築する先駆者へと国が移行する姿を描いている。

問い合わせ先:

アビナンド・ディネシュ (Abhinand Dinesh)

アソシエイト - コーポレートマーケティング

abhinand.dinesh@cavliwireless.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a96d2f74-a495-442d-921d-4a72aa2bc396

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.