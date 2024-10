Mavenir 對 O-RAN ALLIANCE 針對多供應商部署的頻譜聚合報告表示歡迎

由 Mavenir 倡議及主導的新技術報告,為多供應商部署中的載波聚合評估了分佈單元(DU)之間的開放式介面規格支援

李察遜,德州, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建未來網絡的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 今天對 O-RAN ALLIANCE(開放式無線存取網路聯盟)刊出的新技術報告「多供應商部署的頻譜聚合」(‘Spectrum Aggregation for Multi-Vendor Deployments’)表示歡迎。該報告對多種頻譜聚合技術作出評估,並且為多供應商部署中的載波聚合提出了分佈單元(DU)之間的開放式介面規格支援。

由 Mavenir 倡議及主導的 O-RAN ALLIANCE 報告,詳述了多個網絡設備供應商的設備進行頻譜聚合的實際情況,比較了不同的方法,並包括了針對多供應商 RAN 部署中載波聚合規格發展的建議。 採用分佈單元之間開放式介面的載波聚合解決方案已獲得營運商及供應商的大力支持,以推動 O-RAN ALLIANCE 內的規格發展。

Mavenir Access Technologies(存取技術)部門的高級副總裁兼技術報告起草人 Sridhar Rajagopal 博士對報告作出評論時說:「這份來自 O-RAN ALLIANCE 的報告以及其一系列與多供應商載波聚合有關的受歡迎建議,在如此關鍵的時刻發佈對 Open RAN 來得正合時宜,皆因對擴大 5G 部署的頻譜討論仍在進行中,而且 6G 亦即將來臨。 為多供應商載波聚合分佈單元之間的介面作標準化,將可消除對單一供應商的依附性,並將為 Open RAN(開放式無線接入網絡)開創新的局面。」

跨越可用頻譜之間的載波聚合,是營運商盡量擴大頻寬、提高吞吐量及改善網絡表現的其一個重要考慮。 隨著時間變遷,營運商在監管頻譜銷售期間獲得新的頻譜。 在這種情況下,營運商極渴望使用載波聚合技術,將新頻譜與其現有的頻譜互相結合。

然而, 目前在兩個供應商之間並不存在用於載波聚合技術的開放式標準化介面,造成營運商在日後所有的頻譜擴張中,對供應商產生了依附性。 因此,營運商進行頻譜擴張時被迫依賴現有的供應商,喪失了談判能力及對網絡發展的控制權,同時變得要依賴現有供應商所規定的功能、表現及時序表。 自 LTE(長期演進技術)時代用作部署的載波聚合技術出現以來,載波聚合的專利介面就已存在,並且易於執行。 儘管許多營運商在 3GPP(第三代合作夥伴計劃)等標準化機構中曾多次就載波聚合提出開放式的介面,但礙於傳統供應商的反對而無法成功。 支援多供應商載波聚合技術的開放式規格,將進一步打開 5G 的生態系統,並透過實現目前尚未存在的分佈單元之間的即時通訊,為 6G 嶄新的低延遲功能和服務提供路徑。

編輯備註:

由 O-RAN ALLIANCE 發表之「多供應商部署的頻譜聚合」(‘Spectrum Aggregation for Multi-Vendor Deployments’)技術報告,現已可供下載:https://specifications.o-ran.org/download?id=715

