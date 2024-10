Les premiers forages de 2024 confirment le potentiel du concept d’une large fosse à basse teneur pour Duquesne West et autres Nouvelles

ROUYN-NORANDA, Québec, 29 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’Emperor Metals Inc. a annoncé les résultats d’analyse pour les trois premiers forages (forage DQ 24-01 à DQ 24-03, 1 452 mètres) de leur programme de 19 forages (8 166 mètres) sur la propriété Duquesne West, localisée dans le canton de Duparquet, Québec, sous une entente d’option de Globex (voir le communiqué de presse de Globex du 12 octobre, 2022). La propriété Duquesne West comprend une ressource minérale historique estimée à 727 000 oz Au à une teneur de 5,42 g/t Au (coupée) ou 853 000 oz Au à une teneur de 6,36 g/t Au (non-coupé), (référence: “Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Duquesne West/Ottoman property, Quebec, Canada, for Xmet Inc., prepared by David Power-Fardy, M.Sc., P. Geo., Senior Geologist and Kurt Breede, P.Eng., Senior Resource Engineer of Watts, Griffis and McOuat dated October 20, 2011” disponible ici).

Le présent programme de forage avait comme objectif « de démontrer que des onces d’or additionnelles étaient présentes à l’intérieur du modèle conceptuel de fosse et que l’on y retrouve effectivement du tonnage à faible teneur non considéré qui sera ajouté à la nouvelle estimation des ressources minérales attendue au premier trimestre de 2025 » tel que mentionne John Florek, Président, Chef de la direction et Directeur d’Emperor.

Les résultats présentés comprenant 52,1 mètres de carotte à une teneur de 0,8 g/t Au et 30,2 mètres de carotte à une teneur de 0,4 g/t Au correspondent bien au modèle conceptuel d’un dépôt aurifère potentiel provenant d’une fosse à large tonnage et basse teneur dont il est question dans le communiqué de presse d’Emperor d’aujourd’hui, dans lequel on y retrouve le raisonnement suivant.

« Ce qui revient dans ce communiqué au sujet de cette minéralisation à fort tonnage et faible teneur c’est qu’elle est présente adjacente et également à l’intérieur d’un QFP rarement analysé. Il y a présentement une pause au niveau du forage afin de mieux définir l’étendue et la largeur de cette minéralisation, plus de forage est nécessaire.

En général, la minéralisation se poursuit en épaisseur ainsi que latéralement et en profondeur. Bien que cette minéralisation soit de faible teneur, elle se trouve à l’intérieur de modèle de fosse conceptuel et elle fait en sorte d’agrandir les zones aurifères dans l’éponte inférieure de ce dépôt, ce qui augmentera le total d’onces dans l’estimation des ressources minérales à venir. De plus, de nouvelles zones découvertes seront investiguées.

En misant sur du forage près de la surface poursuivant l’ultime concept de la fosse, Emperor peut ainsi augmenter le total d’onces contenu dans le dépôt plus rapidement et ainsi rentabiliser un scénario à une teneur significativement plus basse comparé à une exploitation souterraine ».

Globex suit les progrès d’Emperor assidûment et attend avec impatience les résultats de forage additionnels ainsi que les résultats d’analyses effectués sur le forage historique afin de confirmer le potentiel du modèle conceptuel d’un dépôt à fort tonnage et faible teneur.





Autre nouvelle

Azimut Exploration a annoncé le début d’une première campagne de forage de 2 000 mètres sur la zone de nickel Perseus récemment découverte sur la propriété Kukamas dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec. La propriété Kukamas est adjacente et dans la continuité géologique de la propriété Tyrone appartenant à Globex (voir le communiqué de presse d’Azimut).

La propriété Tyrone de Globex contient de nombreux indices d’or et de métaux de base sur de multiples horizons. Voir la carte ici-bas démontrant les minéralisations sur la propriété de Globex et la localisation de la découverte de nickel d’Azimut. Globex a complété un levé aéromagnétique et VTEM et a également effectué une première visite de terrain.

Carte géologique de Tyrone – Globex





Propriété Kukamas, Azimut Exploration





Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f42ee4f0-46ab-4f47-a6bc-4e94da6c67b5/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/926e4c82-354a-4432-841c-3c39599eaff2/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/762464d5-9a95-4d2e-b243-04faabc4b676/fr

Duquesne West Open Pit Concept Duquesne West Open Pit Concept Carte géologique de Tyrone – Globex Carte géologique de Tyrone – Globex Propriété Kukamas, Azimut Exploration Propriété Kukamas, Azimut Exploration

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.