多品牌联盟合力推出全球首款 100%“纤维到纤维”生物再生型服装：CARBIOS、On、Patagonia、PUMA、PVH Corp. 与 Salomon

全球首款完全由纺织废料制成的服装单品,废料来源不含瓶子、不含包装材料且不含原生塑料,是 100% 生物再生纤维

该联盟通过开发并产业化应用 CARBIOS 的酶解聚技术,实现 100%“纤维到纤维”循环再生,共同推动纺织行业向循环经济的转型





克莱蒙费朗(法国),2024 年 10 月 29 日(欧洲中部时间 06 点45分, 北京时间13时45分)生物技术开发和工业化布局的先行者,重塑塑料和纺织品生命周期的CARBIOS(巴黎泛欧交易所增长板块代码:ALCRB)携手其“纤维到纤维”(fiber-to-fiber) 联盟合作伙伴 On、Patagonia、PUMA、Salomon 以及 Calvin Klein 的母公司PVH Corp. ,共同推出了全球首款采用 CARBIOS 首创生物再生技术、由 100% 纺织废料制成的酶法再生聚酯服装。这一技术突破有助于推进纺织品的循环再利用,如今,大部分再生聚酯纤维均由 PET 瓶制成,仅有 1%的纤维能够被回收并被制成新型纤维。这一携手共创的成果不仅标志着该联盟在实现宏伟愿景道路上的重要里程碑,即利用CARBIOS 的生物再生工艺,在工业规模上实现纤维到纤维的闭合循环。同时,这亦标志着纺织行业向循环经济转型踏出了至关重要的一步。

携手,创造非同寻常的 T 恤…

为了展示生产过程中实现的技术突破,联盟有意选择推出一件简约的白色 T 恤,而这件 T 恤是由混合和有色的纺织废料制成。通过使用 CARBIOS 的生物再生技术,聚酯纤维被酶分解为基本结构单元,然后重组形成生物再生聚酯,其质量与从石油中提取的原生聚酯质量相当。目前,纺织废料可以取代石油成为生产聚酯纺织品的原材料,而聚酯纺织品又会再次成为原材料,从而推动循环经济的发展,同时还能减少碳足迹,避免垃圾填埋或焚烧,创造更多附加价值。

携手,一场不同凡响的旅程…

这件T 恤的生产始于所有联盟成员(On、Patagonia、PUMA、PVH Corp. 和 Salomon)向位于法国克莱蒙费朗的 CARBIOS 提供卷材和生产裁剪废料。这类纺织废料一般是混有棉或氨纶材质的混纺物,并且采用了各种处理剂(如耐用型防水剂)和染料,因而很难通过传统方法进行回收利用。CARBIOS 在其试点工厂采用生物再生技术,将收集到的废料分解为原始单体 PTA1 和 MEG2。随后,由此产生的单体结构经过再聚合处理,纺制成纱线,并由外部合作伙伴编织为新面料,从而展示了其与现有生产流程的无缝集成。最终生产出来的运动 T 恤由 100% 纺织废料制成,符合“纤维到纤维”联盟中服装品牌所设定的质量标准和可持续发展目标。

CARBIOS 位于法国克莱蒙费朗(Clermont-Ferrand)的示范工厂已于 2021 年投入运营,旗下首家商业工厂,即位于法国隆拉维尔的全球首家工业规模的酶法 PET 回收工厂目前也正在筹建当中。 此外,CARBIOS 近期还公布了多份与亚洲和欧洲 PET 生产商的意向书,这印证了全球市场对其创新生物再生技术的高度兴趣,也促进了其许可模式在全球范围内的推广。

CARBIOS 首席执行官 Emmanuel Ladent:“尽管它看似是一件普通 T 恤,但毫无疑问,它所蕴含的技术是非同寻常的!我们实现了‘纤维到纤维’的回收,这从技术上来说是一个巨大的突破。单凭CARBIOS 是无法完成这项工作,因此,我们非常荣幸能够与联盟伙伴们携手,共同攻克重重技术障碍,成功生产出这个全球首款完全由生物再生纤维制成的酶法再生 T 恤。”

On昂跑可持续发展部门总监 Begüm Kürkçü:“我们深知,纤维到纤维的回收利用是推动行业实现循环发展的关键一步,因此我们在这一领域也投入了大量精力和资源进行研究。成功验证这一概念并创造出首款 100% 由生物再生纤维制成的 T 恤,无疑是我们迈向循环经济的一项重要里程碑。相信我们与 CARBIOS 及其他联盟成员的合作,是推动行业大规模采用革新循环技术进程中的关键一步。”

PUMA 彪马首席采购官 Anne-Laure Descours:“PUMA 的愿景是实现产品所用的聚酯纤维 100% 来自纺织废料。此次T恤的官宣是实现这一目标的重要里程碑,能使我们的产业更具循环性。我们现在需要共同努力,确保能够扩大这项技术的应用规模,产生尽可能大的影响力。PUMA 很荣幸能够参与实现这一重大突破项目,为纤维到纤维的回收利用设立新的标准。”

