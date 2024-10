Cavli Wireless 獲選為 2024 年 Nasscom Emerge 50 Innovator ，倡導「印度製造」的深科技解決方案推動全球物聯網與無線連接

Cavli Wireless 獲頒 Nasscom Emerge 50 Companies 公司之一,持續引領「印度製造」物聯網及無線科技創新。

班加羅爾,印度, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 蜂窩物聯網和無線連接解決方案的領先創新公司 Cavli Wireless ,獲選成為 2024 年備受推崇的 Nasscom Emerge 50 Awards 得獎公司之一。 此榮譽突顯了 Cavli 對推動「印度製造」技術和深科技解決方案的承諾,使公司躋身印度頂尖初創企業之列,為無線和物聯網領域的創新貢獻力量。 Nasscom Emerge 50 Awards 獎項聚焦於印度最具潛力的初創企業,這些企業在技術領域取得了顯著進展,為國家經濟增長和全球連接作出了重要貢獻。

Nasscom Emerge 50 Awards 獎項已踏入第十四個年頭,是印度科技初創企業最具聲望的認可之一。 每年,Nasscom 甄選出 50 間創新且具潛力的初創企業,這些企業對印度和全球的科技領域帶來重大影響。 該獎項專注於促進和推動深科技創新,覆蓋物聯網、人工智能和軟件即服務等領域,這些技術對解決重要的社會經濟挑戰非常重要。 對於 Cavli Wireless 而言,榮獲 2024 年獎項強調了公司在無線和連接技術創新方面的堅持與領導地位。 這項榮譽鞏固了 Cavli 在印度深科技生態系統中的地位,並突顯了其「印度製造」產品在全球市場的潛力。

印度的深科技領域增長明顯,投資額從 2019 年的 13 億美元激增至 2023 年的超過 25 億美元。 目前,該生態系統擁有超過 3,000 間深科技初創企業,主要集中在人工智能、物聯網和先進材料領域。 Deep Tech Mission 和在 25 個城市建立技術創新中心等政府的倡議,促進了這一擴張。 根據 NASSCOM 的報告,自 2020 年以來,印度的深科技採用年均增長率達 45%,在醫療、製造和農業等行業尤其顯著,有助將印度定位為全球深科技創新中心。

隨著印度掘起成為全球電訊製造強國,Cavli Wireless 在這條變革之路上占據重要的位置,成為全球首間在國內全面進行研究、設計和製造模塊的蜂窩物聯網公司。 這一領先地位體現了印度從技術消費者向創新創造者的演變,而 Cavli 的全面蜂窩物聯網解決方案如今已獲全球多個行業採納使用。 該公司的整合性方法覆蓋了 LPWAN 及 5G 的各種 蜂窩連接模塊等領域 ,與印度實現電信自給自足的願景完美契合。 物聯網技術正在不斷改變全球各行各業,Cavli 的未來可持續解決方案和靈活的系統架構使數千間產品製造商能夠提升其產品和客戶體驗。

Cavli 對蜂窩物聯網採用的創新方法,正在徹底改變印度原始設備製造商的全球擴展方式,透過將傳統上碎片化的物聯網部署價值鏈整合為一個無縫的整體解決方案。 該公司的 C 系列物聯網模塊 ,配備內置的 eSIM 技術和預載的全球蜂窩連接,消除了傳統上與國際物聯網部署相關的複雜性。 通過將企業級硬件與 Cavli Hubble 連接與數據機管理平台 的智能分析和生命週期管理功能相結合,製造商現在可以快速在任何地區部署和擴展其物聯網解決方案。 此綜合方法顯著縮短了開發時間和成本,而模塊化架構則滿足了對功耗、網絡能力和接口選項的多樣化需求,使印度製造商能夠有效地在全球市場中競爭。

Cavli Wireless 在 2024 年 Nasscom Emerge 50 Awards 獎項中的獲獎,是公司對印度深科技生態系統貢獻的重要里程碑。 Cavli 一直致力於開發突破性物聯網解決方案,幫助全球彌合連接差距。 Cavli 在印度全國設計和製造產品, 不僅彰顯了印度創新的實力,還確保加強控制質素,提高成本效益,以及快速擴展以滿足市場需求的能力。

Cavli 的多樣化產品組合包括 LPWAN、LTE 和 5G 模塊,為多種工業應用提供無縫的蜂窩連接。 Cavli 透過市場領先的 C16QS 模塊 、具備低功耗 LTE 連接及具有突破性 5G RedCap 技術的 CQM220 等實現超高速網絡帶寬,提供針對各行業挑戰度身定制的解決方案。 由 Cavli Hubble 物聯網平台推動,確保全球設備製造商能夠使用單一解決方案無縫整合和管理連接,為物聯網產品帶來無與倫比的實施便利性。 憑藉強大的硬件、先進的軟件整合和靈活的連接管理,Cavli 提供綜合解決方案,簡化全球物聯網生態系統的部署。

Cavli 的產品支援 多種使用案例 ,涵蓋智慧城市基礎設施、工業自動化、車隊管理、醫療保健等領域。 這些應用正透過提高效率、降低營運成本和提供可靠的數據分析洞察,改變各行各業。 這些創新解決方案讓 Cavli 為連接未來鋪路,對於幫助企業迎接數碼轉型發揮了重要作用,其最先進的「印度製造」無線技術已在全球市場帶來影響。

Cavli Wireless 的市場總監 Ajit Thomas 說:「獲選為 Nasscom Emerge 50 Innovator 對 Cavli Wireless 而言是莫大的榮譽, 這一成就是我們致力於開發未來可持續的物聯網和無線解決方案的見證,這些解決方案不僅在印度設計和製造,還在全球產生了重大影響。 我們的「印度製造」理念推動我們提供創新、高品質的解決方案,重新定義全球連接標準,並展示印度工程在深科技發展中的領先地位。

Nasscom 的這一認可為 Cavli Wireless 加速其使命提供強而有力的支持 ,旨在擴大物聯網和無線連接解決方案在全球的影響力和普及程度。 Cavli 計劃繼續推進其智能物聯網模塊產品組合,專注於開發更精密和可擴展的物聯網模塊,以滿足不斷演變的行業需求。 展望未來,Cavli 致力於促進創新以解決全球連接上的挑戰,同時自豪地展現印度在技術和無線基礎設施日益增強的領導地位。

關於 Cavli Wireless

Cavli Wireless 設計和製造工業級蜂窩物聯網智能模塊,旨在提高設備可靠性並加快應用開發過程。 Cavli 的智能蜂窩模組透過整合 eSIM 功能配備全球蜂窩連接,以專屬的雲端平台 Cavli Hubble 為用戶提供實惠的國際數據定價、簡化的設備管理和集中訂閱管理。

關於 Nasscom Emerge 50

Nasscom Emerge 50 獎項不僅僅關注經濟影響。 獎項表彰那些鞏固印度深科技故事的初創企業,重點不止是經濟增長,更是關於社會技術轉型。 獎項描繪了一個國家從技術消費者轉變為創造者的過程,講述如何成為推動前沿研究並改變印度在全球舞台上形象。

聯絡資訊:

Abhinand Dinesh

助理 - 企業營銷

abhinand.dinesh@cavliwireless.com

