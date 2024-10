ORION OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1–9/2024

29.10.2024 klo 12:00

Orion-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024

Liikevaihto oli 1 108,0 miljoonaa euroa (868,5 miljoonaa euroa 1–9/2023)

Liikevoitto oli 323,8 (182,0) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,83 (1,01) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 1,46 (0,50) euroa



Orion paransi näkymäarviota vuodelle 2024 katsauskaudella 11.9.2024: Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 470–1 510 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan olevan 370–400 miljoonaa euroa. Aiemmin liikevaihdon arvioitiin olevan 1 440–1 480 miljoonaa euroa ja liikevoiton arvioitiin olevan 350–380 miljoonaa euroa.





Avainluvut

7–9/24 7–9/23 Muutos % 1–9/24 1–9/23 Muutos % 1–12/23 Liikevaihto, milj. EUR 471,3 301,1 +56,5 % 1 108,0 868,5 +27,6 % 1 189,7 Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 215,0 93,5 > 100 % 362,3 220,4 +64,4 % 326,4 % liikevaihdosta 45,6 % 31,1 % 32,7 % 25,4 % 27,4 % Liikevoitto, milj. EUR 202,0 80,0 > 100 % 323,8 182,0 +77,9 % 274,9 % liikevaihdosta 42,9 % 26,6 % 29,2 % 21,0 % 23,1 % Voitto ennen veroja, milj. EUR 201,4 78,5 > 100 % 321,5 179,5 +79,1 % 271,9 % liikevaihdosta 42,7 % 26,1 % 29,0 % 20,7 % 22,9 % Tilikauden voitto, milj. EUR 160,8 61,4 > 100 % 256,5 141,6 +81,1 % 216,8 % liikevaihdosta 34,1 % 20,4 % 23,1 % 16,3 % 18,2 % Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR 36,7 27,2 +34,5 % 117,1 90,3 +29,7 % 126,9 % liikevaihdosta 7,8 % 9,1 % 10,6 % 10,4 % 10,7 % Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR 21,8 31,0 -29,5 % 56,3 66,7 -15,5 % 92,7 % liikevaihdosta 4,6 % 10,3 % 5,1 % 7,7 % 7,8 % Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR 0,1 0,1 Korolliset nettovelat, milj. EUR 66,7 122,5 -45,6 % 93,3 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,14 0,44 > 100 % 1,83 1,01 +80,9 % 1,54 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR 0,48 0,23 > 100 % 1,46 0,50 > 100 % 0,85 Omavaraisuusaste, % 58,0 % 61,8 % 62,3 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 7,2 % 14,6 % 10,5 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 38,5 % 22,9 % 25,3 % Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 37,7 % 21,6 % 24,1 % Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 756 3 699 +1,5 % 3 710

Toimitusjohtaja Liisa Hurme:

Nubeqasta kautta aikain ensimmäinen Orion-lähtöinen blockbuster-lääke

"Tammi-syyskuussa 2024 liikevaihtomme kasvoi 27,6 prosenttia 1 108,0 (868,5) miljoonaan euroon ja liikevoittomme kasvoi 77,9 prosenttia 323,8 (182,0) miljoonaan euroon.

Kaksi merkittävää etappimaksua, jotka olivat yhteensä 130 miljoonaa euroa (70 miljoonaa euroa liittyen Nubeqan myyntiin sekä 60 miljoonaa euroa liittyen MSD-sopimuksen muuttamiseen), vaikuttivat huomattavasti liikevaihdon ja -voiton vahvaan kasvuun. Ilman merkittäviä etappimaksuja (30 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 130 miljoonaa euroa vuonna 2024) liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia 978,0 (838,5) miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 27,5 prosenttia 193,8 (152,0) miljoonaan euroon.

