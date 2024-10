2ONE Labs Menerima 'Penerimaan' PMTA untuk merek 2ONE® Nicotine Pouch dari Center for Tobacco Products (Pusat Produk Tembakau) FDA

LAKE TAHOE, Nevada, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc., dengan bangga mengumumkan 'Penerimaan' atas Premarket Tobacco Product Application (Pengajuan Produk Tembakau Prapasar, PMTA) yang diajukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan A.S. untuk kantong nikotin bermerek 2ONE®.

Menanggapi diterimanya pemberitahuan ‘Penerimaan’ FDA, Vincent Schuman, CEO 2ONE Labs, mengatakan: “Ini artinya pengajuan PMTA 2ONE® sekarang akan melangkah ke tahap penting berikutnya, yaitu tinjauan FDA. Perusahaan kami akan terus mendanai pengajuan ini secara penuh hingga berhasil, serta mitra grosir, ritel, dan sponsor kami harus percaya diri dengan ‘Penerimaan’ ini sebagai bukti kemampuan kami dalam melalui proses PMTA yang rumit ini, dan komitmen kami yang tak tergoyahkan untuk mendukung ketersediaan jangka panjang merek 2ONE® di pasar A.S.”

Schuman menambahkan: “Kami menciptakan kantong nikotin 2ONE® untuk pengguna dewasa (21+), yang merasa kesulitan untuk beralih dari produk daun tembakau yang mudah terbakar atau produk daun tembakau yang dihisap secara tradisional. Ketersediaan merek 2ONE® di pasar selama 5 tahun terakhir, serta ketertarikan dan pertumbuhan yang telah dicapai oleh merek kami melalui kemitraan ritel yang kuat, seperti dengan Circle K®, telah menunjukkan bahwa sangat mungkin - bahkan untuk perusahaan inovatif - untuk menunjukkan dan memperkenalkan berbagai merek unik yang benar-benar menawarkan produk pengganti yang tepat bagi orang dewasa. Kami merasa senang dengan penerimaan FDA atas pengajuan PMTA 2ONE® dan kami berharap dapat terus mendukung kebutuhan konsumen dewasa yang beralih dari tembakau.”

Produk kantong nikotin 2ONE® ditawarkan dalam berbagai tingkat nikotin dan rasa yang memuaskan di lebih dari 18.000 gerai ritel di berbagai penjuru negara ini, dan dapat dibeli secara online oleh konsumen dewasa di: 21Pouches.com.

Tentang 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.: Didirikan oleh para pelopor dalam produksi nikotin sintetis, 2ONE Labs mengkhususkan diri dalam menyediakan produk nikotin bebas tembakau yang paling inovatif bagi konsumen dewasa yang sedang mencari alternatif dari produk tembakau lainnya. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, hubungi 21Pouches.com. 2ONE® adalah merek dagang terdaftar dari 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, Nevada. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Kontak:

Vincent@21pouches.com



