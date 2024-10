2ONE® Nicotine Pouches Bergabung dengan MBM Motorsports dalam Pemberian Sponsor Multibalapan

Josh Bilicki dan Chad Finchum masing-masing akan membalap dengan mobil No. 66 2ONE Pouches di NASCAR Cup Series

STATESVILLE, North Carolina, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Motorsports Business Management (MBM Motorsports) telah menandatangani kontrak pemberian sponsor multibalapan dengan 2ONE® Nicotine Pouches (“Twenty-One”) untuk kejuaraan NASCAR Cup Series tahun 2024. Kuda Hitam Ford Mustang No. 66 2ONE Nicotine Pouches/Coble Enterprises akan berlomba di Martinsville Speedway dengan pembalap Josh Bilicki pada hari Minggu, 3 November dan di Phoenix Raceway dengan pembalap Chad Finchum pada hari Minggu, 10 November.

Vincent Schuman, CEO di 2ONE Labs, mengatakan, “Dengan pemberian sponsor ini, kami benar-benar mencoba untuk membalas antusiasme para penggemar balap dewasa yang telah menikmati pengalaman kantong nikotin 2ONE - dan bagi konsumen yang mungkin kurang terbiasa dengan kantong beraroma kami - kami percaya bahwa pemberian sponsor 2ONE menawarkan cara yang berarti untuk merasakan pengalaman visual dari merek hebat, yang ditampilkan di atas mobil tim yang hebat dalam beberapa balapan yang benar-benar klasik.”

Josh Bilicki akan membalap di Martinsville Speedway untuk kelima kalinya dalam kariernya di NASCAR Cup Series di Xfinity 500. Pembalap asal Menomonee Falls, Wisconsin, ini mencatatkan finis terbaiknya di lintasan ini dengan berada di posisi ke-23 pada tahun 2021.

“Martinsville adalah salah satu lintasan oval favorit saya dalam rangkaian balapan ini,” ujar pembalap berusia 29 tahun ini, yang kini akan mencatat lebih dari 100 kali penampilan di seri utama. “Saya berterima kasih kepada Carl (Long) dan seluruh tim MBM yang telah menerima saya kembali untuk mengikuti balapan selanjutnya, karena saya merasa konsistensi adalah kunci utama dalam membangun program ini. Kami menjadi sedikit lebih baik di setiap balapan dan tim terus mempelajari mobil ini, jadi saya sangat bersemangat untuk mengikuti balapan di Martinsville.”

Chad Finchum akan memulai debut seri utamanya di Phoenix Raceway dalam balapan NASCAR Cup Series Championship pada hari Minggu, 10 November. Pembalap asal Knoxville, Tennessee, ini telah lima kali membalap di NASCAR Xfinity Series di Phoenix, termasuk finis di posisi 20 Teratas pada tahun 2019 dan 25 Teratas pada tahun 2020.

“Saya sangat bersemangat untuk kembali balapan di Phoenix Raceway,” ujar pembalap berusia 30 tahun ini. “Ini adalah trek yang sangat menyenangkan dan unik, dan karena ini adalah kejuaraan penutup akhir pekan NASCAR, maka selalu ada sedikit tekanan dan keseruan tersendiri. Saya telah mengikuti beberapa balapan yang sangat bagus di sana selama bertahun-tahun di Xfinity Series, tetapi ini akan menjadi start pertama saya di ajang ini. Saya sudah tidak sabar untuk mengakhiri tahun ini dengan penampilan yang gemilang!”

Pemilik tim MBM Motorsports, Carl Long, menambahkan komentarnya mengenai arti pemberian sponsor 2ONE Pouches baginya.

“Saya sangat bangga dapat mempromosikan produk alternatif tembakau baru dari 2ONE. Saya dibesarkan di Roxboro, North Carolina di perkebunan tembakau. Banyak orang yang saya kenal selalu mengulum atau mengunyah tembakau di mulutnya hampir sepanjang hari. Produk dengan beragam rasa ini membuat pengguna tidak perlu lagi menenteng botol ludah ke mana-mana. Saku belakang celana jin kawan saya terlihat ada bekas keausan berbentuk lingkaran di tempat menaruh kaleng celup selama bertahun-tahun. Saya akan menjadikan 2ONE sebagai merek yang harus saya miliki saat saya nanti berbelanja di Circle K. Produk ini akan dengan mudah diselipkan ke tempat yang sama di saku celana jin mereka!”

“Seperti halnya beragam rasa yang ditawarkan 2ONE, saya bangga dapat memberikan kesempatan yang beragam pula kepada para pembalap. Josh Bilicki dan Chad Finchum akan terus melakukan tugasnya dengan baik saat balapan untuk MBM.”

Mitra lama tim, Coble Enterprises, akan terpampang jelas di kap mesin mobil No. 66 di Martinsville Speedway dan kembali bergabung dengan tim sebagai sponsor rekanan di Phoenix Raceway.

“Saya ingin berterima terima kasih kepada Coble Enterprises yang telah memindahkan sponsor balapan utama mereka dari Phoenix ke Martinsville agar merek 2ONE dapat ditampilkan di semua bagian utama mobil untuk balapan akhir musim ini,” ujar Carl Long.

Mobil balap No. 66 2ONE Nicotine Pouches/Coble Enterprises akan berlomba dua kali di jaringan NBC sebagai penutup musim NASCAR Cup Series 2024. Xfinity 500 di Martinsville pada hari Minggu, 3 November dimulai pada pukul 14.00 waktu ET, dan NASCAR Cup Series Championship di Phoenix pada hari Minggu, 10 November dimulai pada pukul 15.00 waktu ET.

Tentang 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.: Didirikan oleh para pelopor dalam produksi nikotin sintetis, 2ONE Labs mengkhususkan diri dalam menyediakan produk nikotin bebas tembakau paling inovatif untuk konsumen dewasa yang sedang mencari alternatif dari produk tembakau lainnya. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, hubungi 21Pouches.com . 2ONE® adalah merek dagang terdaftar dari 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, Nevada. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

SUMBER: 2ONE Labs Inc.

Tentang Coble Enterprises

Coble Enterprises adalah perusahaan investasi real estat yang berkantor pusat di Sunny Sarasota, Florida. Coble Enterprises mengkhususkan diri dalam manajemen properti yang dipersonalisasi untuk properti residensial dan komersial. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi Coble-Enterprises.com .

Tentang MBM Motorsports

Motorsports Business Management LLC, yang beroperasi sebagai MBM Motorsports, adalah tim balap mobil stok profesional Amerika yang berkantor pusat di Statesville, North Carolina, yang dimiliki oleh Carl Long. MBM Motorsports saat ini berkompetisi di NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series, dan NASCAR Craftsman Truck Series. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi MBMMotorsports.com . Ikuti tim di Facebook , Instagram , dan X .