Yksittäisistä tuotteista tai tuoteryhmistä Nubeqa® ja Easyhaler® jatkoivat hyvässä vedossa. Animal Health -tulosyksikkö hyötyi partneri- ja markkinakysynnän elpymisestä vertailukauteen nähden. Olen iloinen myös siitä, että Generics and Consumer Health -tulosyksikön liikevaihto kehittyi positiivisesti. Töitä on vielä tehtävä, että tulosyksikön kasvu saadaan vakiintumaan, mutta olemme menossa oikeaan suuntaan strategiamme toteuttamisessa.

Heinäkuun alussa muutimme yhdessä MSD:n kanssa opevesostaattia sekä muita CYP11A1-entsyymin toimintaa estäviä lääkkeitä koskevan yhteiskehittämis- ja yhteiskaupallistamissopimuksen yksinoikeudelliseksi maailmanlaajuiseksi lisenssiksi MSD:lle. Yhteistyön muuttaminen lisenssisopimukseksi antaa Orionille mahdollisuuden kohdentaa resurssimme muiden lupaavien kehityshankkeidemme edistämiseen. Samalla pystymme edelleen hyötymään opevesostaatin kehittämisestä ja mahdollisesta kaupallistamisesta sekä huolehtimaan taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisesta. Uskomme, että MSD tarjoaa parhaan vaihtoehdon Orionin tutkijoiden keksimän opevesostaatin potentiaalin maksimoimiseksi. Sopimuksen muuntamisen seurauksena vapautimme taseestamme 60 miljoonan euron erän vuoden 2024 kolmannen neljänneksen liikevaihtoon ja liikevoittoon.

Yhdessä kumppanimme Bayerin kanssa tehdyn ARANOTE-tutkimuksen tuloksia esiteltiin katsauskaudella ESMO 2024 -kongressissa sekä The Journal of Clinical Oncology -lehdessä. Tulosten perusteella Bayer on jo jättänyt hakemukset Yhdysvalloissa ja EU:ssa darolutamidin myyntiluvan laajentamiseksi.

Syyskuussa saimme Orionin kannalta historiallisia uutisia, kun Bayer ilmoitti Nubeqan markkinamyynnin ylittäneen tänä vuonna miljardin euron rajan. Kyseessä on kautta aikain ensimmäinen kerta, kun Orion-lähtöinen tuote saavuttaa tämän merkittävän virstanpylvään. Lisäksi kirjasimme katsauskaudelle Nubeqan myyntiin liittyvän 70 miljoonan euron etappimaksun. Nubeqan myyntietappimaksuista on jäljellä vielä yksi 180 miljoonan euron etappimaksu, joka tämän hetken arviomme mukaan voitaisiin saavuttaa vuonna 2026.

Raportointikauden jälkeen lokakuussa päätimme lopettaa ODM-111-kehitysohjelman. Tuoreet tulokset ei-kliinisestä toksikologisesta tutkimuksesta osoittavat, että ODM-111:n ominaisuudet eivät tue molekyylin pidempiaikaista käyttöä. Kokonaisuutena katsomme, että ODM-111:n terapeuttinen ikkuna on liian kapea eikä Orionilla ole edellytyksiä jatkaa kehitysohjelmaa, vaan keskitymme muihin lupaaviin ohjelmiin tutkimusputkessamme. Lisäksi lokakuussa yhteistyökumppanimme Marinus ilmoitti, että ganaksolonilla tehtävä Marinuksen faasi III -tutkimus TrustTSC ei saavuttanut ensisijaista tavoitettaan, ja että yhtiö lopettaa kliinisen kehitystyön ganaksolonilla. Arvioimme parhaillaan seuraavia strategisia askeleitamme ganaksolonin suhteen.

Jatkamme Orionin varhaisen vaiheen tutkimuksen vahvistamista osana kasvustrategiaamme. Yksi osoitus tästä on Aitian kanssa tehty sopimus, jonka tavoitteena on hyödyntää Gemini Digital Twins -alustaa uusien syöpähoitojen löytämiseksi. Otimme katsauskaudella myös tärkeän edistysaskeleen vastuullisuusohjelmassamme, kun Science Based Targets initiative (SBTi) vahvisti Orionin tieteeseen perustuvat lyhyen aikavälin ilmastotavoitteet.

