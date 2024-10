2ONE® Nicotine Pouches, MBM 모터스포츠와 멀티 레이스 스폰서십 체결

Josh Bilicki와 Chad Finchum이 각각 2ONE Pouches 66번 나스카 컵 시리즈 엔트리에서 출발 예정

노스캐롤라이나주 스테이츠빌, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Motorsports Business Management (이하 MBM Motorsports, MBM 모터스포츠)가 2024년 나스카 컵 시리즈 (NASCAR Cup Series) 챔피언십을 위해 2ONE® Nicotine Pouches (이하 'Twenty-One') 측과 멀티 레이스 스폰서십 계약을 체결하였다. 66번 2ONE 니코틴 파우치/코블 엔터프라이즈 포드 머스탱 다크호스 (The No. 66 2ONE Nicotine Pouches / Coble Enterprises Ford Mustang Dark Horse) 는 11월 3일 (일요일) 마틴스빌 스피드웨이(Martinsville Speedway)에서 드라이버인 Josh Bilicki와 함께, 11월 10일 (일요일) 피닉스 레이스웨이 (Phoenix Raceway)에서는 드라이버인 Chad Finchum과 함께 레이싱을 펼칠 예정이다.

2ONE Labs의 CEO인 Vincent Schuman은 “이번에 체결된 스폰서십을 통해 현재 2ONE 니코틴 파우치를 즐기고 있는 성인 레이싱 팬들에게 무언가 돌려주고 싶은 게 있다. 2ONE의 풍미 좋은 파우치에 익숙치 않은 소비자들 또한 이번 스폰서십을 접하며 진정한 클래식 레이스에서 근사한 팀카에 장착된 멋진 브랜드의 비주얼을 경험할 수 있는 색다른 방법이 될 것이라고 본다.”라며 후원계약의 취지를 밝혔다.

드라이버인 Josh Bilicki는 마틴스빌 스피드웨이에서 열리는 엑스피니티 500 (Xfinity 500)에서 NASCAR 컵 시리즈 통산 5번째로 경기에 출전하게 된다. 위스콘신주 메노모니폴즈 (Menomonee Falls) 출신인 Bilicki는 2021년 이 트랙에서 23위를 기록한 것이 컵 최고 기록이다.

올 해 29세인 Bilicki는 “마틴스빌은 이번 레이싱 일정에서 가장 좋아하는 오벌 트랙 중 하나이다."라고 밝혔는데 그는 이번 참가를 통해 프리미어 시리즈 100회 출발을 넘어서게 된다. 그는 이어 “이 프로그램 구축에 있어 일관성이 가장 중요하다고 생각하기 때문에 다시 한번 레이스 참가를 도와준 Carl (Long)과 MBM 팀 전체에 감사함을 표하고 싶다. 매 레이스마다 조금씩 더 나아지고 있으며 팀도 이 차에 대해 알아가고 있기 때문에 마틴스빌 레이싱에 대해 기대감이 크다.”고 덧붙였다.

Chad Finchum은 11월 10일(일) 피닉스 레이스웨이에서 열리는 NASCAR 컵 시리즈 챔피언십 레이스에서 시리즈 프리미어 데뷔전을 치르게 된다. 테네시주 녹스빌 출신인 Finchum은 2019년 톱 20, 2020년 톱 25를 포함해 피닉스에서 5번의 NASCAR Xfinity 시리즈 출발 기록을 보유하고 있다.

30세의 레이서인 Finchum은 “피닉스 레이스웨이에서 다시 운전대를 잡게 되어 정말 기대된다.”라고 밝혔다. 그는 이어 “피닉스 레이스웨이는 매우 재미있고 독특한 트랙인데, NASCAR의 챔피언십 주말 일정인 점을 고려하면 좀 부담감도 있지만 더욱 흥분되는 것도 사실이다. 지난 몇 년 동안 Xfinity 시리즈에서 정말 좋은 성적을 거뒀지만 이번이 첫 컵 출발이 될 것입니다. 올 한 해를 멋지게 마무리할 수 있기를 기대한다!”고 덧붙였다.

