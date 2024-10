Cavli Wireless Diakui sebagai Inovator Nasscom Emerge 50 untuk tahun 2024, Memperjuangkan Solusi Teknologi Mendalam 'Made in India' untuk Mendorong IoT dan Konektivitas Nirkabel Global

Dinobatkan sebagai Salah Satu Perusahaan Nasscom Emerge 50, Cavli Wireless Terus Memimpin dalam Inovasi Teknologi IoT dan Nirkabel 'Made in India'

BANGALORE, India, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavli Wireless , inovator terkemuka dalam solusi konektivitas nirkabel dan IoT seluler, telah ditetapkan sebagai salah satu pemenang penghargaan terhormat Nasscom Emerge 50 Awards untuk tahun 2024. Pengakuan bergengsi ini menunjukkan komitmen Cavli untuk memelopori teknologi “Made in India” dan solusi teknologi mendalam, memosisikan perusahaan ini di antara berbagai perusahaan rintisan utama di India yang mendorong inovasi di bidang nirkabel dan IoT. Nasscom Emerge 50 Awards menyoroti perusahaan rintisan paling menjanjikan di India yang membuat langkah signifikan dalam teknologi serta berkontribusi pada pertumbuhan nasional dan konektivitas global.

Nasscom Emerge 50 Awards, yang kini telah memasuki tahun keempat belas, merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi bagi perusahaan rintisan teknologi di India. Setiap tahun, Nasscom menetapkan 50 perusahaan rintisan inovatif dan berpotensi tinggi yang akan memberikan dampak signifikan pada lanskap teknologi India dan global. Penghargaan ini berfokus pada pembinaan dan promosi inovasi teknologi mendalam di berbagai bidang seperti IoT, AI, dan SaaS, yang sangat penting dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi yang kritis. Bagi Cavli Wireless, terpilih sebagai pemenang pada tahun 2024 menegaskan dedikasi perusahaan untuk memimpin inovasi, khususnya dalam teknologi nirkabel dan konektivitas. Pengakuan ini mengukuhkan posisi Cavli dalam ekosistem teknologi mendalam India dan menunjukkan potensi produk-produk “Made in Indianya” di kancah global.

Sektor teknologi mendalam di India telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, dengan investasi yang melonjak dari $1,3 miliar pada tahun 2019 menjadi lebih dari $2,5 miliar pada tahun 2023. Ekosistem ini kini menampung lebih dari 3.000 perusahaan rintisan teknologi mendalam, terutama yang terkonsentrasi di bidang kecerdasan buatan, IoT, dan material canggih. Inisiatif pemerintah seperti Deep Tech Mission dan pendirian Technology Innovation Hubs di 25 kota telah mempercepat ekspansi ini. Menurut laporan NASSCOM, adopsi teknologi mendalam di India telah tumbuh dengan CAGR sebesar 45% sejak tahun 2020, dengan momentum khusus di berbagai sektor seperti perawatan kesehatan, manufaktur, dan pertanian, yang memosisikan India sebagai pusat inovasi teknologi mendalam global.

Ketika India muncul sebagai raksasa manufaktur telekomunikasi global, Cavli Wireless berdiri di tebing perjalanan transformatif ini sebagai perusahaan IoT seluler pertama di dunia yang penelitian, desain, dan pembuatan modul sepenuhnya dilakukan di dalam negeri. Posisi pelopor ini menjadi contoh evolusi India dari konsumen teknologi menjadi pencipta inovasi, dengan solusi IoT seluler komprehensif Cavli yang kini digunakan di berbagai industri secara global. Pendekatan terintegrasi perusahaan terhadap modul konektivitas seluler , yang mencakup setiap jenis jaringan mulai dari LPWAN hingga 5G, sangat selaras dengan visi kemandirian telekomunikasi India. Karena teknologi IoT terus membentuk ulang industri di seluruh dunia, solusi adaptif Cavli terhadap masa depan dan arsitektur sistem lincahnya memungkinkan ribuan produsen untuk meningkatkan penawaran dan pengalaman pelanggan mereka.

Pendekatan inovatif Cavli terhadap IoT seluler merevolusi cara OEM India meningkatkan skala secara global dengan mengonsolidasikan rantai nilai penerapan IoT yang terfragmentasi secara tradisional ke dalam solusi yang mulus dan terintegrasi. Modul IoT Seri-C perusahaan, yang menampilkan teknologi eSIM terpasang dan konektivitas seluler global yang sudah dimuat sebelumnya, menghilangkan kompleksitas yang secara tradisional berkaitan dengan penerapan IoT internasional. Dengan menggabungkan perangkat keras kelas perusahaan dengan kemampuan analitik cerdas dan manajemen siklus hidup platform manajemen modem & konektivitas Cavli Hubble , para produsen sekarang dapat dengan cepat menerapkan dan mengembangkan skala solusi IoT mereka di seluruh wilayah geografis mana pun. Pendekatan komprehensif ini mengurangi waktu dan biaya pengembangan secara signifikan, sementara itu arsitektur modular mengakomodasi beragam persyaratan dalam konsumsi daya, kemampuan jaringan, dan opsi antarmuka, sehingga memungkinkan produsen India untuk bersaing secara efektif di lokapasar global.

