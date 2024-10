Quantexa הגיעה למעמד של קנטאור עם יותר מ-100 מיליון דולר ARR

צנרת החדשנות החזקה של Quantexa, הנוכחות הגלובלית ואסטרטגיית היציאה לשוק הגדירו את הבמה עבור המשך הצמיחה, תוך תמיכה בבסיס הלקוחות המתרחב ועם בניית יסודות נתונים

לונדון, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quantexa ספקית מובילה בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות (DI)) למגזר הציבורי והפרטי, הודיעה כי היא חצתה את חצתה את קו ה-100 מיליון דולר בהיבט של כנסות חוזרות שנתיות (ARR). הישג זה ממצב את Quantexa במעמד של קנטאור, והיא מצטרפת לקבוצת עילית של עסקי תוכנה כשירות שזכו להכרה בקטגוריה זו - שהוצגה לראשונה בידי Bessemer Ventures Partners.

השגת מעמד של קנטאור נדירה פי שבעה מאשר חברה שהופכת לחד קרן. באפריל 2023 הודיעה Quantexa כי השיגה מעמד של חברת חד קרן, לאחר השלמת סבב הגיוס שלה בסדרה E בסך 129 מיליון דולר. הסבב העניק לחברה הערכת שווי של 1.8 מיליארד דולר לאחר הכסף. כארגון האחרון שזכה למעמד של קנטאור, החברה שנוסדה בבריטניה מצטרפת לקבוצת עילית של חברות ברחבי העולם שזוכות להכרה זו מדי שנה.

וישאל מאריה (Vishal Marria), מייסד ומנכ"ל Quantexa, אמר: "כעסק שנוסד בבריטניה, אנו שואפים להישאר בחזית החדשנות הטכנולוגית, לחדור לשווקים ולתעשיות חדשות. חווינו צמיחה בקנה מידה חסר תקדים ב-Quantexa. הודות לתמיכה של הצוות המוכשר שלנו, האמון מצד בסיס הלקוחות ההולך וגדל שלנו, ההתלהבות של מערכת השותפים המתרחבת שלנו והחזון המשותף של המשקיעים שלנו, הצלחנו להשקיע כדי להגדיל את יכולות הפלטפורמה והנוכחות הגלובלית שלנו, וזה מהווה את בסיס המומנטום החזק שהוביל אותנו להישג זה".

מאריה המשיך ואמר כי, "עם בסיס פלטפורמה חזק וצנרת חדשנות, טביעת רגל גלובלית ואסטרטגיית יציאה לשוק ניתנת להתאמה, אנו ממוקמים היטב להמשיך ולהרחיב ולהגדיל את בסיס הלקוחות שלנו ולעמוד בדרישה למיזוג נתונים חדשני ופתרונות בינה מלאכותית. אנו רואים שארגונים פונים לבינה מלאכותית כדי לאפשר תרחישי שימוש מרובים, ומה שאנו מגלים הוא שללא בסיס נתונים בכל רחבי הארגון לא ניתן לתפעל נתונים בקנה מידה גדול. לקוחות משתפים פעולה עם Quantexa כדי לנקות, לאסוף ולהתאים נתונים במהירות, ולהכין אותם למגוון יוזמות בינה מלאכותית".

ציוני דרך עסקיים משמעותיים אחרוניפ מאז תחילת שנת הכספים 2024:

* Quantexa השיגה 30 לקוחות גלובליים מהשורה הראשונה, כמו פיקוד המבצעים המיוחדים של ארצות הברית ו-Novobanco, כמו גם חברות מובילות בתחום השירותים הפיננסיים וסוכנויות ממשלתיות שונות ברחבי צפון אמריקה, EMEA ו-APAC, והן הגדילו את ה-ARR של המודיעין לקבלת החלטות ב-20%.

* חיזוק הקשרים עם הלקוחות הקיימים תרם ליותר מ -50% ל-ARR של המודיעין לקבלת החלטות.

* כעת, החברה רואה ש-30% מההכנסות של המודיעין לקבלת החלטות מקורן מחוץ לתעשיית השירותים הפיננסיים.

* לאחר שהרחיבה את טביעת הרגל הגלובלית שלה עם עוד 16 משרדים במיקומים חדשים, לאחרונה בטוקיו, יפן ובקואלה לומפור, מלזיה, Quantexa מעסיקה כעת יותר מ-800 חברי צוות ושומרת שיותר מ-50% מבסיס הלקוחות שלה יהיה מחוץ ל-EMEA.

* בחודשים האחרונים החברה חתמה על הסכמי שותפות משמעותיים עם Microsoft ו-Databricks כדי לעזור ללקוחות להגדיל את יוזמות הנתונים והבינה המלאכותית. האקו סיסטם הצומח של השותפות של Quantexa מילא תפקיד מפתח ביותר מ-50% מהזכיות בלקוחות על ידי קידום השוק, השפעה על החלטות והנעת מכירות דרך הערוץ.

