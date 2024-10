Alira Health veröffentlicht globalen Bericht über Trends und Wettbewerbsdynamik auf dem Biosimilar-Markt

Die Analyse prognostiziert ein jährliches Wachstum von 19 %, wobei der weltweite Umsatz bis 2028 voraussichtlich 64 Milliarden US-Dollar übersteigen wird.

FRAMINGHAM, Massachusetts, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alira Health, ein weltweit tätiges Beratungs- und klinisches Forschungsunternehmen, das sich der Humanisierung der Biowissenschaften verschrieben hat, gab heute die Veröffentlichung seines 2024 Global Biosimilars Report bekannt. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der weltweiten Trends im Bereich Biosimilars, wobei der Schwerpunkt auf der Wettbewerbsdynamik in den USA und Europa liegt. Er hebt die wichtigsten Akteure und ihre Lizenzierungs- und M&A-Aktivitäten im Zusammenhang mit Biosimilars hervor und untersucht die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die das Marktwachstum beeinflussen.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören:

Die Markteinführung von Biosimilars wird immer erfolgreicher, wobei die jüngsten Produkte innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Markteinführung einen Marktanteil von fast 70 % des Volumens erreichen.

Die USA und die EU, unterstützt durch Biosimilar-freundliche Vorschriften wie den US Inflation Reduction Act und Richtlinien zur Austauschbarkeit, dominieren den Weltmarkt mit einem Anteil von über 80 %.

Strategische Partnerschaften und Fusionen haben die Biosimilar-Branche maßgeblich geprägt, wobei die Geschäftsaktivitäten in den Jahren 2021 und 2022 ihren Höhepunkt erreichten. Die Generikahersteller spielen eine größere Rolle und signalisieren ihr wachsendes Interesse an Biosimilars.

Der weltweite Markt für Biosimilars wächst schnell, angetrieben durch den Patentablauf der wichtigsten Biologika und den zunehmenden Bedarf an kostengünstigen Alternativen. Insbesondere werden 15 der meistverkauften Biologika ohne zugelassene Biosimilars – die im Jahr 2023 einen weltweiten Umsatz von etwa 150 Milliarden US-Dollar erzielten – bis 2033 ihren Patentschutz verlieren, was eine beträchtliche Marktchance für Biosimilars schafft.

„Der weltweite Markt für Biosimilars ist in den letzten Jahren deutlich gereift, wobei die USA und die EU diese Expansion anführen“, sagt Alexandra Wollersheim, Partnerin bei Alira Health. „Regulatorische Fortschritte wie das IRA und die aktualisierten FDA-Richtlinien zur Austauschbarkeit von Biosimilars treiben dieses Wachstum voran. Angesichts auslaufender Patente und steigender Zulassungen von Biosimilars dürfte der Markt bis 2028 ein Volumen von über 64 Milliarden US-Dollar erreichen. Das stellt einen bedeutenden Wandel in der Gesundheitsversorgung dar, der die Vorteile von Biologika zu geringeren Kosten bietet, den Zugang für Patienten verbessert und gleichzeitig den finanziellen Druck auf die Gesundheitssysteme verringert.“

Über Alira Health

Alira Health ist ein weltweit tätiges Beratungs- und klinisches Forschungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften in Partnerschaft mit den Patienten durch innovative Technologien und fachkundige Beratung menschlicher zu machen. Von der Entwicklung bis zur medizinischen Versorgung ergänzt Alira Health die Expertise seiner Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotech und Medizintechnik mit einem umfassenden Spektrum an Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen. Erfahren Sie mehr auf AliraHealth.com.

