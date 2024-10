Unipart คว้าสัญญาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ Vanchanggo…

อ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unipart พันธมิตรด้านโซลูชันห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้รับสัญญาสามปีกับ Vanchanggo ผู้ค้าปลีกอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงแบบ B2B และ B2C ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเกาหลีใต้

Unipart จะให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรแก่ Vanchanggo จากสถานประกอบการขนาด 12,000 ตร.ม. ในจังหวัดคยองกีโด โดยปรับห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สถานประกอบการดังกล่าวเปิดเมื่อต้นเดือนนี้

Unipart ได้ดำเนินธุรกิจในเกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี 2010 โดยให้บริการโซลูชันโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแก่ลูกค้าในภาคธุรกิจยานยนต์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Carl Williams กรรมการผู้จัดการของ Unipart ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า: "เราปลาบปลื้มใจที่ได้รับสัญญานี้กับ Vanchanggo รวมทั้งตั้งตารอที่จะผลักดันประสิทธิภาพและการเติบโตในการดำเนินงานของ Vanchanggo

"สัญญาระยะสามปีนี้เป็นตัวแทนความสำเร็จครั้งใหญ่ของ Unipart ที่แสดงถึงการโน้มน้าวและขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของเราในภูมิภาคนี้

"จากการเข้าสู่ตลาดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันผวนของเกาหลีใต้ Unipart ก็ได้ตอกย้ำบทบาทผู้เล่นที่หลากหลายและมีชั้นเชิงด้านโลจิสติกส์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก"

Bongjun Kim ในฐานะ CEO ของ Vanchanggo กล่าวว่า: "เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Unipart Korea ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้ส่งถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัย"

"ด้วยความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์ที่ยอดเยี่ยมของ Unipart Korea เราคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ Vanchanggo และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้อีก"

"เรามุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเติบโตร่วมกันและรักษาความสัมพันธ์การทำงานที่ใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์เป็นไปอย่างประสบความสำเร็จผ่านข้อตกลงนี้"

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Alistair.drummond@unipart.com

ดูภาพประกอบคำประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45a3cb36-e9e3-47fe-bd40-815d44eb0b6e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.