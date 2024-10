Mavenir Menyambut Baik Laporan O-RAN ALLIANCE untuk Agregasi Spektrum dalam Penerapan Multivendor

Laporan teknis baru – yang diprakarsai dan dipimpin oleh Mavenir – mengevaluasi dukungan spesifikasi antarmuka terbuka di antara berbagai DU bagi carrier aggregation dalam penerapan multivendor

RICHARDSON, Texas, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, hari ini menyambut baik penerbitan Laporan Teknis terbaru karya O-RAN ALLIANCE, ‘Agregasi Spektrum untuk Penerapan Multivendor’, yang mengevaluasi berbagai teknik agregasi spektrum dan mengusulkan dukungan spesifikasi antarmuka terbuka di antara berbagai DU bagi carrier aggregation dalam penerapan multivendor.

Laporan O-RAN ALLIANCE – yang diprakarsai dan dipimpin oleh Mavenir – menguraikan skenario praktis bagi agregasi spektrum di banyak perlengkapan dari berbagai vendor perlengkapan jaringan yang membandingkan beragam pendekatan dan menyertakan rekomendasi pengembangan spesifikasi bagi carrier aggregation dalam penerapan RAN multivendor. Solusi carrier aggregation yang menggunakan antarmuka terbuka di antara berbagai DU telah mendapatkan dukungan signifikan dari operator dan vendor dalam rangka mengupayakan pengembangan spesifikasi di dalam O-RAN ALLIANCE.

Terkait laporan ini, Dr. Sridhar Rajagopal, Wakil Presiden Senior, Teknologi Akses untuk Mavenir dan pelapor untuk laporan teknis ini, berkomentar: “Laporan dari O-RAN ALLIANCE ini, dengan rangkaian pengantarnya tentang rekomendasi terkait carrier aggregation multivendor, muncul pada waktu yang sangat tepat bagi Open RAN mengingat diskusi spektrum terus berlanjut saat ini dalam rangka memperluas penerapan 5G dan menyambut 6G yang akan diluncurkan. Standardisasi antarmuka di antara berbagai DU bagi carrier aggregation multivendor akan menghilangkan keterikatan pada satu vendor dan akan menjadi terobosan signifikan bagi Open RAN.”

Carrier aggregation di berbagai spektrum yang tersedia merupakan salah satu pertimbangan utama operator untuk memaksimalkan bandwidth, mendorong throughput, dan meningkatkan performa jaringan. Operator memperoleh spektrum baru selama penjualan spektrum yang ditentukan berdasarkan regulasi seiring berjalannya waktu. Dalam situasi semacam itu, terdapat keinginan kuat operator untuk menggabungkan spektrum baru dengan spektrum yang sudah ada melalui penggunaan carrier aggregation.

Akan tetapi, saat ini belum ada antarmuka terstandarisasi terbuka bagi carrier aggregation di antara dua vendor sehingga menciptakan keterikatan operator pada vendor untuk semua perluasan spektrum di masa depan. Oleh karena itu, operator terpaksa mengandalkan vendor yang sudah ada untuk perluasan spektrum sehingga kehilangan daya tawar dan kendali atas evolusi jaringan sekaligus menjadi tergantung pada fitur, performa, dan lini masa yang ditentukan oleh vendor yang sudah ada. Antarmuka eksklusif untuk carrier aggregation telah ada sejak era LTE bagi carrier aggregation yang sedang diterapkan dan mudah dipahami implementasinya. Sekalipun antarmuka terbuka untuk carrier aggregation telah diusulkan berkali-kali di badan-badan standar seperti 3GPP oleh banyak operator, usulan ini tidak juga diterapkan karena adanya penolakan dari vendor tradisional. Spesifikasi terbuka untuk dukungan carrier aggregation multivendor akan membuka ekosistem 5G secara lebih lanjut serta menyediakan jalan untuk munculnya layanan dan fitur latensi rendah baru bagi 6G dengan memungkinkan komunikasi waktu nyata di antara berbagai DU yang saat ini belum tersedia.

Laporan Teknis karya O-RAN ALLIANCE, 'Agregasi Spektrum untuk Penerapan Multivendor’, kini dapat diunduh di: https://specifications.o-ran.org/download?id=715