מודיעין לקבלת החלטות מייצג הזדמנות שוק של מיליארדי דולרים

הצמיחה של Quantexa מגיעה בזמן של ביקוש מוגבר לפתרונות מודיעין לקבלת החלטות (DI) מצד ארגונים וסוכנויות ממשלתיות, המבקשים לרתום ביעילות את כוח הנתונים המחוברים והמדויקים ושל הבינה המלאכותית כדי לשפר את קבלת ההחלטות והיעילות התפעולית.

הפתרונות של Quantexa, הנמצאים בשימוש ביותר מ-100 מדינות, ממנפים נתונים באופן גלובלי, עוזרים לעשרות אלפי משתמשים בתחום הבנקאות, הביטוח, ב-TMTE ובמגזר הציבורי לפתור את האתגרים הגדולים ביותר שלהם ולזהות הזדמנויות חדשות לצמיחה. Quantexa מצוידת היטב לעזור ללקוחות להתחבר לנתונים שלהן ולתפעל אותם בין מחלקות ופונקציות כדי ליצור אחוזת נתונים כלל ארגונית שמובילה לתוצאות עסקיות מהירות וטובות יותר. פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות של Quantexa מאפשרת לארגונים לאסוף ולאחד נתונים באופן עקבי, ולא משנה היכן או באיזו מערכת הם נמצאים, להשתמש בגרפים של ידע כדי לאמן בבטחה מודלי בינה מלאכותית פרטיים, ולפרוס בינה מלאכותית יוצרת כדי להפוך את קבלת ההחלטות לאוטומטי באופן צומח.

החברה זכתה לאחרונה להכרה מצד IDC כמובילה בדו"ח Worldwide Decision Intelligence Platform Vendor Assessment , בו היא מציגה ​​את הארגונים המובילים בקטגוריית המודיעין לקבלת החלטות.

צינור חדשנות מוצר אסטרטגי לגל הצמיחה הבא

כדי לתדלק את גל הצמיחה הבא שלה, Quantexa אישרה כי היא מציעה סדרה של יכולות פלטפורמה, מוצר ופתרונות חדשים המתוכננים להשקה החל במחצית הראשונה של 2025. וזה כולל את:

* ההשקה המסחרית של Q Assist, חבילת טכנולוגיות בינה מלאכותית יוצרת עם מודעות להקשר המסייעת לחזק קבלת החלטות מהימנה ולהפוך משימות לממוכנות עבור הצוותים של עובדי קו החזית והנתונים. היא הוצגה לראשונה ביוני האחרון והיא נמצאת כעת בשימוש אצל קבוצה הולכת וגדלה של מאמצים מוקדמים כולל HSBC ו-BNY Mellon.

* עדכונים לפלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות יאפשרו ללקוחות להמשיך ולשפר את קבלת ההחלטות עם יכולות מפתח, לרבות גישת קוד בסיס למיכון של תהליכים עסקיים ולתהליכי החלטות עבודה ברמה ארגונית המייעלים את התפעול ומשפרים את הזריזות העסקית, ופונקציונליות חדשה לקבלת תובנות מניתוח של טקסט לא מובנה (אנליטיקה של טקסט) באמצעות לימוד מכונה ותהליכי שפה טבעית כדי לזהות דפוסים, סנטימנטים ומאפייני מפתח בנתונים. זה יעזור לארגונים להבין טוב יותר תובנות על לקוחות, לשפר את התמיכה בלקוחות, לשפר את רמת זיהוי ההונאות ולנהל סיכונים יחד עם ציות ומעקב רגולטורי.

* הזמינות של היכולות ללחימה בהלבנת הון (AML) הטובות מסוגן עבור בנקים בינוניים באמצעות פתרון התוכנה כשירות המקורי הראשון אי פעם שנבנה על Microsoft Azure, שמעניק ללקוחות את היכולת לנטר, לזהות ולחקור סיכונים ולעמוד בדרישה ההולכת וגדלה לציות רגולטורי במסגרת מגבלות תקציב ה-IT.

אודות Quantexa

Quantexa היא חברה גלובלית המספקת תוכנת נתונים ואנליטיקה פורצת דרך בתחום של מודיעין לקבלת החלטות מבוסס הקשרים המאפשר לארגונים לקבל החלטות תפעוליות מהימנות על ידי הפיכת הנתונים למשמעותיים. באמצעות ההתקדמויות האחרונות בתחום הביג דאטה והבינה מלאכותית, פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מסייעת לארגונים לחשוף סיכונים נסתרים והזדמנויות חדשות על ידי איחוד נתונים מבודדים והפיכתם למשאב המהימן ביותר לשימוש חוזר. היא פותרת אתגרים גדולים בניהול נתונים, תהליכי לימוד לקוחות (KYC), מודיעין לקוחות, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאה ואבטחה, לאורך כל מחזור חיי הלקוח.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-800 עובדים ואלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם.

