SmartDV בחרה ב-MosaIC כנציגת מכירות ה-IP שלה בישראל

SmartDV™ Technologies, ספקית של עיצוב IP (קניין רוחני) ו-VIP (אימות IP) גמישים וברי הגדרה לעיצוב מוליכים למחצה, נכנסה להסכם שותפות עם MosaIC שתשמש כנציגת מכירות כדי לקדם ולתמוך ברישוי IP לקהילת עיצוב המוליכים למחצה בישראל.

"כחלק בסיסי בטיפוח קשרים הדוקים שמועילים באופן הדדי עם המשתמשים שלנו אנו מבטיחים גישה ישירה ל-IP שלנו", אמר מוהיט הרידוס (Mohith Haridoss), מנהל מכירות גלובלי, SmartDV. "השותפות החדשה הזו מאפשרת לנו לשרת טוב יותר את מתכנני השבבים בישראל כשאנו פוגשים אותם היכן שהם נמצאים, עם MosaIC כנקודת קשר מנוסה באזור שלהם".

"המגוון הרחב של פתרונות ה-IP וה-VIP של SmartDV ותמיכת הלקוחות המצוינת מתאימים באופן מושלם לגישת הלקוח לפני הכל של MosaIC, והוא מרחיב את היכולת שלנו לתמוך טוב יותר בדרישות של הלקוחות", ציין גארי גולמבו (Gary Golembo), מנכ"ל, MosaIC. "אנו בטוחים שיכולות התאמת ה-IP של SmartDV יספקו יתרון לקהילת מתכנני השבבים הישראלית, שלא תצטרך עוד להסתפק ב-IP מהמדף בלבד, בלי יכולת התאמה".

פורטפוליו העיצוב IP ו-VIP של SmartDV זמין לרישוי מידי בישראל וברחבי הגלובוס.

אודות MosaIC

MosaIC הוקמה כספקית פתרונות ממוקדי לקוח למגזרי הטכנולוגיה בישראל ובהודו כולל מוליכים למחצה, הגנה/HLS ומכשור רפואי. MosaIC Ltd מספקת פתרונות מיטביים ומקיפים לאתגרים טכנולוגיים לא טריוויאליים הנמתחים על פני מספר תחומים עם חדשנות, דיוק וביצוע קפדני. למידע נוסף על MosaIC, אנא צרו איתנו קשר באמצעות info@mosaic-ic.com או בקרו באתר החברה בכתובת www.mosaic-ic.com.

אודות SmartDV

ב-SmartDV Technologies™, אנו מאמינים שיש דרך טובה יותר להתמודד עם קניין רוחני (IP) בשוק המוליכים למחצה בעת תכנון מעגלים משולבים. אנחנו מתמקדים בלעדית ב-IP מאז 2007 - אז בין אם אתם בוחרים במיקור חוץ לעיצוב IP מבוסס תקנים עבור ה-SoC, ASIC או ה-FPGA הבא שלכם, או מחפשים פתרונות אימות (VIP) כדי לבחון את עיצוב השבב שלכם, אתם תמצאו כי פשוט לשלב את ה-IP של SmartDV. באמצעות השילוב של טכנולוגיית SmartCompiler™ הקניינית עם הידע של מאות מהנדסים מומחים, SmartDV יכולה לבצע התאמות ל-IP כדי לעמוד ביעדי העיצוב הייחודיים שלכם: במהירות, באופן חסכוני ובאמינות. אל תאפשרו לספקיות אחרות לאלץ אתכם להשתמש בליבות בתצורה יחידה עבור הכל לשבב שלכם. השיגו את ה-IP שאתם צריכים, כשהוא מותאם למפרטים שלם, עם SmartDV: IP בדרך שלכם.

קבלו מידע נוסף על SmartDV בכתובת www.smartdvtech.com.

SmartDV, SmartDV Technologies, SmartDV NA, SmartCompiler, SmartDV, IP Your Way והלוגו של SmartDV הם סימנים מסחריים של SmartDV Technologies India Private Limited. כל הסימנים המסחריים האחרים המופיעים בהודעה זו הם רכושם של בעליהם בהתאמה. כל הזכויות שמורות.