Orionin vuoden 2024 kolmas vuosineljännes oli erittäin tapahtumarikas ja olen erittäin ylpeä siitä, mitä me Orionilla olemme itse ja yhdessä hienojen kumppaniemme kanssa saavuttaneet."

Näkymäarvio vuodelle 2024 (päivitetty 11.9.2024)

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 470–1 510 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 370–400 miljoonaa euroa.

Aiempi näkymäarvio vuodelle 2024 (annettu 1.7.2024)

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 440–1 480 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 350–380 miljoonaa euroa.

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimus- ja kehityshankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen. Toisaalta mahdollisten uusien sopimusten sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta Nubeqa®-tuotteen myyntiin perustuvia etappimaksuja tiettyjen maailmanlaajuisten vuotuisten myyntirajojen täyttyessä ensimmäisen kerran. Vuonna 2023 Orion sai yhden tällaisen etappimaksun, joka oli 30 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 näkymäarvio sisältää yhden Nubeqan myyntiin liittyvän etappimaksun, suuruudeltaan 70 miljoonaa euroa, joka sisältyy sekä liikevaihtonäkymään että liikevoittonäkymään ja joka kirjattiin vuoden 2024 kolmannelle vuosineljännekselle.

Liikevaihto- ja liikevoittonäkymään sisältyy myös 60 miljoonan erä, jonka Orion vapautti taseestaan vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä, koska Orion ja MSD ovat käyttäneet heinäkuussa 2024 option muuttaa yhtiöiden välinen opevesostaattia (ODM-208/MK-5684) sekä muita CYP11A1-entsyymin toimintaa estäviä lääkkeitä koskeva yhteiskehittämis- ja yhteiskaupallistamissopimus yksinoikeudelliseksi maailmanlaajuiseksi lisenssiksi MSD:lle.

Näkymäarvio ei sisällä muita olennaisia etappimaksuja tai kertaluonteisia eriä.

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto ja muut toiminnot pystyvät toimimaan normaalisti koko vuoden ja että raaka-aineiden tai valmiiden tuotteiden toimitusketjuissa ei ole merkittäviä häiriöitä. Näitä ja muita riskejä käsitellään tarkemmin kohdassa ”Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät”.

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin tai -myynteihin liittyviä tuottoja, kuluja tai muita vaikutuksia.

Orionin saamat etappimaksut vuosina 2019–2023

Vuosi 2019 2020 2021 2022 2023 Milj. EUR 51 42 3 234 32

Liikevaihto

Näkymäarvio olettaa, että Orionin kirjaama Nubeqa®-lääkkeen liikevaihto, ja siten myös Innovative Medicines -tulosyksikön liikevaihto, kasvaa selvästi vuonna 2024. Orionin oletus perustuu yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin. Voimakkaasti kasvavan tuotteen myynnin ja rojaltien tarkkaa tasoa koko vuoden osalta on kuitenkin vaikea arvioida. Lisäksi Nubeqaan liittyvä 70 miljoonan euron etappimaksukasvattavaa liikevaihtoa. Tulosyksikön liikevaihtoa kasvattaa myös taseesta vuoden kolmannella neljänneksellä vapautettu 60 miljoonan euron erä.

Branded Products- ja Animal Health -tulosyksiköiden arvioidaan myös parantavan liikevaihtoaan vuonna 2024. Easyhaler®-tuoteportfolion ennakoidaan toimivan Branded Products -tulosyksikön kasvuajurina. Entakaponituotteiden myyntivolyymi toipuu haastavan vuoden 2023 jälkeen. Samaan aikaan markkinaolosuhteet jatkuvat kuitenkin vaikeina kiristyvän kilpailun ja laskevien hintojen myötä, ja sen vuoksi entakaponituotteiden myynnin ennakoidaan pysyvän ennallaan tai laskevan hieman. Eläinrauhoitteiden, lanseerausvaiheessa olevien tuotteiden sekä paranevien markkinaolosuhteiden ennakoidaan ajavan Animal Health -tulosyksikön kasvua.

