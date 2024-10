Alira Health publie un rapport mondial sur les tendances et les dynamiques concurrentielles du marché des biosimilaires

L’analyse projette une croissance annuelle de 19 %, avec des ventes mondiales qui devraient dépasser 64 milliards de dollars d’ici à 2028.

FRAMINGHAM, Massachusetts, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alira Health, une société mondiale de conseil et de recherche clinique dédiée à l’humanisation des sciences de la vie, a annoncé aujourd’hui la publication de son 2024 Global Biosimilars Report. Le rapport propose une analyse complète des tendances mondiales des biosimilaires, avec un intérêt sur les dynamiques concurrentielles aux États-Unis et en Europe. Il met en lumière les principaux acteurs et leurs activités en matière de licences et de fusions-acquisitions liées aux biosimilaires, et examine le paysage juridique et réglementaire influençant la croissance du marché.

Les principales informations du rapport incluent :

Les lancements de biosimilaires connaissent un succès croissant, avec des produits récents atteignant près de 70 % de parts de marché en volume dans les deux ans suivant leur lancement.

Les États-Unis et l’Union européenne, soutenus par des réglementations favorables aux biosimilaires telles que l’Inflation Reduction Act aux États-Unis et les directives d’interchangeabilité, dominent le marché mondial, représentant plus de 80 % des parts de marché.

Les partenariats stratégiques et les fusions-acquisitions ont considérablement façonné l’industrie des biosimilaires, avec une activité record en 2021 et 2022. Les entreprises pharmaceutiques de génériques jouent un rôle croissant, montrant leur intérêt pour les biosimilaires.

Le marché mondial des biosimilaires connaît une expansion rapide, stimulée par l’expiration des brevets de grands produits biologiques et la demande croissante pour des alternatives économiques. En particulier, 15 des principaux produits biologiques commercialisés sans biosimilaires approuvés, représentant environ 150 milliards de dollars de ventes mondiales en 2023, devraient perdre leur protection par brevet d’ici à 2033, ouvrant une grande opportunité de marché pour les biosimilaires.

« Le marché mondial des biosimilaires a considérablement mûri ces dernières années, avec les États-Unis et l’Union européenne en tête de cette expansion », a déclaré Alexandra Wollersheim, associée chez Alira Health. « Les avancées réglementaires, telles que l’IRA et les directives actualisées de la FDA sur l’interchangeabilité des biosimilaires, stimulent cette croissance. » Avec l’expiration des brevets et l’augmentation des approbations de biosimilaires, le marché devrait dépasser les 64 milliards de dollars d’ici à 2028. Cela représente un changement significatif dans le secteur de la santé, permettant de proposer les avantages des produits biologiques à des coûts réduits et d’améliorer l’accès des patients tout en allégeant les pressions financières sur les systèmes de santé.

À propos d’Alira Health

Alira Health est un cabinet de conseil international en recherche clinique dont la mission vise à humaniser les soins de santé et les sciences de la vie avec le concours des patients par le biais de technologies innovantes et d’experts en consulting. Du développement aux soins médicaux, Alira Health complète l’expertise de ses clients spécialisés dans les secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et des technologies médicales en leur proposant toute une gamme de services tout au long du cycle de vie de leurs solutions. Pour en savoir plus, consultez AliraHealth.com.

Contact : John McLaughlin john.mclaughlin@alirahealth.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.