MBM 모터스포츠 팀 소유주인 Carl Long은 2ONE Pouches 스폰서십 체결이 특히 본인에 있어 어떤 의미를 갖는 지와 관련해 다음과 같이 밝혔다.

“2ONE에서 내 놓은 새로운 담배 대체 제품을 홍보하게 되어 자긍심을 느낀다. 나 자신이 노스캐롤라이나 주 록스보로에 있는 담배 농장에서 자란 경험이 있다. 그 때 많은 이들이 하루 종일 담배를 입에 물고 있거나 씹고 있었던 게 기억이 난다. 다양한 맛의 이 제품은 침 뱉는 용도의 병을 별도로 들고 다닐 필요가 없다. 친구들 중에는 청바지 뒷주머니에 하도 침뱉기 통을 넣고 다녀서 거기가 원형 모양으로 닳아버린 경우도 있었다. 다음에 Circle K에서 쇼핑할 때 청바지 주머니에 꼭 들어맞는 2ONE을 필수품으로 구입해야겠다!"고 언급했다.

그는 또 “2ONE 제품의 다양한 맛처럼, 다양한 드라이버들이 기회를 잡을 수 있게 되어 자랑스럽다. Josh Bilicki와 Chad Finchum은 앞으로도 MBM을 위해 멋진 레이싱을 펼치게 될 것이다.”라고 말했다.

한편 팀의 오랜 파트너 역할을 해 왔던 Coble Enterprises는 마틴스빌 스피드웨이의 66번 엔트리 차량 후드에 눈에 띄게 디스플레이 되고 피닉스 레이스웨이의 준 스폰서로서 팀에 복귀할 예정이다.

Carl Long은 “시즌 피날레를 위해 2ONE이 차량의 주요 위치를 모두 차지할 수 있도록 메인 레이스 스폰서를 피닉스에서 마틴스빌로 옮겨준 Coble Enterprises에 감사의 인사를 전하고 싶다.”고 덧붙였다.

2ONE 니코틴 파우치/코블 엔터프라이즈 66번 (The 2ONE Nicotine Pouches/ Coble Enterprises No. 66 )에서 펼쳐질 두 차례 경기는 NBC 방송사에서 방영되며 2024년 NASCAR 컵 시리즈 시즌을 멋지게 마무리지을 예정이다. 11월 3일(일) 마틴스빌에서 열리는 Xfinity 500은 오후 2시(동부 표준시)에, 11월 10일(일) 피닉스에서 열리는 NASCAR 컵 시리즈 챔피언십은 오후 3시(동부 표준시)에 시작될 예정이다.

2ONE® Nicotine Pouches 소개

2ONE Labs Inc.: 합성 니코틴 제조부문 개척자들이 설립한 2ONE Labs는 담배 제품을 대체할 다른 대안을 찾는 성인 소비자들을 대상으로 가장 혁신적인 무연 니코틴 제품을 전문적으로 제공하고 있다. 자세한 내용은 21Pouches.com 를 방문해 확인해 보세요. 2ONE®은 미국 네바다주 레이크 타호에 위치한 2ONE Labs Inc.의 등록 상표이다. 모든 권리는 저작권자에게 있다.

출처: 2ONE Labs Inc.

Coble Enterprises 소개

Coble Enterprises는 플로리다주 새러소타에 본사를 둔 부동산 투자 회사이다. Coble Enterprises는 주거 및 및 상업용 부동산을 위한 맞춤형 자산 관리를 전문으로 하고 있다. 자세한 내용은 Coble-Enterprises.com 을 방문해 확인해 보세요.

MBM Motorsports 소개

MBM 모터스포츠로 운영되는 Motorsports Business Management LLC는 Carl Long이 소유한 노스캐롤라이나주 스테이츠빌에 본사를 둔 미국 프로 스톡카 레이싱 팀이다. MBM 모터스포츠는 현재 NASCAR 컵 시리즈, NASCAR 엑스피니티 (Xfinity)시리즈, NASCAR 크래프트맨 트럭 (Craftsman Truck) 시리즈에서 경쟁하고 있다. 자세한 내용은 MBMMotorsports.com 을 방문해 알아보세요. Facebook , Instagram 및 X 에서 팀을 팔로우하세요.

