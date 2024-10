ユニパート (Unipart)、韓国のペット用品小売業者ヴァンチャンゴ (Vanchanggo) とのeコマース契約を獲得

英国・オックスフォード発, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- サプライチェーンソリューションおよびパフォーマンス改善テクノロジーのパートナーであるユニパートは、韓国を拠点とする急成長中のB2BおよびB2Cペット用品小売業者ヴァンチャンゴとの3年間の契約を獲得した。

ユニパートは、京畿道にある1万2000平方メートルの施設からヴァンチャンゴに包括的なeコマースサービスを提供し、サプライチェーンを最適化してシームレスで効率的な物流業務を実現する。 同施設は、今月初めにオープンした。

ユニパートは2010年から韓国で事業を展開しており、自動車およびeコマース分野の顧客と協力して物流およびサプライチェーンソリューションを提供している。

ユニパートのアジア太平洋地域マネージングディレクターであるカール・ウィリアムズ (Carl Williams) は次のように述べている。「ヴァンチャンゴとの契約を獲得できたことを嬉しく思っており、同社の業務の効率化と成長の推進に貢献できることを楽しみにしています。

この3年間の契約は、ユニパートにとって大きな成果であり、この地域における当社の影響力と能力の拡大を強調するものです。

韓国のダイナミックな電子商取引市場に参入することで、ユニパートはグローバルな物流と電子商取引における多才で戦略的なプレーヤーとしての地位をさらに固めていきます」。

ヴァンチャンゴの最高経営責任者 (CEO) であるキム・ボンジュン (Bongjun Kim) は以下のように述べている。「物流のスペシャリストであるユニパート・コリア (Unipart Korea) と提携し、当社の製品が迅速かつ安全に顧客に届けられることを嬉しく思います。

ユニパート・コリアの卓越した物流管理能力により、ヴァンチャンゴの製品配送の効率が大幅に向上し、顧客満足度がさらに向上することを期待しています。

この契約を通じて、相互の成長を促進し、緊密な協力体制を維持することで、物流業務の成功を目指していきます」。

詳細についてはAlistair.drummond@unipart.comまで問い合わせされたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45a3cb36-e9e3-47fe-bd40-815d44eb0b6e

