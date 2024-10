2ONE®ニコチンポーチがMBMモータースポーツとマルチレーススポンサー契約を締結

ジョシュ・ビリッキ (Josh Bilicki) とチャド・フィンチャム (Chad Finchum) はそれぞれ2ONEポーチのNo. 66 NASCARカップシリーズエントリーに出場

ノースカロライナ州ステイツビル発 , Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- モータースポーツビジネスマネジメント (MBMモータースポーツ) は、2024年のNASCARカップシリーズチャンピオンシップを締めくくるマルチレーススポンサーシップ契約を2ONE®ニコチン ポーチ (「Twenty-One」) と締結した。 No. 66 2ONEニコチンポーチ/コブルエンタープライズ・フォード・マスタング・ダークホース (Coble Enterprises Ford Mustang Dark Horse) は、11月3日 (日) にドライバーのジョシュ・ビリッキとともにマーティンズビル・スピードウェイでレースを行い、11月10日 (日) にはドライバーのチャド・フィンチャムとともにフェニックスレースウェイでレースを行う。

2ONEラボ (2ONE Labs) の最高経営責任者 (CEO) であるヴィンセント・シューマン (Vincent Schuman) は以下のように述べている。「このスポンサーシップで、すでに2ONEニコチンポーチの体験を楽しんでいる大人のレースファンに何かお返しをしたいと考えています。また、当社の風味豊かなポーチにあまり馴染みのない消費者にとって、2ONEのスポンサーシップは、本当にクラシックなレースで素晴らしいチームカーに身を包んだ素晴らしいブランドのビジュアルを体験する有意義な方法を提供すると考えています」。

ジョシュ・ビリッキは、NASCARカップシリーズのキャリアでエクスフィニティ500に出場し、マーティンズビル・スピードウェイで5回目のレースに臨む。 ウィスコンシン州メノモニーフォールズ出身の彼は、2021年にこのトラックで23位という最高のカップフィニッシュを記録している。

「マーティンズビルは、スケジュールの中で一番好きなオーバルの1つです」と、プレミアシリーズで100回を超えるスタートを切ることになること29歳のドライバーは語った。 「このプログラムを構築するには一貫性が重要だと感じているので、またレースに呼んでくれたカール (ロング) (Carl (Long)) とMBMチーム全員に感謝しています。 レースごとに少しずつ良くなってきており、チームはこの車を学び続けているので、マーティンズビルにとても興奮しています」。

チャド・フィンチャムは、11月10日 (日) のNASCARカップシリーズ選手権レースでフェニックスレースウェイのプレミアシリーズデビューを果たす。 テネシー州ノックスビル出身のフィンチャムは、フェニックスでNASCARエクスフィニティシリーズに5回出場しており、2019年のトップ20フィニッシュと2020年のトップ25フィニッシュを記録している。

「フェニックスレースウェイで再びハンドルを握ることに胸を躍らせています」と、30歳のレーサーは述べた。 「とても楽しくてユニークなトラックです。NASCARのチャンピオンシップウィークエンドなので、いつも少しプレッシャーと興奮が加わります。 エクスフィニティシリーズではここ数年で本当に良い走りを見せてきましたが、カップ戦ではこれが初めてです。 今年を好調に終えられることを楽しみにしています!」

MBMモータースポーツチームのオーナー、カール・ロング (Carl Long) は、2ONEポーチのスポンサーシップが自分にとって何を意味するかについて以下のようにコメントした。

「2ONEの新しいタバコ代替品を宣伝できることをとても誇りに思います。 私はノースカロライナ州ロックスボロのタバコ農場で育ちました。 私の知り合いの多くは、ほとんど一日中ディップやチューイングを口にしていました。 この製品にはさまざまなフレーバーがあり、ユーザーは吐き出しボトルを持ち歩く必要があります。 私の友人の中には、ディップの缶が入ったジーンズの後ろポケットに、何年もすり減ったサークルを入れている人がいます。 次にサークルKで買物をするときは、2ONEを必需品として購入します。彼らのジーンズのポケットの同じ場所に簡単に収まります!」

「2ONEが提供するさまざまなフレーバーと同様に、さまざまなドライバーにチャンスを提供できることを誇りに思います。 ジョシュ・ビリッキとチャド・フィンチャムは、MBMのハンドルを握り、引き続き良い仕事をしてくれるでしょう」。

長年のチームパートナーであるコブル・エンタープライズは、マーティンズビル・スピードウェイのNo. 66のボンネットに大きく表示され、フェニックスレースウェイの準スポンサーとしてチームに復帰する。

「シーズン最終戦で2ONEが車の主要な位置をすべて占められるよう、主なレーススポンサーシップをフェニックスからマーティンズビルに移してくれたコブル・エンタープライズに感謝します」とカール・ロングは述べている。

2ONEニコチンポーチ/コブル・エンタープライズ No. 66は、ネットワークNBCで2回レースを行い、2024 NASCARカップシリーズシーズンを締めくくる。 11月3日 (日) のマーティンズビルでのXfinity 500は東部標準時午後2時にスタート、11月10日 (日) のフェニックスでのNASCARカップシリーズ選手権は東部標準時午後3時スタートとなっている。

2ONE®ニコチンポーチについて

2ONEラボ (2ONE Labs Inc.) :合成ニコチン製造のパイオニアによって設立された2ONEラボは、他のタバコ製品に代わるものを探している成人消費者に最も革新的なタバコフリーのニコチン製品を提供することを専門としている。 詳しくは、 21Pouches.com まで問い合わせされたい。 2ONE®は、ネバダ州レイクタホの2ONE Labs Inc.の登録商標である。 無断転載を禁ず。

出典:2ONE Labs Inc.

コブル・エンタープライズについて

コブル・エンタープライズは、フロリダ州サラソタに拠点を置く不動産投資会社である。 同社は、住宅および商業施設のパーソナライズされた不動産管理を専門としている。 詳しくは、 Coble-Enterprises.com を閲覧されたい。

MBMモータースポーツについて

モータースポーツ・ビジネス・マネジメントLLC (Motorsports Business Management LLC) は、MBMモータースポーツとして運営されており、ノースカロライナ州ステイツビルに拠点を置くアメリカのプロのストックカーレーシングチームで、カール・ロングが所有している。 MBMモータースポーツは、現在、NASCARカップシリーズ、NASCAR Xfinityシリーズ、NASCARクラフトマン・トラック (NASCAR Craftsman Truck) シリーズに出場している。 詳しくは、 MBMMotorsports.com を閲覧されたい。 Facebook 、 Instagram 、および X で、チームをフォローされたい。

