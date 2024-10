2ONE Labs Menerima 'Penerimaan' PMTA untuk jenama 2ONE® Nicotine Pouch daripada Pusat FDA untuk Produk Tembakau

LAKE TAHOE, Nevada, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc., berbesar hati untuk mengumumkan 'Penerimaan' penyerahan Aplikasi Produk Tembakau Prapasaran (PMTA) oleh U.S. Food and Drug Administration untuk kantung nikotin berjenama 2ONE®.

Mengiktiraf penerimaan pemberitahuan ‘Penerimaan’ FDA, Vincent Schuman, Ketua Pegawai Eksekutif 2ONE Labs, berkata: “Ini bermakna aplikasi 2ONE® PMTA kini akan bergerak ke peringkat penting semakan FDA seterusnya. Syarikat kami akan terus membiayai sepenuhnya penyerahan ini hingga mencapai kesimpulan yang berjaya dan rakan kongsi pemborong, runcit serta penajaan kami harus mengambil keyakinan terhadap 'Penerimaan' ini sebagai tanda keupayaan kami untuk mengemudi proses PMTA yang kompleks ini dan komitmen kami yang tidak berbelah bahagi untuk menyokong ketersediaan jangka panjang jenama 2ONE® di pasaran AS.”

Schuman menambah: “Kami mencipta kantung nikotin 2ONE® untuk pengguna dewasa (21+), yang mendapati sukar untuk beralih daripada produk daun tembakau oral yang mudah terbakar atau tradisional. Ketersediaan jenama 2ONE® dalam pasaran sejak 5 tahun yang lalu dan minat serta pertumbuhan yang dicapai oleh jenama kami melalui perkongsian runcit yang kukuh seperti dengan Circle K®, telah menunjukkan ia mungkin - walaupun untuk syarikat yang inovatif - untuk mengenal pasti dan memperkenalkan jenama unik yang benar-benar menawarkan kepada orang dewasa produk penukaran yang sempurna. Kami digalakkan dengan penerimaan FDA terhadap penyerahan 2ONE® PMTA dan kami berharap untuk terus menyokong keperluan pengguna dewasa yang beralih daripada tembakau.”

Produk kantung nikotin 2ONE® ditawarkan dalam pelbagai tahap nikotin dan perisa yang memuaskan di lebih 18,000 kedai runcit di seluruh negara dan boleh dibeli dalam talian oleh pengguna dewasa di: 21Pouches.com.

Perihal 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.: Diasaskan oleh perintis dalam pengeluaran nikotin sintetik, 2ONE Labs mengkhusus dalam menyediakan produk nikotin bebas tembakau yang paling inovatif kepada pengguna dewasa yang mencari alternatif kepada produk tembakau lain. Untuk maklumat lanjut, hubungi 21Pouches.com. 2ONE® ialah tanda dagangan berdaftar 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, Nevada. Hak Cipta Terpelihara.