Generics and Consumer Health -tulosyksikkö kärsii edelleen geneerisestä kilpailusta ja hintojen laskusta johtuvasta Simdax®-tuotteen ja deksmedetomidiinivalmisteiden myynnin laskusta, joskin vähemmän kuin aiempina vuosina. Geneeristen tuotteiden yhteenlasketun volyymin odotetaan kasvavan. Edellä mainituista syistä johtuen Generics and Consumer Health -tulosyksikön liikevaihdon arvioidaan vuonna 2024 olevan samalla tasolla kuin vuonna 2023.

Fermionin kapasiteetin käyttöaste on ollut erittäin korkea viime vuosina. Orionin omien alkuperäislääkkeiden vaikuttavien aineiden valmistuksen osuuden arvioidaan kasvavan, mikä voi rajoittaa ulkoiseen liiketoimintaan allokoitua kapasiteettia.

Liikevoitto

Bruttokatteen arvioidaan kasvavan selvästi etenkin kasvavien Nubeqa®-rojaltien, taseesta vuoden kolmannella neljänneksellä vapautetun 60 miljoonan euron erän sekä Nubeqan myyntiin liittyvän 70 miljoonan euron etappimaksun ansiosta.

Liikevoittoarvion vaihteluväli johtuu pääasiassa Orionin kirjaamasta Nubeqa®-myynnistä sekä tutkimus- ja kehityskustannusten kehityksestä. Voimakkaasti kasvavan tuotteen rojaltimaksujen tarkkaa tasoa koko vuodelta on vaikea ennustaa. Pienetkin poikkeamat ennustetusta tasosta voivat vaikuttaa huomattavasti Orionin liikevoittoon. Myös mekanismi, jonka mukaan kunkin vuosineljänneksen tuotetoimitukset vähennetään aina täysimääräisesti seuraavan vuosineljänneksen rojaltimaksuista, aiheuttaa vaihtelua liikevoittoon. Vaikka tämä vaikutus liikevoittoon on vain väliaikainen, tuotetoimitusten ajoituksella voi olla huomattava vaikutus Orionin liikevoittoon yhden kalenterivuoden aikana.

Viimeisten vuosien aikana Orion on kasvustrategiansa mukaisesti määrätietoisesti lisännyt panostuksia varhaisen vaiheen tutkimukseen. Nyt tuo työ alkaa tuottaa hedelmää ja useampi hanke on lähestymässä kliinistä kehitysvaihetta. Hankkeiden eteneminen edellyttää myös merkittävästi aiempaa isompia T&K-kuluja. Samaan aikaan kliinisessä kehitysvaiheessa olevan hankkeet ovat edenneet ja etenevät vuoden 2024 aikana, mikä kasvattaa hankkeiden kuluja. Hankkeiden etenemiseen ja ajoitukseen liittyy kuitenkin epävarmuutta, joiden vuoksi kaikki vuodelle 2024 ennakoidut kulut eivät välttämättä toteudu.

Myynti- ja markkinointikulujen arvioidaan kasvavan vuonna 2024. Kuluja kasvattavat pääasiassa Easyhaler®-tuoteportfolion myyntiin tehtävät lisäpanostukset ja rojaltit, joita Orionin on Endo Pharmaceuticalsin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti maksettava Nubeqan myynnistä.

