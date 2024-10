Industrial Gate cierra alianza estratégica con un objetivo de inversión de $450 millones de dólares de capital para impulsar el sector inmobiliario industrial y la demanda generada por el nearshoring en México

Nueva York y Ciudad de México, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industrial Gate (“IG”), desarrollador y operador de activos industriales en México, ha cerrado una alianza estratégica con un inversionista institucional global para acelerar su expansión en el país. Con esta alianza, que tiene como objetivo invertir $450 millones de dólares de capital, se aprovechará el auge del nearshoring, posicionando a IG como un jugador estratégico en el sector inmobiliario industrial.

En los últimos tres años, IG ha consolidado un portafolio estabilizado de 3.8 millones de pies cuadrados de área bruta rentable (ABR) y cuenta con más de un millón de pies cuadrados en desarrollo, que se proyecta serán concluidos en los próximos 12 meses. La estrategia de este nuevo vehículo estará enfocada en la adquisición, desarrollo y operación de activos industriales en mercados clave como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, entre otros. El objetivo será desarrollar proyectos industriales para satisfacer las necesidades específicas de inquilinos multinacionales con contratos de arrendamiento a largo plazo, denominados en dólares.

“El sector industrial en México está en un punto de inflexión, y esta alianza estratégica nos permitirá liderar el desarrollo de soluciones inmobiliarias para clientes multinacionales que buscan fortalecer sus cadenas de suministro,” comentó Gregorio Schneider, Chief Investment Officer de Industrial Gate y TC Latin America Partners. “El nearshoring es un motor clave de transformación para la manufactura y la logística a nivel mundial, y estamos listos para ofrecer a nuestros clientes propiedades de primer nivel que les permitan prosperar en este entorno dinámico. Para lograrlo, contamos con un equipo con amplia experiencia en el sector inmobiliario industrial en México, preparado para asumir el reto que representa esta alianza estratégica”.

Con México consolidándose como un destino estratégico para la manufactura y logística global, la visión de IG es clara: ser líder en el desarrollo de activos industriales en México con una plataforma completamente integrada que abarca desde la adquisición de terrenos hasta la operación de los activos. El objetivo es realizar una ejecución impecable y maximizar el valor a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.

Antonio Báez, Managing Director de Industrial Gate, añadió: “Nuestro primer proyecto bajo esta alianza será una propiedad hecha a la medida del cliente en el Estado de México, de más de 360,000 pies cuadrados, con una inversión cercana a los $40 millones de dólares. Este es solo el comienzo de un plan estratégico para desarrollar, en los próximos tres a cinco años, un portafolio de aproximadamente 21 millones de pies cuadrados de activos industriales Clase A, con una inversión total estimada de $1,500 millones de dólares.”

Alineada con las demandas del mercado, la estrategia estará enfocada en el desarrollo de activos sostenibles con certificaciones LEED o EDGE, respondiendo así a las crecientes exigencias globales de eficiencia y sustentabilidad.

Raúl Arroyo, Managing Director de Industrial Gate, añadió: “Nuestra misión es satisfacer las necesidades de compañías multinacionales que se están expandiendo en México o que están invirtiendo por primera vez en el país, con proyectos estratégicos y de clase mundial que no solo respondan a las exigencias actuales del mercado, sino que también generen eficiencia operativa y un impacto sostenible a largo plazo.”

Sobre Industrial Gate – www.industrialgate.mx

Industrial Gate es un desarrollador y operador de bienes raíces especializado en propiedades industriales Clase A en México. Con un portafolio estabilizado de 3.8 millones de pies cuadrados de área bruta rentable y más de un millón de pies cuadrados en desarrollo, IG se destaca por su compromiso con la creación de espacios industriales modernos y sostenibles que satisfacen la creciente demanda de los clientes en los sectores manufacturero y logístico.

Industrial Gate surge de la integración vertical entre TC Latin America Partners “TC” y Real Estate Investments “REI”. REI suma al equipo de TC en México su amplia experiencia en el desarrollo de propiedades industriales, y juntos se destacan por la excelencia en todas las etapas del proceso, desde la adquisición y operación hasta la disposición de activos, trabajando con estándares internacionales gracias a la vasta experiencia de TC en la gestión de capital institucional.

Aviso Legal

ESTA NOTA DE PRENSA ES SOLO PARA FINES INFORMATIVOS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO O LO REQUIERA LA LEY. ASIMISMO, ESTA NOTA DE PRENSA SE BASA EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN ESTE MOMENTO Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. ESTAS DECLARACIONES IMPLICAN RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE PUEDEN HACER QUE LOS RESULTADOS REALES DIFIERAN DE LOS ANTICIPADOS. EL EMISOR NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LA EXACTITUD, INTEGRIDAD O ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES POR DAÑOS DERIVADOS DE ACCIONES BASADAS EN ESTE COMUNICADO, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b73728b-7bd7-4ae6-af34-20c4b9eb4693/es

Contactos de Prensa Gabriela Jiménez gabriela.jimenez@miranda-partners.com Miranda Partners Juliana Soto press@industrialgate.mx Industrial Gate

Centro Industrial Estratégico en Tijuana Vista aérea de las instalaciones de Clase A de Industrial Gate en Tijuana, apoyando el crecimiento del nearshoring en México con infraestructura de clase mundial.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.