eXp Realty เปิดตัวโปรแกรมจูงใจ ICON และ Revenue Share Capping ซึ่งจะเข้ามาพลิกโฉมวงการที่งาน eXpcon Miami

นี่คือโครงการริเริ่มใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเติบโตของตัวแทนและปลดล็อกศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ไม่เคยมีมาก่อน

เบลลิงแฮม วอชิงตัน, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” ("บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดตัวตัวแทนเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก")และเป็นบริษัทย่อยหลักของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มอันล้ำสมัยสองโครงการที่งาน eXpcon Miami ได้แก่ โปรแกรมจูงใจ ICON และโปรแกรมจูงใจ Revenue Share Capping โดยจะมีผลเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ทั้งสองโครงการได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับความสำเร็จของตัวแทน โดยช่วยในการปลดล็อกโอกาสในการสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นและผลักดันความสำเร็จทางธุรกิจให้มากขึ้น

“โครงการริเริ่มเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเราในการส่งเสริมศักยภาพให้กับตัวแทนในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” Glenn Sanford ผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ eXp World Holdings กล่าว “ที่ eXp เรารู้ดีว่า เมื่อตัวแทนของเราประสบความสำเร็จ เราก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนของเราสามารถปลดล็อกช่องทางรายได้ใหม่ ขยายธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากโมเดลของเราที่ยึดมั่นตัวแทนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน”

โปรแกรมจูงใจ ICON

การได้รับสถานะตัวแทน ICON ซึ่งเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติที่มอบให้กับตัวแทนที่มีผลงานดีเด่น จะทำให้ตัวแทนมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพของระบบแบ่งรายได้อันเป็นเอกลักษณ์ของ eXp Realty เพื่อเพิ่มรายได้ในระยะยาวและการเติบโตของธุรกิจ

โปรแกรมจูงใจ ICON จะให้เครดิตแก่ตัวแทน ICON ที่มีคุณสมบัติในระดับแนวหน้าตามที่กำหนด (Front Line Qualifying Agents หรือ FLQA) จำนวน 30 รายเป็นเวลา 13 เดือน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแบ่งรายได้ให้สูงสุดสำหรับทั้งเจ็ดระดับ

โปรแกรมจูงใจ Revenue Share Capping

โปรแกรมนี้จะทำให้ตัวแทนที่ปิดการทำธุรกรรมได้ถึงระดับที่กำหนด ได้รับเครดิต 10 FLQA ทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จนถึงระดับ 5 เป็นเวลา 13 เดือน กระแสรายได้เพิ่มเติมนี้ช่วยให้ตัวแทนมีศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ตัวแทนอยู่ในจุดที่เติบโตได้เร็วขึ้นและประสบความสำเร็จทางการเงินมากขึ้น

“โปรแกรมเหล่านี้กำลังเปิดตัวในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับตัวแทนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์” Sanford กล่าวเสริม “เราไม่ได้ให้รางวัลแค่ในส่วนของผลงาน แต่ยังช่วยเสริมศักยภาพให้กับตัวแทนผู้ประกอบการด้วยเครื่องมือและแรงจูงใจที่ตัวแทนต้องการ เพื่อช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว eXp Realty ยังคงขยายขอบเขตของสิ่งที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถมอบให้ได้”

เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) เป็นบริษัทที่ถือหุ้น eXp Realty®, FrameVR.io และ SUCCESS® Enterprises

eXp Realty เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนมากกว่า 87,000 รายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ อินเดีย เม็กซิโก โปรตุเกส ฝรั่งเศส เปอร์โตริโก บราซิล อิตาลี ฮ่องกง โคลัมเบีย สเปน อิสราเอล ปานามา เยอรมนี สาธารณรัฐโดมินิกัน กรีซ นิวซีแลนด์ ชิลี โปแลนด์ และดูไบ และยังคงขยายขนาดในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง eXp World Holdings ในฐานะที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้มอบโอกาสที่ไม่เหมือนใครให้กับมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นรางวัลในรูปแบบหุ้นของบริษัทสำหรับผู้ที่บรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและการมีส่วนสนับสนุนต่อการเติบโตโดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ eXp World Holdings และธุรกิจต่าง ๆ ในเครือยังได้นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีด้านนายหน้าและอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร รวมถึงโมเดลนวัตกรรมสำหรับนายหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสถานพาณิชย์ บริการระดับมืออาชีพ เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาส่วนบุคคล แพลตฟอร์มนายหน้าบนคลาวด์ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี FrameVR.io ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม 3 มิติที่สมจริง และมีลักษณะเป็นเชิงสังคมและมีการทำงานร่วมกันในระดับลึก โดยช่วยให้ตัวแทนสามารถเชื่อมต่อกันได้และสร้างผลงานได้มากขึ้น SUCCESS® Enterprises ซึ่งสนับสนุนโดยนิตยสาร SUCCESS® และทรัพย์สินด้านสื่อที่เกี่ยวข้อง ก่อตั้งขึ้นในปี 1897 และเป็นแบรนด์และสิ่งพิมพ์ด้านการพัฒนาบุคคลและวิชาชีพชั้นนำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://expworldholdings.com

