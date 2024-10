Unipart memenangkan kontrak e-commerce dari peritel produk perlengkapan hewan peliharaan Korea Selatan, Vanchanggo

OXFORD, Inggris Raya, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unipart, mitra solusi rantai pasokan dan teknologi peningkatan performa, telah meraih kontrak tiga tahun dari Vanchanggo, peritel produk perlengkapan hewan peliharaan B2B dan B2C yang berkembang pesat dan berbasis di Korea Selatan.

Unipart akan menyediakan layanan e-commerce komprehensif kepada Vanchanggo dari fasilitasnya seluas 12.000m² di Provinsi Gyeonggi-do, yang mengoptimalkan rantai pasokan Vanchanggo guna memastikan operasi logistik yang lancar dan efisien. Fasilitas ini baru dibuka pada awal bulan ini.

Unipart telah beroperasi di Korea Selatan sejak tahun 2010, bekerja sama dengan pelanggan di sektor otomotif dan e-commerce guna menyediakan solusi logistik dan rantai pasokan.

Carl Williams, Direktur Pelaksana Unipart, Asia Pasifik, mengatakan: “Kami senang sekali dapat memenangkan kontrak ini dari Vanchanggo, serta berharap mampu mendorong efisiensi dan pertumbuhan di dalam operasi Vanchanggo.

“Kontrak tiga tahun ini menggambarkan pencapaian penting bagi Unipart, yang menegaskan pengaruh dan kemampuan kami yang terus meningkat di wilayah ini.

“Dengan masuk ke pasar e-commerce Korea Selatan yang dinamis, Unipart semakin memantapkan posisinya sendiri sebagai pemain yang fleksibel dan strategis di sektor logistik dan e-commerce global.”

Bongjun Kim, CEO Vanchanggo, berujar: “Kami senang dapat bermitra dengan Unipart Korea, spesialis di bidang logistik, untuk memastikan produk kami dikirimkan kepada pelanggan dengan cepat dan aman.

“Dengan kemampuan manajemen logistik yang luar biasa dari Unipart Korea, kami mengharapkan peningkatan yang signifikan pada efisiensi pengiriman produk Vanchanggo dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi.

“Melalui perjanjian ini, kami bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan bersama serta memelihara hubungan kerja yang erat guna memastikan operasi logistik yang berhasil.”

Untuk informasi selengkapnya, hubungi Alistair.drummond@unipart.com.

Foto yang menyertai pengumuman ini dapat dilihat di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45a3cb36-e9e3-47fe-bd40-815d44eb0b6e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.