2ONE® Nicotine Pouches 與 MBM Motorsports 聯手贊助多場賽事

斯塔福茲維爾,北卡羅來納州, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Motorsports Business Management(MBM Motorsports)與 2ONE® Nicotine Pouches(「Twenty-One」)簽署了一項贊助多場賽事的協議,以迎接 2024 年 NASCAR 盃系列賽冠軍賽的完結。 No. 66 2ONE Nicotine Pouches/Coble Enterprises Ford Mustang Dark Horse 將於 11 月 3 日在 Martinsville Speedway 賽道由車手 Josh Bilicki 參賽,並於 11 月 10 日在 Phoenix Raceway 賽道由車手Chad Finchum 參賽。

2ONE Labs 總裁 Vincent Schuman 表示:「我們希望藉著這次贊助回饋那些正在享受 2ONE 尼古丁袋的成年賽車迷。同時,對於不太熟悉我們產品的消費者,我們相信 2ONE 的贊助能提供一個有意義的機會,讓大家在一些經典賽事中的出色賽車上欣賞到卓越品牌的形象。」

Josh Bilicki 將在 NASCAR 盃系列賽的 Xfinity 500 比賽中,於Martinsville Speedway 賽道參加他的第五場比賽。 來自威斯康星州梅諾莫尼瀑布 Josh Bilicki 在這個賽道上的最佳成績是 2021 年的第 23 名。

這位 29 歲的車手將在這場比賽中達成超過 100 場頂級系列賽的出賽紀錄,他表示:「Martinsville 是我日程中最愛的橢圓賽道。 我很感謝 Carl (Long) 和整個 MBM 團隊再一次讓我出賽,因為我認為穩定對於建立這個項目是非常重要的。 我們在每場比賽中進步一點點,團隊也在不斷學習這輛車,所以我非常期待 Martinsville 的比賽。」

Chad Finchum 將於 11 月 10 日星期日在 NASCAR 盃系列賽冠軍賽中,首度參加 Phoenix Raceway 的頂級系列賽。 來自田納西州諾克斯維爾的 Chad Finchum 在 Phoenix 的 NASCAR Xfinity 系列賽中有五次出賽紀錄,包括 2019 年的前 20 名成績和 2020 年的前 25 名成績。

這位 30 歲的車手表示:「我非常期待能夠再次在 Phoenix Raceway 賽道上駕駛。」 這是一條非常有趣且獨特的賽道,而週末是 NASCAR 的冠軍賽,這難免會帶來額外的壓力和興奮感。 多年來,我曾在 Xfinity 系列賽中有過很好的表現,但這將是我首次參加獎盃賽。 我期待著以強勁的表現結束今年!」

MBM Motorsports 團隊負責人 Carl Long 對 2ONE 尼古丁袋贊助的意義發表了自己的看法,

他說:「我為能夠推廣 2ONE 的新型煙草替代產品而感到非常自豪。 我成長於北卡羅來納州羅克斯博羅(Roxboro)的煙草農場。 我認識許多人整天都會嘴裡含著煙草。 這款產品提供多種口味,讓使用者不必再隨身攜帶吐痰器。 我朋友的牛仔褲穿著多年,後口袋上因為放置煙草罐磨出了圓圈。 下次我在 Circle K 購物時,必會選擇 2ONE 作為我的必備品牌。他們的牛仔褲口袋能輕鬆地容納產品!

就像 2ONE 提供多種口味一樣,我為不同車手提供機會而感到自豪。 Josh Bilicki 及 Chad Finchum 將繼續在 MBM 團隊中展現出色駕駛技術。」

長期合作夥伴 Coble Enterprises 標誌將在 Martinsville Speedway 賽道上的 No. 66 賽車引擎蓋上醒目出現,並以聯合贊助商身分回歸 Phoenix Raceway 賽道。

Carl Long 表示:「感謝 Coble Enterprises 將他們的主要賽事贊助從 Phoenix 轉移到 Martinsville,讓 2ONE 能夠在賽季總決賽中獲得賽車上的所有主要位置。」

2ONE Nicotine Pouches / Coble Enterprises 的 No. 66 賽車將在 NBC 網絡上參加兩場比賽,以迎接 2024 年 NASCAR 盃系列賽賽季的完結。 Martinsville 的 Xfinity 500 比賽將於 11 月 3 日星期日下午 2 點(東部時間)開始,而 Phoenix 的 NASCAR 盃系列賽冠軍賽將於 11 月 10 日星期日下午 3 點(東部時間)開始。

關於 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.:由合成尼古丁生產的先驅創立,專注於為尋求替代其他煙草產品的成年消費者提供最具創新性的無煙草尼古丁產品。 如欲了解更多資訊,請聯絡 21Pouches.com 。 2ONE® 是 2ONE Labs Inc.(位於內華達州湖塔霍)註冊的商標。 版權所有。

來源:2ONE Labs Inc.

關於 Coble Enterprises

Coble Enterprises 是一間房地產投資公司,位於佛羅里達州陽光明媚的薩拉索塔。 Coble Enterprises 專注於為住宅和商業物業提供個性化的物業管理服務。 欲了解更多資訊,請瀏覽 Coble-Enterprises.com 。

關於 MBM Motorsports

位於北卡羅來納州斯泰茲維爾的 Motorsports Business Management LLC,經營名為 MBM Motorsports,是美國專業改裝賽車車隊,擁有者為 Carl Long。 MBM Motorsports 目前參加 NASCAR 盃系列賽、NASCAR Xfinity 系列賽和 NASCAR Craftsman 卡車系列賽。 欲了解更多資訊,請瀏覽 MBMMotorsports.com 。 在 Facebook 、 Instagram 及 X 上關注。

