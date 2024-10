A Industrial Gate, a plataforma industrial da TC Latin America Partners, forma joint-venture de 450 milhões de dólares com investidor institucional global para capitalizar o ímpeto de deslocalização de proximidade ("nearshoring") no México

NOVA IORQUE e CIDADE DO MÉXICO, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Industrial Gate (“IG”), a plataforma de investimento e desenvolvimento industrial integrada verticalmente formada pela TC Latin America Partners (“TC”), fechou um acordo de joint-venture com um investidor institucional global para expandir o desenvolvimento de propriedades industriais de Classe A no México. Esta parceria visa capitalizar o aumento da procura que resulta da atividade de deslocalização de proximidade no país.

Nos últimos três anos, a IG construiu uma carteira de 353 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) estabilizada e está a desenvolver mais de 100 mil metros quadrados, um projeto que será concluído nos próximos 12 meses.

Com uma meta de 450 milhões de dólares em capital, a nova joint-venture terá como foco a aquisição, desenvolvimento e gestão de ativos industriais em mercados-chave, incluindo a Cidade do México, Guadalajara, Monterrey e Tijuana. Espera-se que estes projetos sirvam as necessidades de arrendatários multinacionais, com locações denominadas em dólares norte-americanos, em resposta à procura específica destes clientes.

"O setor industrial no México encontra-se num ponto de inflexão. Esta joint-venture irá permitir que lideremos o desenvolvimento de soluções imobiliárias para empresas multinacionais que procurem reforçar as suas cadeias de abastecimento", afirmou Gregorio Schneider, Diretor Executivo de Investimentos da TC Latin America Partners e da Industrial Gate. "A deslocalização de proximidade está a transformar a produção e logística globais e estamos preparados para oferecer aos nossos clientes propriedades de alto nível, que respondam às suas necessidades neste panorama em constante evolução. A nossa equipa conta com as competências necessárias e uma vasta experiência no setor imobiliário mexicano e está preparada para enfrentar os desafios desta joint-venture."

Com o México a emergir como um centro estratégico para a produção e logística globais, a IG está empenhada em liderar o desenvolvimento de propriedades industriais no México através de uma plataforma totalmente integrada, da aquisição de terrenos à gestão dos imóveis. O objetivo é alcançar resultados fortes e maximizar o valor em todo o ciclo de vida do projeto.

Antonio Báez, Diretor-Geral da Industrial Gate, afirmou: "O nosso primeiro projeto ao abrigo desta joint-venture será um imóvel criado à medida no Estado do México, com uma área superior a 33 400 metros quadrados, com um investimento de, aproximadamente, 40 milhões de dólares. Isto marca o início de um plano para desenvolver cerca de 1 milhão e 950 mil metros quadrados de imóveis industriais de Classe A nos próximos três a cinco anos, com um investimento total previsto de 1,5 mil milhões de dólares."

A joint-venture tem como objetivo desenvolver imóveis sustentáveis com as certificações LEED ou EDGE em resposta à crescente procura global de eficiência e sustentabilidade.

Raúl Arroyo, Managing Director da Industrial Gate, acrescentou, "O nosso objetivo é responder às necessidades de empresas multinacionais que tenham planos de expansão ou entrada no México pela primeira vez, com projetos estratégicos de classe mundial, que respondam à atual procura do mercado e promovam a eficiência e a sustentabilidade a longo prazo."

Sobre a TC Latin America Partners – www.tclatam.com

A TC Latin America Partners é uma empresa de gestão de investimento em imobiliário institucional, centrada na aquisição e desenvolvimento de imóveis para fins industriais, digitais, de cuidados de saúde, comerciais e residenciais na América Latina. Fundada em 2012, a empresa está inscrita como consultora de investimento na SEC, nos Estados Unidos, e conta com escritórios em Nova Iorque, Cidade do México, São Domingos, Porto Rico, Bogotá e Lima.

Sobre a Industrial Gate –www.industrialgate.mx

A Industrial Gate é uma construtora e promotora de imóveis industriais de Classe A no México. Com uma carteira estável de 353 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) e mais de 93 mil metros quadrados em desenvolvimento, a IG está empenhada em criar espaços industriais modernos e sustentáveis, que respondam às crescentes necessidades dos clientes nos setores de produção e logística.

A Industrial Gate resulta da integração vertical entre a TC Latin America Partners ("TC") e a Real Estate Investments ("REI"). Ao combinar a vasta experiência em desenvolvimento industrial da REI com os conhecimentos especializados de gestão de ativos institucionais da TC, a equipa oferece excelência em cada etapa, da aquisição à gestão e alienação, cumprindo as normas internacionais.

Aviso legal

O PRESENTE COMUNICADO DE IMPRENSA É EMITIDO COM FINS MERAMENTE INFORMATIVOS, SALVO SE INDICADO EM CONTRÁRIO OU EXIGIDO POR LEI. O PRESENTE COMUNICADO DE IMPRENSA BASEIA-SE AINDA EM INFORMAÇÕES ATUALMENTE DISPONÍVEIS E, COMO TAL, ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. AS PRESENTES AFIRMAÇÕES ENVOLVEM RISCOS E INCERTEZAS QUE PODERÃO IMPLICAR RESULTADOS REAIS DIFERENTES DOS RESULTADOS PREVISTOS. O EMITENTE NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO, INTEGRIDADE OU SENTIDO DE OPORTUNIDADE DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS E NÃO SERÃO ACEITES QUAISQUER RECLAMAÇÕES POR DANOS RESULTANTES DE AÇÕES COM BASE NO PRESENTE COMUNICADO DE IMPRENSA, TANTO QUANTO PERMITIDO POR LEI.

Uma fotografia que acompanha o presente anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b73728b-7bd7-4ae6-af34-20c4b9eb4693

Contacto para a comunicação social Gabriela Jiménez gabriela.jimenez@miranda-partners.com Miranda Partners Juliana Soto press@industrialgate.mx Industrial Gate

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.