Investoinnit

Vuonna 2024 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2023, jolloin investoinnit olivat 93 miljoonaa euroa. Investointien arvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä investointeja.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto ja muut toiminnot pystyvät toimimaan normaalisti. Orionin valmistamien tuotteiden myynnin toteutuminen edellyttää, että tuotanto ja siihen liittyvä koko toimitusketju sekä muut toiminnot pystyvät toimimaan suunnitellulla tasolla. On olemassa lukuisia riskejä, joiden takia Orionin tuotanto tai muut toiminnot saattavat jopa olennaisesti häiriintyä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, lakot, työntekijöiden sairastuminen, tarvikkeiden, välineiden, varaosien, tuotteiden, energian, lähtöaineiden tai puolivalmisteiden heikko saatavuus sekä logistiikkaketjujen toimimattomuus tai vakavat häiriöt tietojärjestelmissä tai tietoliikennejärjestelmissä. Toimitus- ja logistiikkaketjujen riskejä aiheuttavat tällä hetkellä muun muassa geopoliittiset konfliktit ja levottomuudet eri puolilla maailmaa. Konfliktien ja levottomuuksien lisäksi mahdolliset muut ennakoimattomat muutokset toimintaympäristössä voivat aiheuttaa häiriöitä Orionin tuotannolle, toimitusketjuille tai muulle toiminnalle. Tällaisia riskejä voivat olla muun muassa onnettomuudet, lakot, luonnonkatastrofit, epidemiat ja pandemiat, sodat, terrorismi, kyberhyökkäykset tai hybridivaikuttaminen.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Muutokset lääkemarkkinaa koskevassa sääntelyssä yksittäisillä markkinoilla tai laajemmin esimerkiksi EU-tasolla voivat vaikuttaa Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Muutokset markkinoiden kokonaiskysynnässä voivat myös vaikuttaa negatiivisesti myyntiin.

Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Tällä hetkellä yksikään yksittäinen valuutta ei synnytä Orionille olennaista valuuttakurssiriskiä. Keskeisiä valuuttakurssiriskiä aiheuttavia valuuttoja ovat Yhdysvaltain dollari sekä muut eurooppalaiset valuutat kuin euro. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa Euroopan maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksellä on merkitystä Parkinson-lääkkeiden Japanin-myynnin vuoksi.

Tämänhetkisten geopoliittisten konfliktien ja levottomuuksien vaikutukset sekä muut lääkkeiden globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen haasteet ovat kasvattaneet jo entisestään koholla ollutta saatavuushäiriöiden riskiä. Myös muiden teollisuudenalojen kokemilla häiriöillä, tuotantovolyymimuutoksilla sekä logistiikkahaasteilla voi olla ennustamattomia ja äkillisiä seurannaisvaikutuksia, jotka voivat näkyä kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja välineiden puutteina sekä hintojen nousuna. Mahdollinen raaka-aineiden hintojen ja muiden toimitusketjun kustannusten nousu heikentävät Orionin tuotteiden kannattavuutta, sillä lääketeollisuudessa kustannusten kasvun siirtäminen omien tuotteiden ja etenkin reseptilääkkeiden hintoihin on hyvin vaikeaa varsinkin Euroopassa. Ilmetessään korkea kustannusinflaatio muodostaa riskin Orionin kannattavuudelle.

Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja -valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita sekä komponentteja tai osia (muun muassa Easyhaler®-tuotteet). Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen. Yksittäisten tutkimusten ajoitukseen ja etenemiseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimus- tai kehitysvaiheiden mahdollisilla aikataulumuutoksilla voi olla olennaista vaikutusta ennakoituun kulurakenteeseen yksittäisen vuoden sisällä. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä. Orionin yhteistyökumppaneilleen maksamat allekirjoitus- ja etappimaksut, jotka kirjataan taseeseen sijoituksena aineettomiin oikeuksiin, sisältävät alaskirjausriskin, joka voi realisoitua, jos esimerkiksi yhteistyön piirissä oleva tutkimushanke epäonnistuu tai joudutaan muuten keskeyttämään.

Espoossa 29.10.2024

Orion Oyj:n hallitus

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

