eXp Realty חושפת תוכניות תמריצים משנות משחק של ICON וחלוקת הכנסות ב-eXpcon Miami

יוזמות חדשות שנועדו להגביר את צמיחת הסוכנים ולממש פוטנציאל השתכרות חסר תקדים

eXp Realty ®, "חברת תיווך הנדל"ן שהכי ממוקדת בעולם בסוכנים" ("the most agent-centric real estate brokerage on the planet™" ) וחברת הבת המרכזית של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) השיקה שתי יוזמות פורצות דרך ב- eXpcon מיאמי: תוכנית התמריצים של ICON ותוכנית התמריצים להגבלת חלוקת הכנסות, החל מה- 1 בנובמבר. שתי התוכניות נועדו לשפר את הצלחת הסוכנים, על ידי פתיחת הזדמנויות הכנסה מורחבות וקידום נוסף של ההצלחה העסקית שלהם.

"יוזמות אלה משקפות את המחויבות העמוקה שלנו להעצמת סוכנים בתעשייה המתפתחת ללא הרף", אמר גלן סנפורד (Glenn Sanford), מייסד, יו"ר ומנכ"ל, eXp World Holdings. "אנחנו ב-eXp יודעים שכשהסוכנים שלנו משגשגים, גם אנחנו משגשגים. תוכניות אלה מאפשרות לסוכנים שלנו לפתוח זרמי הכנסה חדשים, להרחיב את עסקיהם ולמנף עוד יותר את המודל שלנו הממוקד בסוכנים כדי לבנות הצלחה כלכלית כפי שלא היה מעולם".

תוכנית התמריצים של ICON



על ידי הגעה למעמד סוכן ICON - תואר יוקרתי המוענק לסוכנים בעלי הביצועים הטובים ביותר - סוכנים מקבלים את היכולת למקסם את הפוטנציאל של מערכת חלוקת ההכנסות הייחודית של eXp Realty, ולשפר את הרווחים והצמיחה העסקית שלהם בטווח הארוך.

תוכנית התמריצים של ICON תזכה את סוכני ICON ב-30 סוכנים מוסמכים בחזית (FLQA) למשך 13 חודשים, ובכך תמקסם את פוטנציאל נתח ההכנסות שלהם בכל שבע הרמות.

תוכנית תמריצים להגבלת חלוקת הכנסות

באמצעות תוכנית זו, סוכנים אשר מכסים עסקאות סגורות יזוכו עם 10 FLQA, למקסם את פוטנציאל ההשתכרות דרך רמה 5 במשך 13 חודשים. זרם הכנסות נוסף זה מציע לסוכנים פוטנציאל השתכרות משופר, וממצב אותם לצמיחה מהירה יותר ולהצלחה פיננסית גדולה יותר.

"תוכניות אלה מתגלגלות בזמן קריטי עבור סוכנים בענף הנדל"ן", הוסיף סנפורד. "אנחנו לא רק מתגמלים ביצועים, אלא מעצימים סוכנים יזמיים עם הכלים והתמריצים שהם צריכים כדי להישאר קדימה בשוק המשתנה במהירות. eXp Realty ממשיכה לדחוף את הגבולות של מה שתיווך נדל"ן יכול להציע".

אודות eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (נאסד"ק: EXPI) היא חברת האחזקות של eXp Realty®, FrameVR.io ו- SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty היא חברת הנדל"ן העצמאית הגדולה ביותר בעולם עם יותר מ -87,000 סוכנים בארצות הברית, קנדה, בריטניה, אוסטרליה, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו, פורטוגל, צרפת, פורטו ריקו, ברזיל, איטליה, הונג קונג, קולומביה, ספרד, ישראל, פנמה, גרמניה, הרפובליקה הדומיניקנית, יוון, ניו זילנד, צ'ילה, פולין ודובאי וממשיכה להתרחב במישור הבינלאומי. כחברה ציבורית, eXp World Holdings מספקת לאנשי מקצוע בתחום הנדל"ן הזדמנות ייחודית להרוויח פרסים כספיים עבור יעדי ייצור ותרומות לצמיחה הכוללת של החברה. eXp World Holdings ועסקיה מציעים חבילה מלאה של פתרונות תיווך וטכנולוגיות נדל"ן, כולל מודל תיווך חדשני למגורים ולמסחר, שירותים מקצועיים, כלים שיתופיים ופיתוח אישי. התיווך מבוסס הענן מופעל על ידי Virbela, פלטפורמת תלת ממד אימרסיבית, חברתית ושיתופית עמוקה, המאפשרת לסוכנים להיות מחוברים ופרודוקטיביים יותר. SUCCESS® Enterprises, המעוגנת על ידי מגזין SUCCESS® ונכסי המדיה הקשורים אליו, הוקמה בשנת 1897 והיא מותג ופרסום מוביל לפיתוח אישי ומקצועי.

