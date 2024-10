eXp Realty Melancarkan Program Insentif ICON dan Program Insentif Mengehadkan Saham Hasil yang Mengubah Permainan di eXpcon Miami

Inisiatif baharu yang direka untuk meningkatkan pertumbuhan ejen dan membuka potensi pendapatan yang belum pernah berlaku sebelum ini

BELLINGHAM, Washington, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” dan anak syarikat teras eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) telah melancarkan dua inisiatif terobosan di eXpcon Miami: Program Insentif ICON dan Program Insentif Mengehadkan Saham Hasil yang berkuat kuasa pada 1 November. Kedua-dua program direka untuk meningkatkan kejayaan ejen, dengan membuka peluang pendapatan yang diperluaskan dan seterusnya memacu kejayaan perniagaan mereka.

"Inisiatif ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk memperkasakan ejen dalam industri yang sentiasa berkembang," kata Glenn Sanford, Pengasas, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif, eXp World Holdings. “Di eXp, kami tahu bahawa apabila ejen kami berkembang maju, begitu juga kami. Program-program ini membolehkan ejen kami membuka kunci aliran pendapatan baharu, menskalakan perniagaan mereka dan seterusnya memanfaatkan model tertumpu ejen kami untuk membina kekayaan seperti yang tidak pernah berlaku sebelum ini.”

Program Insentif ICON

Dengan mencapai status Ejen ICON—jawatan berprestij yang dianugerahkan kepada ejen berprestasi tinggi—ejen memperoleh keupayaan untuk memaksimumkan potensi sistem perkongsian hasil unik eXp Realty, mempertingkatkan pendapatan jangka panjang dan pertumbuhan perniagaan mereka.

Program Insentif ICON akan mengkreditkan Ejen ICON dengan 30 Ejen Kelayakan Barisan Hadapan (FLQA) selama 13 bulan, memaksimumkan potensi bahagian hasil mereka untuk kesemua tujuh peringkat.

Program Insentif Mengehadkan Saham Hasil

Melalui program ini, ejen yang mencapai had daripada transaksi tertutup akan dikreditkan dengan 10 FLQA, memaksimumkan potensi pendapatan melalui tahap 5 selama 13 bulan. Aliran hasil tambahan ini menawarkan potensi pendapatan yang dipertingkatkan kepada ejen, meletakkan mereka dalam kedudukan untuk pertumbuhan yang lebih pantas dan kejayaan kewangan yang lebih besar.

"Program ini sedang dilancarkan pada masa kritikal untuk ejen dalam industri hartanah," tambah Sanford. “Kami bukan sahaja memberi ganjaran kepada prestasi, tetapi memperkasakan ejen keusahawanan dengan alat dan insentif yang mereka perlukan untuk kekal di hadapan dalam pasaran yang berubah dengan pantas. eXp Realty terus melangkaui batas mengenai perkara yang boleh ditawarkan oleh pembrokeran hartanah.”

Perihal eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ialah syarikat induk untuk eXp Realty®, FrameVR.io dan SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty ialah syarikat hartanah bebas terbesar di dunia dengan lebih daripada 87,000 ejen di Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Australia, Afrika Selatan, India, Mexico, Portugal, Perancis, Puerto Rico, Brazil, Itali, Hong Kong , Colombia, Sepanyol, Israel, Panama, Jerman, Republik Dominican, Greece, New Zealand, Chile, Poland dan Dubai dan terus berkembang di peringkat antarabangsa. Sebagai sebuah syarikat dagangan awam, eXp World Holdings menyediakan peluang unik kepada profesional hartanah untuk memperoleh anugerah ekuiti bagi matlamat pengeluaran dan sumbangan kepada syarikat secara keseluruhan. eXp World Holdings dan perniagaannya menawarkan rangkaian yang lengkap dengan penyelesaian teknologi pembrokeran dan hartanah, termasuk model pembrokeran komersial, perkhidmatan profesional, alat kolaboratif dan pembangunan peribadi. Pembrokeran berasaskan awan dikuasakan oleh teknologi FrameVR.io, platform 3D yang mengasyikkan yang sangat sosial dan kolaboratif, membolehkan ejen menjadi lebih terhubung dan produktif. SUCCESS® Enterprises, yang dinaungi oleh majalah SUCCESS® dan aset media yang berkaitan dengannya telah ditubuhkan pada tahun 1897 dan merupakan jenama dan penerbitan pembangunan peribadi dan profesional yang terkemuka.

