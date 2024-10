Nokia Oyj

Pörssitiedote

30.10.2024 klo 16.00



Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Espoo – Nokia on tänään luovuttanut 566 919 yhtiön hallussa ollutta Nokian osaketta (NOKIA) vastikkeetta suorituksena Nokian osakepohjaisiin kannustinohjelmiin osallistuneille henkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovutus perustuu 4.10.2023 julkistettuun hallituksen päätökseen yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta ohjelmien mukaisten sitoumusten täyttämiseksi.

Nokia Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutuksen jälkeen on 188 860 209.

Nokia

Me Nokialla luomme teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologian innovaatiojohtajana olemme edelläkävijöitä verkostoissa, jotka aistivat, ajattelevat ja toimivat hyödyntämällä työtämme mobiili-, kiinteä- ja pilviverkoissa. Lisäksi luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäjänteisellä tutkimuksella, jota johtaa palkittu Nokia Bell Labs.

Aidosti avoimilla arkkitehtuureilla, jotka integroituvat saumattomasti mihin tahansa ekosysteemiin, tehokkaat verkkomme luovat uusia mahdollisuuksia kaupallistamiseen ja mittakaavaan. Palveluntarjoajat, yritykset ja kumppanit maailmanlaajuisesti luottavat Nokiaan toimittamaan turvallisia, luotettavia ja kestäviä verkkoja tänään – ja työskentelevät kanssamme luodaksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 40 803 4080

Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.