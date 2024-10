Unipart 與南韓國寵物用品零售商 Vanchanggo 簽署電子商貿合約

牛津,英國, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 供應鏈解決方案及績效改進技術合作夥伴 Unipart,獲得來自南韓發展迅速的 B2B 及 B2C 寵物用品零售商 Vanchanggo 的三年合約。

Unipart 將利用其位於京畿道 12,000 平方米的設施,為 Vanchanggo 提供全面的電子商貿服務,優化其供應鏈,確保物流無縫和高效運作。 該設施已於本月初啟用。

Unipart 自 2010 年起在南韓營運,與汽車及電子商貿產業的客戶合作,提供物流及供應鏈解決方案。

Unipart 亞太區董事總經理 Carl Williams 表示:「我們對於獲得 Vanchanggo 的合約感到非常興奮,期待能夠推動其營運效率和增長。

這份為期三年的合約代表著 Unipart 的一項重大成就,突顯我們在地區內與日俱增強的影響力和實力。

透過進軍南韓蓬勃發展的電子商貿市場,Unipart 進一步鞏固了自身在全球物流和電子商貿領域多功能及策略參與者的地位。」

Vanchanggo 行政總裁 Bongjun Kim 說道:「我們很高興能與物流專家 Unipart Korea 並肩合作,確保我們的產品能以快捷安全的方式送達客戶手上。

憑藉 Unipart Korea 傑出的物流管理能力,我們預計 Vanchanggo 的產品交付效率將可大幅提升,並且進一步提高客戶的滿意程度。

透過這項協議,我們旨在促進共同發展並維持緊密的合作關係,以確保物流運作的成功。」

欲了解更多資訊,請聯絡 Alistair.drummond@unipart.com。

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45a3cb36-e9e3-47fe-bd40-815d44eb0b6e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.