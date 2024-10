2ONE Labs 旗下 2ONE® Nicotine Pouch 品牌 PMTA 申请已获 FDA 烟草产品中心“接受”

内华达州湖塔霍, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc. 欣喜地宣布,美国食品药品监督管理局 (FDA) 已“接受”其 2ONE® 品牌尼古丁袋的烟草产品上市前申请 (Premarket Tobacco Product Application, PMTA)。

在确认收到 FDA 的“接受”通知后,2ONE Labs 首席执行官 Vincent Schuman 表示:“这意味着 2ONE® 的 PMTA 申请将进入 FDA 审查的下一个重要阶段。 我们公司会继续全力资助此次申请,直至成功通过。此次‘接受’释放出积极信号,表明我们有能力驾驭复杂 PMTA 流程,也反映出我们坚定不移致力于支持 2ONE® 品牌在美国市场的长期供应,定能增强批发、零售和赞助合作伙伴对我们的信心。”

Schuman 还补充道:“我们的 2ONE® 尼古丁袋是专为(21 岁以上)成人消费者设计的,这类人群在戒除可燃香烟或传统嚼烟产品方面遇到不少挑战。 过去 5 年,2ONE® 品牌在市场上的供应稳定充足,而且凭借与 Circle K® 等零售商的牢固合作关系,知名度和销量均有所提升。这些都表明,即使是创新型公司,也能够识别成人的戒烟痛点,并推出完美切中其需求的独特品牌。 FDA 接受 2ONE® 的 PMTA 申请令我们深感鼓舞,我们会再接再厉,大力支持成人戒烟需求。”

2ONE® 尼古丁袋产品拥有多种尼古丁含量和口味,给人带来愉悦体验,在全美 18,000 多家零售店有售,成人消费者也可通过 21Pouches.com 在线购买。

关于 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.:2ONE Labs 由合成尼古丁生产领域的先驱者创立,专注于为寻求其他烟草产品替代品的成年人提供最具创新性的无烟草尼古丁产品。 如需了解更多信息,请联系 21Pouches.com。 2ONE® 是 2ONE Labs Inc.(位于内华达州湖塔霍)的注册商标。 版权所有。

