eXp Realty, eXpcon Miami 행사에서 획기적인 아이콘 (ICON) 및 수익공유상한 인센티브 프로그램 전격 공개

신규 프로그램은 에이전트 성장에 힘 실어주고 최고 수준의 수익 잠재력 실현 위해 고안

워싱턴주 벨링햄, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최고 수준의 에이전트 중심형 부동산 중개업체이자 eXp World Holdings, Inc.(나스닥명: EXPI)의 핵심 자회사인 eXp Realty 가 eXpcon Miami 행사에서 아이콘 인센티브 프로그램 (ICON Incentive Program)과 수익 공유 상한 인센티브 프로그램 (Revenue Share Capping Incentive Program)이라는 두 개의 획기적인 이니셔티브를 선보였으며 11월 1일부터 시행 예정이라고 밝혔다. 두 프로그램 모두 소속 에이전트의 수익 기회를 더욱 넓히는 한편 비즈니스 성공의 견인차 역할을 함으로써 에이전트의 성공을 높인다는 데 그 취지가 있다.

eXp World Holdings의 설립자이자 회장 겸 CEO를 맡고 있는 Glenn Sanford는 "해당 프로그램들은 끝없이 진화를 겪는 부동산 업계에서 에이전트의 역량 강화를 위해 노력하는 우리의 확고한 의지를 반영하고 있다"고 강조했다. 그는 이어 “에이전트의 성공이 곧 우리 회사의 성공이라는 점을 eXp는 잘 알고 있다. 이 같은 프로그램을 통해 에이전트 입장에선 신규 수입원을 확보하고, 비즈니스를 성장시켜 나가는 한편 에이전트 중심 모델을 더욱 활용함으로써 기존엔 볼 수 없던 수준의 부를 축적할 수 있게 될 것이다.”라고 기대감을 보였다.

ICON Incentive Program (아이콘 인센티브 프로그램)

최고 실적을 기록한 에이전트는 아이콘 에이전트 (Icon Agent)라는 명예로운 지위를 부여 받게 되는데 이를 통해 에이전트는 eXp Realty의 고유한 수익 공유 시스템의 잠재력을 극대화함으로써 장기적인 수익과 비즈니스 성장을 도모할 수 있는 역량을 확보하게 된다.

아이콘 인센티브 프로그램은 아이콘 에이전트에게 13개월 동안 30개의 일선 적격 에이전트(FLQA)를 부여하여 7개 레벨 모두에 대한 수익 공유 잠재력을 극대화하게 된다.

Revenue Share Capping Incentive Program (수익 공유 한도 인센티브 프로그램)

마감된 거래에서 한도액을 달성한 에이전트는 이 프로그램을 통해 13개월 동안 레벨 5까지 수익 잠재력을 극대화할 수 있는 10 FLQA를 적립받게 된다. 에이전트는 이 추가 수익원을 통해 더 높은 수익 잠재력을 확보하게 됨으로써 사업 성장에 속도를 내고 보다 큰 규모의 재정적 성공을 이룰 수 있게 된다.

Sanford CEO는 “부동산 업계 에이전트들 입장에서 이 프로그램은 중요한 시점에 출시되었다.”라고 의미를 소개했다. “성과에 대한 보상 뿐만 아니라 급변하는 시장에서 앞서나가는 데 필요한 툴과 인센티브를 제공함으로써 기업가 정신을 발휘하는 에이전트들에게 더욱 힘을 실어주고 있는 것이다. eXp Realty는 부동산 중개업체가 제공할 수 있는 것의 한계에 도전하며 그 범위를 더욱 넓혀 나가고 있다.”라고 강조했다.

eXp World Holdings, Inc. 소개

eXp World Holdings (나스닥: EXPI)는 eXp Realty®, Virbela, SUCCESS® Enterprises의 지주회사이다.

eXp 리얼티는 미국, 캐나다, 영국, 호주, 남아프리카, 인도, 멕시코, 포르투갈, 프랑스, 푸에르토리코, 브라질, 이탈리아, 홍콩, 콜롬비아, 스페인, 이스라엘, 파나마, 독일, 도미니카 공화국, 그리스, 뉴질랜드, 칠레, 폴란드, 두바이에 8만 7,000명 이상의 에이전트를 보유한 세계 최대 규모의 독립 부동산 회사이며 해외 사업 범위를 지속적으로 확대해 나가고 있다. 상장사인 eXp 월드 홀딩스는 부동산 전문가에게 생산 목표와 회사 성장 전반에 대한 기여한 공로를 주식으로 보상받을 수 있는 독특한 기회를 제공한다. eXp 월드 홀딩스와 각 사업 부문은 혁신적인 주거 및 상업용 부동산 중개 모델, 전문 서비스, 협업 도구, 개인 개발을 포함한 각종 중개 및 부동산 기술 솔루션을 제공하고 있다. 클라우드 기반의 중개 업무는 몰입형 3D 플랫폼인 Virbela를 기반으로 하며 이를 통해 에이전트 간 연결성과 생산성 개선에 도움을 주고 있다. SUCCESS® 매거진 및 관련 미디어 자산에 기반을 둔 SUCCESS® Enterprises는 1897년 설립되었으며, 개인 및 전문 개발 브랜드이자 출판사다.

보다 자세한 내용은 https://expworldholdings.com을 통해 확인이 가능하다.

언론 관련 연락처 정보:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

IR (투자자 관련 문의) 연락처 정보:

Denise Garcia, Managing Partner

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다. https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3002dbd-ac25-4554-9f4c-094d87c4842d