Salomon 萨洛蒙软商品业务首席产品官 Guillaume Meyzenq:“这款 T 恤是我们与 CARBIOS 合作参与‘纤维到纤维’联盟的第一个切实成果。我们成功攻克了纺织方面的挑战,利用酶法再生废料制造出与原生纤维有着同等品质的服装。继推出第一款 Index 跑鞋之后,此款 T 恤进一步彰显了 Salomon 对材料循环利用的承诺,凸显了我们减少工厂废料的坚定决心。这也表明了 Salomon 为实现到 2030 年将碳足迹减少 30% 的目标而采取的积极行动。该项目是与鞋类和服装品牌合作伙伴携手合作的成果,体现了我们共同的领导力与美好愿景,即旨在打造一个可持续水平更高的鞋类和纺织行业。”





###

关于CARBIOS

CARBIOS 是一家生物技术公司,致力于开发生物解决方案并将其产业化,以重塑塑料和纺织品的生命周期。受大自然的启发,CARBIOS开发了基于酶的塑料分解工艺,旨在避免塑料和纺织品污染,加速向循环经济过渡。其两项颠覆性技术,分别用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的生物回收和聚乳酸(PLA)的生物降解,目前已达到工业和商业规模。其生物循环示范工厂已于 2021 年投入运营,与 Indorama Ventures 合作的全球首家生物循环工厂也在建设中。CARBIOS由 Truffle Capital 于 2011 年创立,并获得了科学界的认可,论文发表于全球顶尖科学杂志《自然》杂志的封面,同时,得到了化妆品、食品饮料和服装行业知名品牌的支持,以提高其产品的可回收性和循环性。雀巢饮用水、百事可乐和欧洲三得利都是CARBIOS和欧莱雅成立的包装联盟的成员。此外,On、Patagonia、PUMA、PVH Corp.和 Salomon 与 CARBIOS 合作成立了纺织品联盟。

关于 On昂跑:

On 品牌于 2010 年诞生于瑞士阿尔卑斯山,其使命是通过运动点燃人类精神 — 这一使命至今仍指引着品牌的发展。上市十四年来,On 在高性能跑步、户外活动、训练、全天候活动和网球领域提供颠覆行业的创新产品,推出高端鞋履、服装和配件品类。On 品牌旗下的 CloudTec® 是一项屡获殊荣的创新技术,拥有目标明确的设计风格,同时On亦在循环经济领域取得突破性进展,在全球快速吸引庞大的粉丝群,激励着人们不断探索、发现和实现梦想。On 在全球 60 多个国家/地区开展业务,通过旗下官网 www.on.com 与数字社群开展交流互动。

关于 Patagonia

Patagonia的业务目标是“拯救我们的地球家园”。Patagonia 于 1973 年由 Yvon Chouinard 创立,是一家总部位于美国加利福尼亚州文图拉的户外服装公司。作为一家获得 B 类认证的企业和“1% for the Planet”组织的创始成员,该公司因其出色的产品质量和环保举措以及向环保组织捐款超过 2.3 亿美元而广受国际认可。该公司采用独特的股权结构,体现了地球是其唯一的股东:未被重新投资到业务中的利润将作为股息派发,专门用于保护地球。

关于 PUMA彪马:

PUMA 是全球领先的运动品牌之一,业务领域涉及鞋类、服装和配件的设计、开发、销售和营销工作。70 多年来,PUMA 始终致力于通过为全球追求更快速度的运动员们提供优质的产品,并以此来不断推动体育与文化的长足发展。PUMA 提供各种高性能时尚运动产品,包括足球、跑步、训练、篮球、高尔夫及赛车等类别。该公司与知名设计师和品牌携手合作,将运动的影响力融入街头文化和时尚中。PUMA 集团旗下拥有 PUMA、Cobra Golf 和 stichd 等多个品牌。公司将产品销往 120 多个国家/地区,在全球拥有员工约 16,000 人,总部位于德国黑措根奥拉赫。

关于 PVH Corp.:

PVH 是全球规模最大且备受推崇的时尚企业之一,与 40 多个国家/地区的消费者建立了联系。旗下全球标志性品牌包括 Calvin Klein 。PVH拥有 140 年的企业历史,之所以能长久屹立于市场,得益于其品牌实力、团队以及其对推动时尚发展的承诺。这就是 PVH 的力量。

关于 Salomon萨洛蒙:

Salomon 于 1947 年诞生于法国阿尔卑斯山,致力于通过创造创新装备推动登山运动的发展,让人们在自己喜欢的户外运动中尽情发挥、取得进步并挑战自我。该公司生产和销售高端鞋履、冬季运动和登山装备、徒步装备,以及专为上述运动项目设计的服装。产品研发点位于公司旗下的安纳西设计中心 (Annecy Design Center),在这里,工程师、设计师和运动员通力合作,制定创新解决方案,让那些喜欢在大自然的广阔天地中畅快运动的人们不断获得更好的户外体验。





此翻译仅供参考

如果本新闻稿的法语、英语和中文版本之间存在任何不一致,以英语版本为准。

1 精对苯二甲酸

2 单乙二醇

