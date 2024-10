BID y BID Invest invierten más de US$2.000 millones en biodiversidad en 2023

CALI, Colombia, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest aprobaron más de US$2.000 millones en financiamiento para la naturaleza en 2023, casi el 13% del total de aprobaciones, con más de la mitad cumpliendo con el estándar más alto de financiamiento positivo para la naturaleza.

Este monto (US$1.330 millones para el sector público y US$765 millones para el sector privado) refleja una serie de reformas y enfoques innovadores hacia la integración de la biodiversidad en la estructura, trabajo operativo, conocimientos y políticas del BID y de BID Invest, buscando ayudar a los países de América Latina y el Caribe a conservar y restaurar la biodiversidad y cumplir con sus compromisos y metas de biodiversidad, incluyendo el seguimiento y la presentación de informes sobre financiamiento para la naturaleza.

Por primera vez, las instituciones pusieron a prueba el seguimiento del financiamiento para la naturaleza utilizando sus principios de financiación verde y los Principios Comunes acordados por los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) para aplicar la Declaración Conjunta de los BMD sobre la Naturaleza, las Personas y el Planeta y apoyar los objetivos del Marco Global para la Biodiversidad de Kunming-Montreal adoptados en la COP15.

“Conservar y restaurar la biodiversidad es uno de los desafíos de desarrollo más críticos de nuestra era, ahora que la crisis climática y la pérdida de biodiversidad están entrelazadas”, dijo Schwartz. “Este logro es el resultado de un compromiso a largo plazo para integrar la biodiversidad y ampliar nuestro impacto”.

“El Marco Mundial para la Diversidad Biológica instó a transformar la arquitectura financiera internacional para ayudar a alcanzar sus objetivos. Para lograrlo, los bancos multilaterales de desarrollo están trabajando juntos de maneras sin precedentes para proteger e integrar la biodiversidad”, añadió Schwartz.

El BID ha liderado la Declaración Conjunta sobre la Naturaleza en Glasgow y ha colaborado estrechamente con el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial y otros multilaterales para establecer principios comunes de seguimiento de la financiación relacionada con la naturaleza. Como presidente del Grupo de Jefes de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, el BID ha propuesto un inventario conjunto de indicadores clave para biodiversidad visando aumentar la financiación para la naturaleza. El primer taller de balance sucedió en la COP16, y los resultados se anunciarán en la COP30.

A nivel interno, la nueva estrategia institucional del BID, BIDImpact+, incluye por primera vez la biodiversidad entre áreas de interés para la integración y la inversión directa. El Banco está implementando un plan de acción con parámetros específicos para la biodiversidad y el capital natural, y está creando una unidad dedicada a la biodiversidad en su estructura.

Además, el BID ha impulsado el financiamiento innovador mediante directrices normativas sobre soluciones basadas en la naturaleza e instrumentos como bonos vinculados a la sostenibilidad, créditos a la biodiversidad y canjes de deuda por naturaleza, generando significativos fondos para la conservación sin aumentar la deuda nacional.

Contacto de prensa:

Janaina Goulart

janainag@iadb.org

+1 202 255 9459



Andrés Cavelier

acavelier@iadb.org

+1 (305) 607-4186





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.