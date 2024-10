2ONEラボ (2ONE Labs) 、FDAたばこ製品センター (FDA Center for Tobacco Products) より2ONE®ニコチンポーチブランドのPMTA「受理」を取得

ネバダ州レイクタホ発, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONEラボ (2ONE Labs Inc.)は、2ONE®ブランドのニコチンポーチに関するたばこ製品販売前申請 (PMTA) が米国食品医薬品局 (FDA) に「受理」されたことを発表する。

FDAの「受理」通知を受け、2ONEラボのCEOであるヴィンセント・シューマン (Vincent Schuman) は次のように述べた。「これは、2ONE® PMTA申請がFDAの次の重要な審査段階に進むことを意味します。 当社はこの申請が無事完了するまで、引き続き全面的に資金投入を継続していきます。卸売、小売、およびスポンサーシップのパートナーの皆様には、この「受理」を、この複雑なPMTAプロセスを乗り切る当社の能力と、米国市場における2ONE®ブランドの長期的な入手可能性を支えるという当社の揺るぎないコミットメントの証として信頼いただけるはずです」。

シューマンはさらに次のように述べている。「当社は、燃焼性または従来の口腔用葉タバコ製品からの切り替えが難しいと感じている成人ユーザー (21歳以上) 向けに2ONE®ニコチンポーチを開発しました。 過去5年以上にわたって市場で2ONE®ブランドが入手可能であったこと、また、サークルK (Circle K®) のような強力な小売パートナーシップを通じて、当社ブランドが関心を集め成長を遂げたことは、たとえ革新的企業であっても、真に成人が求める完璧な代用品となる独自ブランドを特定し、導入することが可能であることを示すものです。 FDAが2ONE® PMTA申請を受理したことは大きな励みとなります。今後も、タバコから切り替える成人消費者のニーズに応えていきたいと考えています」。

2ONE®ニコチンポーチ製品は、全国18,000以上の小売店で各種ニコチンレベルと納得のいくフレーバーで販売されており、成人消費者はオンラインでも21Pouches.comで購入可能となっている。

2ONE®ニコチンポーチについて

2ONEラボ (2ONE Labs Inc.) :合成ニコチン製造のパイオニアによって設立された2ONEラボは、他のタバコ製品に代わるものを探している成人消費者に最も革新的なタバコフリーのニコチン製品を提供することを専門としている。 詳しくは、21Pouches.comまで問い合わせされたい。 2ONE®は、ネバダ州レイクタホの2ONE Labs Inc.の登録商標である。 無断転載を禁ず。

出典:2ONE LABS INC.

問合せ先:

Vincent@21pouches.com



