2ONE® Nicotine Pouches Menyertai Sukan MBM Motorsports dalam Tajaan Pelbagai Perlumbaan

STATESVILLE, North Carolina, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Motorsports Business Management (MBM Motorsports) telah menandatangani perjanjian penajaan berbilang perlumbaan dengan 2ONE® Nicotine Pouches (“Twenty-One”) untuk mengakhiri kejohanan Siri Piala NASCAR 2024. No. 66 2ONE Nicotine Pouches / Coble Enterprises Ford Mustang Dark Horse akan berlumba di Martinsville Speedway dengan pemandu Josh Bilicki pada hari Ahad, 3 November dan di Phoenix Raceway dengan pemandu Chad Finchum pada hari Ahad, 10 November.

Vincent Schuman, Ketua Pegawai Eksekutif di 2ONE Labs, berkata, “Dengan penajaan ini kami benar-benar cuba memberikan sesuatu kembali kepada peminat perlumbaan dewasa yang sudah menikmati pengalaman kantung nikotin 2ONE - dan untuk pengguna yang mungkin kurang biasa dengan kantung berperisa kami - kami percaya tajaan 2ONE menawarkan cara yang bermakna untuk mengalami visual jenama yang hebat, dipakaikan pada kereta pasukan yang hebat dalam beberapa perlumbaan yang benar-benar klasik.”

Josh Bilicki akan berlumba di Martinsville Speedway untuk kali kelima dalam kerjaya Siri Piala NASCAR beliau dalam Xfinity 500. Anak kelahiran Menomonee Falls, Wisconsin itu mempunyai penamat Piala terbaik di trek ke-23 ini pada 2021.

"Martinsville adalah salah satu daripada bujur kegemaran saya dalam jadual," kata pemandu berusia 29 tahun itu, yang kini akan melepasi 100 siri utama bermula. “Saya berterima kasih kepada Carl (Long) dan seluruh pasukan MBM kerana membawa saya kembali untuk perlumbaan lain, kerana saya rasa konsistensi adalah kunci dalam membina program ini. Setiap perlumbaan kami telah menjadi lebih baik sedikit dan pasukan terus mempelajari kereta ini, jadi saya sangat teruja untuk Martinsville.”

Chad Finchum akan membuat kemunculan siri perdana Phoenix Raceway dalam perlumbaan Kejuaraan Siri Piala NASCAR pada hari Ahad, 10 November. Anak kelahiran Knoxville, Tennessee itu mempunyai lima Siri Xfinity NASCAR yang bermula di Phoenix, termasuk penamat 20 Teratas pada 2019 dan penamat 25 Teratas dalam 2020.

"Saya sangat teruja untuk kembali mengemudi di Phoenix Raceway," kata pelumba berusia 30 tahun itu. “Ia adalah trek yang sangat menyeronokkan dan unik memandangkan ia adalah hujung minggu kejohanan NASCAR, ia sentiasa menambah sedikit tekanan dan keseronokan tambahan itu. Saya mempunyai beberapa prestasi yang sangat baik di sana selama bertahun-tahun dalam Siri Xfinity tetapi ini akan menjadi Piala pertama saya di sana. Saya tidak sabar-sabar untuk mengakhiri tahun ini dengan penuh semangat!”

Pemilik pasukan MBM Motorsports, Carl Long menambah ulasannya tentang makna penajaan 2ONE Pouches kepadanya.

“Saya amat berbangga untuk mempromosikan produk alternatif tembakau baharu daripada 2ONE. Saya dibesarkan di Roxboro, North Carolina di ladang tembakau. Ramai orang saya kenali menyimpan tembakau atau mengunyah mulut mereka sepanjang hari. Produk dengan pelbagai perisa ini menghilangkan kebutuhan pengguna terpaksa menyeret botol ludah bersama mereka. Saya mempunyai rakan-rakan yang mempunyai bulatan lusuh di belakang poket jeans mereka selama bertahun-tahun di mana tin tembakau kunyah berada. Saya akan mendapatkan 2ONE sebagai jenama yang mesti saya miliki apabila saya membeli-belah di Circle K seterusnya. Ia akan dengan mudah masuk ke tempat yang sama di poket jeans mereka!”

“Sama seperti kepelbagaian perisa yang ditawarkan 2ONE, saya berbangga dapat memberi pelbagai peluang pemandu juga. Josh Bilicki dan Chad Finchum akan terus melakukan kerja yang baik sebagai pemandu untuk MBM.”

Rakan kongsi pasukan lama Coble Enterprises akan dipamerkan dengan jelas pada hud penyertaan No. 66 di Martinsville Speedway dan kembali kepada pasukan sebagai penaja bersekutu di Phoenix Raceway.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Coble Enterprises kerana memindahkan tajaan perlumbaan utama mereka dari Phoenix ke Martinsville untuk membenarkan semua lokasi utama 2ONE pada kereta untuk akhir musim," kata Carl Long.

2ONE Nicotine Poches / Coble Enterprises No. 66 akan berlumba dua kali di rangkaian NBC untuk menamatkan musim Siri Piala NASCAR 2024. Xfinity 500 di Martinsville pada hari Ahad, 3 November bermula pada 2 petang ET dan Kejohanan Siri Piala NASCAR di Phoenix pada hari Ahad, 10 November bermula pada 3 petang ET.

Perihal 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.: Diasaskan oleh perintis dalam pengeluaran nikotin sintetik, 2ONE Labs mengkhusus dalam menyediakan produk nikotin bebas tembakau yang paling inovatif kepada pengguna dewasa yang mencari alternatif kepada produk tembakau lain. Untuk maklumat lanjut, hubungi 21Pouches.com . 2ONE® ialah tanda dagangan berdaftar 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, Nevada. Hak Cipta Terpelihara.

SUMBER: 2ONE Labs Inc.

Perihal Coble Enterprises

Coble Enterprises ialah firma pelaburan hartanah yang berpangkalan di Sarasota, Florida yang cerah. Coble Enterprises pakar dalam pengurusan harta peribadi untuk hartanah kediaman dan komersial. Layari Coble-Enterprises.com untuk maklumat lanjut.

Perihal MBM Motorsports

Motorsports Business Management LLC yang beroperasi sebagai MBM Motorsports merupakan pasukan perlumbaan kereta saham profesional Amerika yang berpangkalan di Statesville, North Carolina. yang dimiliki oleh Carl Long. MBM Motorsports kini bersaing dalam Siri Piala NASCAR, Siri Xfinity NASCAR dan Siri Trak Tukang NASCAR. Layari MBMMotorsports.com untuk mendapatkan maklumat lanjut. Ikuti pasukan di Facebook , Instagram , dan X .