Pengakuan Cavli Wireless oleh Nasscom Emerge 50 Awards 2024 adalah tonggak pencapaian signifikan yang menegaskan kontribusi perusahaan terhadap ekosistem teknologi mendalam di India. Cavli selalu menjadi garda terdepan dalam mengembangkan solusi IoT terobosan yang membantu menjembatani kesenjangan konektivitas secara global. Dengan mendesain dan membuat produknya sepenuhnya di India, Cavli tidak hanya menunjukkan kekuatan inovasi India tetapi juga memastikan kendali yang lebih besar terhadap kualitas, efektivitas biaya, dan kemampuan untuk mengembangkan skalanya dengan cepat untuk memenuhi permintaan pasar.

Portofolio Cavli yang beragam mencakup modul LPWAN, LTE, dan 5G yang menyediakan konektivitas seluler tanpa hambatan di berbagai aplikasi industri. Dari modul C16QS yang terdepan di segmennya dengan konektivitas LTE berdaya rendah , hingga solusi terobosan CQM220 dengan teknologi 5G RedCap yang menawarkan bandwidth jaringan yang sangat cepat, Cavli menawarkan solusi yang disesuaikan dengan masing-masing tantangan industri. Didukung oleh platform IoT Cavli Hubble, Cavli memastikan bahwa pembuat perangkat di seluruh dunia dapat mengintegrasikan dan mengelola konektivitas dengan lancar melalui satu solusi—menghadirkan kemudahan implementasi produk IoT yang tak tertandingi. Dengan perangkat keras yang tangguh, integrasi perangkat lunak yang canggih, dan manajemen konektivitas yang fleksibel, Cavli menghadirkan solusi komprehensif yang menyederhanakan penerapan ekosistem IoT di seluruh dunia.

Produk Cavli mendukung berbagai kasus penggunaan yang mencakup infrastruktur kota pintar, automasi industri, manajemen armada, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi. Berbagai aplikasi ini mentransformasi industri dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memberikan wawasan berbasis data yang dapat diandalkan. Dengan memungkinkan masa depan yang terhubung dengan berbagai solusi inovatif ini, Cavli memainkan peran penting dalam memberdayakan bisnis untuk mengadopsi transformasi digital melalui teknologi nirkabel mutakhir “Made in India” yang telah memberikan dampak pada pasar global.

“Diakui sebagai Inovator Nasscom Emerge 50 merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi Cavli Wireless,” ujar Ajit Thomas, CMO Cavli Wireless. “Pencapaian ini merupakan bukti komitmen kami dalam mengembangkan solusi IoT dan nirkabel yang adaptif terhadap masa depan yang tidak hanya dirancang dan diproduksi di India, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan secara global. Etos 'Made in India' kami mendorong kami untuk memberikan berbagai solusi inovatif dan berkualitas tinggi yang mengubah standar konektivitas global dan membuktikan bahwa teknik India berada di garis terdepan dalam pengembangan teknologi mendalam.”

Pengakuan dari Nasscom ini semakin membuka jalan bagi Cavli Wireless untuk mempercepat misinya dalam memperluas jangkauan dan dampak demokratisasi solusi konektivitas nirkabel dan IoT di seluruh dunia. Cavli berencana untuk terus memajukan portofolio produk modul IoT pintarnya, dengan berfokus pada pengembangan modul IoT yang lebih canggih dan dapat diskalakan untuk memenuhi permintaan industri yang terus berkembang. Ke depannya, Cavli didedikasikan untuk mendorong inovasi yang mampu menjawab tantangan konektivitas global, sekaligus dengan bangga mewakili kepemimpinan India yang terus berkembang dalam bidang teknologi dan infrastruktur nirkabel.

Tentang Cavli Wireless

Cavli Wireless mendesain dan memproduksi modul pintar IoT seluler kelas industri guna meningkatkan keandalan peralatan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi. Modul seluler pintar Cavli dilengkapi konektivitas seluler global melalui fungsi eSIM terintegrasi yang memberi pengguna harga data internasional terjangkau, manajemen perangkat yang disederhanakan, dan manajemen langganan terpusat melalui platform berbasis cloud berhak milik Cavli Hubble.

Tentang Nasscom Emerge 50

Penghargaan Nasscom Emerge 50 lebih dari sekadar dampak ekonomi semata. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan rintisan yang memperkuat narasi Teknologi Mendalam India - sebuah narasi yang tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pergeseran sosio-teknologi. Penghargaan ini menggambarkan sebuah negara yang bertransisi dari konsumen menjadi pembuat teknologi - pelopor yang mendorong penelitian mutakhir dan membentuk kembali narasi global India.

