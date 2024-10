eXp Realty 在迈阿密的 eXpcon 大会上推出颠覆性 ICON 和收入分成封顶奖励计划

这些新举措旨在为代理商的成长注入强劲动力,助力他们实现前所未有的收入潜力

贝灵厄姆,华盛顿州, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为“全球以代理商为中心的房地产经纪公司典范™” (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™) 以及 eXp World Holdings, Inc. (纳斯达克股票代码:EXPI) 的核心附属公司, eXp Realty® 在迈阿密的 eXpcon 大会上推出了两项突破性举措:ICON 奖励计划和收入分成封顶奖励计划,并于 11 月 1 日实施。 这两项计划旨在为代理商开创更广阔的收入机遇,全面提升他们的成就水平,同时进一步推动其业务腾飞。

“这些举措彰显了我们在不断革新的行业中致力于为代理商赋能的坚定承诺。” eXp World Holdings 的创始人、董事长兼首席执行官 Glenn Sanford 表示。 “作为 eXp 的一员,我们深知,代理商的蓬勃发展有助于我们共同取得成功。 这两项计划使我们的代理商能够开辟新的收入来源,扩展业务规模,更进一步利用我们以代理商为中心的模式,前所未有地实现财富积累。”

ICON 奖励计划

ICON 代理商身份是一项颁发给表现卓越的代理商的荣誉称号。获得这一身份后,代理商能够充分利用 eXp Realty 独特的收入分成系统,从而提升他们的长期收益和业务增长。

ICON 奖励计划将为 ICON 代理商提供 30 个一线合格代理商 (FLQA) 名额,享受长达 13 个月的有效期,从而助力他们在七个级别的收入分成中实现收益潜力最大化。

收入分成封顶奖励计划

通过该计划,完成封顶交易的代理商将获得 10 个一线合格代理商 (FLQA) 名额,享受长达 13 个月的有效期,从而助力实现 5 个级别收益潜力的最大化。 这一新增的收入渠道为代理商带来了更高的收入潜力,帮助他们加速业务拓展,迈向更丰厚的财务成就。

“这两项计划的推出恰逢房地产行业的重要转折点,为代理商提供了强有力的支持,”Sanford 补充道, “我们不仅是在对业绩进行奖励,更是在为那些富有创业精神的代理商提供所需的工具和激励,以助他们在瞬息万变的市场中持续领跑,立于潮头。 eXp Realty 不断重塑房地产经纪服务的边界,为行业带来全新可能。”

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (纳斯达克股票代码:EXPI) 是 eXp Realty®、FrameVR.io 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的独立房地产公司,在美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜拥有超过 87,000 名代理商,且持续在国际上扩大规模。 作为一家上市公司,eXp World Holdings 为房地产专业人士提供了独特的机会,可以通过实现生产目标和为公司整体发展做出贡献来获得股权奖励。 eXp World Holdings 及其业务提供了一整套经纪和房地产技术解决方案,包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。 这家基于云端的经纪公司由 FrameVR.io 技术提供支援,FrameVR.io 是一个具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 平台,能够让代理商更紧密地联络,并提高工作效率。 SUCCESS® Enterprises,以 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产为基础,成立于 1897 年,是一个领先的个人和专业发展品牌,并以刊物为其主要传播工具。

如需了解更多信息,请访问:https://expworldholdings.com。

